Certamente l’ultimo giorno di campagna elettorale, come sempre accade, è uno dei momenti in cui la politica, in genere, tocca il fondo.

E secondo alcuni questa volta il fondo lo ha toccato Licia Ronzulli di Forza Italia dichiarando che il Reddito di Cittadinanza … va raddoppiato.

Ma come? Forza Italia un partito che aveva osteggiato in tutti i modi la legge sul Reddito di cittadinanza votata durante il Governo Conte Uno soltanto dal Movimento Cinque Stelle e dalla Lega.

Contrari tutti gli altri, Partito Democratico, Forza Italia, Fratelli d’Italia, ed anche i 10 Parlamentari di Liberi e Uguali.

Non ci fu nemmeno un solo cosiddetto “voto ribelle”, escludendo il Gruppo misto, che ovviamente non è un partito, 5 furono i favorevoli del Gruppo Misto e 9 i contrari, ma ripeto, stiamo parlando del Gruppo Misto, quindi non di un partito.

Tutti i parlamentari presenti del Movimento Cinque Stelle e della Lega nessuno escludo votarono a favore, e tutti i Parlamentari presenti degli altri partiti allora in Parlamento, e cioè PD, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Liberi e Uguali, nessuno escluso, votarono contro.

Oggi Forza Italia dice che qualora, dopo le elezioni del 25 settembre, loro andassero al Governo, non solo non abolirebbero il Reddito di Cittadinanza, ma addirittura lo raddoppierebbero.

Siamo su Scherzi a Parte? No questa è Forza Italia guidata da Silvio Berlusconi.

Allora rimane un dubbio, raddoppiare il Reddito di Cittadinanza significa raddoppiare l’importo dell’assegno? E quindi mantenere lo stesso numero di beneficiari, oppure mantenere l’attuale importo dell’assegno e raddoppiare il numero dei beneficiari?

La Ronzulli lo specifica, è il primo caso, ossia raddoppiare l’importo dell’assegno, quindi se oggi il Reddito di Cittadinanza è all’incirca di 780 per un single, significa arrivare ad un importo netto di 1.560 euro al mese, niente male.

Occorre però trovare la copertura finanziaria, ossia dove si vanno a prendere i soldi per raddoppiare il reddito di cittadinanza? Semplice, per la Ronzulli, basta togliere il Reddito di Cittadinanza a chi ora lo percepisce illegalmente.

Quindi, se la matematica non è un’opinione, la Ronzulli ritiene che oggi la metà di coloro che ricevono il Reddito di Cittadinanza lo percepiscono illegalmente, a questi verrebbe tolto e dato a chi lo percepisce legalmente, questi ultimi quindi si vedrebbero raddoppiare l’emolumento mensile, mentre lo Stato non sarebbe gravato di ulteriori esborsi.

Bella idea, se non che …

Mi sembra un po’ elettoralistica.

Naturalmente non viene specificato chi ora riceve il Reddito di Cittadinanza illegalmente e ritengo che tutti coloro che lo percepiscono credono di averne tutti i diritti, visto appunto che lo Stato gli eroga ogni mese l’importo.

Inoltre 1.560 euro al mese (ed ancor di più se si ha una famiglia) diventa una bella cifra che potrebbe indurre molti a preferire di ricevere il Reddito di Cittadinanza piuttosto che andare a lavorare, a maggior ragione in un periodo come questo nel quale coloro che ricercano un posto di lavoro si vedono proporre stipendi da fame.

Tuttavia avete capito, cari ascoltatori, le campagne elettorali si trasformano in buffonate, ma occorre capire anche i politici che si abbassano a questi livelli.

Se fare il buffone è necessario per essere eletti, è chiaro che molti si abbassano anche ai livelli più bassi, come in questo caso la Ronzulli, e naturalmente tutto il partito di Forza Italia.

L’intelligenza e l’onestà intellettuale, in politica, non sono doti, non sono virtù, anzi sono l’esatto contrario, sono aspetti che penalizzano.

D’altronde è anche semplice capire il perché, il livello culturale della popolazione è senza dubbio molto basso, e quelli che comunque sanno che la maggior parte delle promesse elettorali non verranno mantenute pensano: beh anche se le promesse non le manterranno in toto … magari qualcosa faranno.

E per loro, per queste persone, votare un partito o un altro, fa lo stesso, quindi tanto vale votare chi promette di più.

Ed a pensarci bene, sotto questo punto di vista forse la Ronzulli e Forza Italia non hanno agito in maniera sbagliata, hanno visto che, perlomeno nel Sud Italia, il Movimento 5 Stelle sta avendo ancora i favori dell’elettorato, ed il motivo è esclusivamente perché gli viene associato il merito del Reddito di Cittadinanza.

Ma a pagare il Reddito di Cittadinanza sono tutti gli italiani, non solo coloro che Votano per il Movimento 5 Stelle, quindi di fatto loro beneficiano elettoralmente come se si trattasse di una prebenda.

Ed allora, avranno pensato a Forza Italia, perché lasciare solo a loro questo beneficio? Ecco così spiegata la proposta di raddoppiare il Reddito di Cittadinanza.

Forse l’iniziativa arriva troppo tardi, se fosse stata proposta una settimana fa avrebbe creato una discussione, se ne sarebbe parlato ancora di più.

E magari ci sarebbe stato magari un rilancio, triplicare il reddito di cittadinanza tanto la faccia la si perde una volta e molti dei nostri politici l’hanno persa … già da tempo.