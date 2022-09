In molti, e devo dire anche molti di voi, hanno temuto per i brogli elettorali che i partiti di sinistra sono soliti fare con il voto postale (Biden docet), brogli che avrebbero potuto ribaltare anche l’esito delle elezioni in Svezia.

Ebbene non sono bastati neppure quelli, in Svezia il Partito Socialdemocratico, quello che potrebbe essere paragonato al nostro PD, ha preso una batosta che possiamo definire epocale.

Dopo esser stato al Governo per quasi un secolo, quello che abbiamo chiamato il PD svedese è stato sfiduciato dal popolo.

Non è una forzatura da parte mia chiamare il Partito Socialdemocratico svedese il PD svedese, effettivamente hanno molto in comune, persino quella di fare gaffes gigantesche.

Una delle pagine social che raccoglie il maggior numero di followers, Crazy Moments in Swedish Politics ossia Momenti folli della politica svedese, non poteva lasciarsi sfuggire una gigantesca gaffe di quella che, fino a ieri, era il Primo Ministro svedese ed anche leader del Partito Socialdemocratico, Magdalena Andersson.

Ecco quel che è accaduto.

Il 5 settembre scorso, ricorderete certamente, l’Assemblea del Partito Conservatore britannico ha eletto Liz Truss nuovo leader del partito e di conseguenza ha assunto anche la carica di Primo Ministro al posto del dimissionario Boris Johnson.

Ebbene, come sempre accade in questi casi i Primi Ministri dei diversi Paesi inviano messaggi congratulazioni, seguendo in pratica ciò che potremmo definire un protocollo.

E così ha fatto anche il Primo Ministro svedese, appunto Magdalena Andersson, una volta quei messaggi di congratulazioni erano fatti pervenire tramite le Ambasciate, oggi, più sbrigativamente si utilizza Twitter.

Ed il Primo Ministro Magdalena Andersson ha twittato: Congratulazioni a Liztruss nel momento nel quale assume il ruolo di Primo Ministro del Regno Unito. La Svezia e il Regno Unito continueranno la loro profonda e totale cooperazione. Importante per i nostri cittadini, per la nostra economia e per la nostra sicurezza.

Bene mi direte, che c’è di male? E’ un normale messaggio di congratulazioni, un messaggio che potremmo definire standard.

Sì niente da dire sul messaggio, la gaffe sta nel fatto che quel messaggio non è stato inviato alla neo Primo Ministro del Regno Unito Liz Truss, ma ad una anonima ragazza che si chiama Liz Trussell.

Una ragazzotta, non vorrei risultare scortese, diciamo non esile di corporatura, che non utilizzava Twitter dal 2018 ed improvvisamente si vede pervenire questo messaggio di congratulazioni nientemeno che dal Primo Ministro svedese.

La Trussell deve anche essere una ragazza a cui non manca il buonumore, così ha prontamente risposto:

Non vedo l'ora di farti visita! Prepara le polpette.

Avete certamente presente le celebri polpette svedesi che tutti noi abbiamo conosciuto fermandosi a pranzo in uno store dell’Ikea.

Certo ridiamoci su, ma non si può banalizzare il tutto dicendo che “un errore può capitare”, stai per inviare un messaggio Ufficiale, non vedi che su quel profilo twitter c’è l’immagine di una ragazzotta sorridente che non assomiglia neppure lentamente al neo Primo Ministro del Regno Unito.

Vabbé certamente non è per questa gigantesca gaffe che la Andersson ha perso le elezioni, i motivi che hanno portato alla storica vittoria del Centrodestra in Svezia, sono molto seri, molto importanti.

Personalmente non sono mai stato in Svezia, ma quel che ho ascoltato da persone che invece hanno frequentato quelle latitudini, è senza dubbio qualcosa di estremamente allarmante.

Guardate il mio video di tre giorni fa, e soffermatevi sui commenti, non si può rimanere indifferenti leggendo ciò che ha postato Betta Stranita:

Sono stata in Svezia diverse volte ma l' ultima e' stata illuminante : della serie come rendere un Paese irriconoscibile e devastato con quantità industriale di islamici e africani x nulla integrati ... andrebbe un robusto passo indietro e spero con tutto il cuore che possa vincere la destra . Auguri svedesi se vi potete ancora chiamare così .....

Pensare che in Svezia ci siano luoghi nei quali la Polizia non può entrare, si fa fatica a credere, eppure mi assicurano che è così.

In una situazione simile bisogna stupirsi che qualcuno abbia ancora il coraggio di votare quei partiti che hanno permesso tutto questo, che hanno permesso la distruzione di un Paese che era considerato un modello da imitare.

Potrete dirmi che sono ripetitivo, ma ancora una volta vi voglio dimostrare la faziosità dei media italiani, sentite come giornali e siti web titolano:

Svezia, elezioni politiche: ufficiale la vittoria della coalizione sostenuta dall'ultra destra xenofoba – Virgilio Notizie

Svezia, l’onda nera - La Stampa

Le elezioni in Svezia certificano l’exploit della destra ultra nazionalista . Domani

Sobborghi e periferie svedesi premiano l’estrema destra – Il Manifesto

Ebbene anche il Manifesto si è accorto che le periferie in Svezia sono diventate invivibili?

Magdalena Andersson era stata la prima donna in Svezia ad assumere la carica di Primo Ministro, e fra sette mesi un altro Paese nordico, la Finlandia, attualmente guidato da un’altra donna, Sanna Marin, andrà al voto, si prospetta un altro ribaltone?

Io me lo auguro.

Intanto Sanna Marin durante la conferenza stampa congiunta con la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola, interpellata sulle imminenti elezioni in Italia e le preoccupazioni per la possibilità di un’affermazione della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha risposto: “Gli italiani hanno diritto di votare come tutti”.

Ma va!!! Cari italiani avete sentito? Abbiamo il diritto di votare, come tutti, ce lo riconosce anche Sanna Marin.

Che tuttavia ammonisce … attenti ai russi.

No! Basta!