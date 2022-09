Oggi era una giornata molto attesa per le Borse europee, mi limito alle Borse europee perché Wall Street è chiusa per festività, il primo lunedì del mese di settembre infatti negli Stati Uniti si festeggia il Labour Day ossia la festività che equivale al nostro Primo maggio.

E per le Borse europee, lo anticipo subito non è stata una buona giornata anche se io mi aspettavo ancor di peggio.

Comunque la Borsa italiana ha perso il 2,01%, peggio di noi Francoforte, la Borsa tedesca ha perso il 2,22%, come di consueto, di questi tempi, limita maggiormente le perdite la Borsa francese che lascia sul terreno l’1,20%.

Fermiamoci un momento a casa nostra e vediamo l’andamento dei principali titoli quotati sull’indice principale della Borsa milanese il Ftse40.

Due titoli si sono salvati dalle vendite, due sole frecce verdi quindi, entrambe molto pronosticate alla vigilia, naturalmente, al solito Tenaris che ha guadagnato lo 0,92% ed Eni che è salita dell’1,69%.

Sul fondo della classifica odierna troviamo invece Pirelli (-5,06%), Interpump (-4,82%), Stellantis (-4,79%), Campari (-4,32%), Iveco Group (-4,15%). Quindi male, molto male il comparto auto motive, ma i ribassi hanno riguardato come detto anche tutti gli altri comparti, compreso quello bancario.

Se poi andiamo a vedere le performance dall’inizio dell’anno di alcuni titoli quotati a Piazza Affari, c’è da rabbrividire.

Dall’inizio dell’anno Saipem ha perso l’85,49%, Telecom Italia il 53,43%, Interpump il 47,96%, Amplifon il 45,42%, Nexi il 41,06%, Pirelli il 40,16%, ma hanno lasciato sul terreno più di trenta punti percentuali anche A2A, Azimut, Enel, Hera, Banca Generali, Moncler, e Poste Italiane.

Sono cinque i titoli che dall’inizio dell’anno hanno messo a segno un rialzo Terna ed Eni che hanno avuto rialzi limitati, rispettivamente lo 0,25% e lo 0,57%.

Ma ecco il podio, ricordo questi sono guadagni messi a segno dall’inizio dell’anno, sul terzo gradino del podio Leonardo (+24,44%) e diciamo che non poteva essere una sorpresa visto qual è il cosiddetto core business di Leonardo, diciamo che è un’azienda controllata dal nostro Tesoro, ossia dallo Stato italiano e che opera nel campo della Difesa, non andiamo oltre, non specifichiamo cosa produce.

Sul secondo gradino del podio, un titolo che molto probabilmente non avreste pronosticato, o forse sì? Comunque si tratta di Atlantia che dall’inizio dell’anno ha guadagnato il 30,45%. Qualcuno di voi sarà indignato e posso capire il perché.

Facile indovinare invece chi svetta nella classifica, si tratta di Tenaris che guadagna il 55,16%. Sapete che Tenaris è l’azienda diciamo italo/argentina che fa capo ai fratelli Rocca ed è leader al mondo nella produzione di tubi in particolare per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, azienda che comunque fa oltre il 60% del proprio fatturato nel Nord America.

La sede italiana è a Dalmine nei pressi di Bergamo, chiunque percorre quel trafficatissimo tratto autostradale fra Bergamo e Milano può notare appunto gli stabilimenti.

Comunque questa è la situazione della Borsa italiana, più o meno analoga quella tedesca, oggi a Francoforte Daimler ha perso quasi il 7%, Continental avete presente i pneumatici quasi il 6%, oltre il 4 e mezzo percento hanno perso Porsche e Deutsche Bank.

E’ chiaro che la questione gas pesa enormemente, ormai ci stiamo avvicinando al muro contro muro, e scopriremo chi ha più da perdere.

Il prezzo del gas in avvio di giornata è schizzato a 275 euro il megawattora, nel corso della giornata tuttavia ha ritracciato chiudendo a 245 euro al megawattora. Comunque un 10% in più rispetto alla chiusura di venerdì scorso.

Le ultime notizie in campo finanziario riguardano il nuovo scivolone dell’euro che era scesa ad un minimo di 0,98782 nei confronti del dollaro, poi ha recuperato un po’ ma al momento è comunque sotto la parità a 0,99295.

Nel frattempo il cambio dollaro/yen è salito addirittura oltre quota 140, non si vedeva qualcosa di simile dal 1998 ossia da 24 anni fa.

Ripeto sui mercati stiamo vedendo delle cose che i giovani non hanno mai visto.

Ma oggi c’è stata anche un’altra notizia di rilievo che arriva dal Regno Unito dove l’Assemblea del Partito Conservatore ha eletto il nuovo leader del partito che quindi diventerà anche Primo Ministro sostituendo Boris Johnson, si tratta di Liz Truss, penso si pronunci così.

Si tratta dell’ex Ministro degli esteri del Governo Johnson. Una carriera davvero impressionante la sua, negli ultimi dieci anni, infatti è stata prima sottosegretaria all’istruzione, poi Ministro dell’ambiente, successivamente Ministro della Giustizia, infine come detto Ministro degli esteri, da domani Primo Ministro.

Insomma, cari ascoltatori, vedete che il passaggio alla guida di diversi ministeri da parte di personaggi politici non è un vezzo solo italiano.

Riteniamo improbabile che la Truss abbia tutte quelle competenze, l’Istruzione, l’Ambiente, la Giustizia, gli Esteri, mamma mia! A chi ci troviamo di fronte? Ad un mostro di conoscenze?

Evidentemente no! Anche nel Regno Unito troviamo personaggi che ad un certo punto della loro vita, quasi misteriosamente, hanno carriere fulminanti che non si spiegano.

Comunque la Truss si troverà di fronte una situazione per nulla semplice, tutt’altro.

L’indice dei prezzi al consumo, quella che noi chiamiamo inflazione, è arrivata a doppia cifra, l’ultimo dato rilevato infatti è +10,1% e non basta, perché Citigroup ha stimato che nel gennaio del 2023 raggiungerà il 18,6%!!!

Non proprio una buona prospettiva.

E come se non bastasse la Bank of England, ossia la Banca Centrale britannica dà per certa una recessione prima della fine dell’anno.

Per questo motivo la Truss ha dichiarato che interverrà immediatamente sul fronte fiscale, annunciando un grande piano di riduzione delle imposte, insomma misure thatcheriane.

Come ultima cosa ricordiamo che la Truss soltanto pochi giorni fa, nel corso di un incontro a Birmingham con gli iscritti del proprio partito, si è detta pronta, se chiamata a farlo dalle circostanze, a utilizzare l'arsenale nucleare del Regno Unito in un conflitto atomico.

Insomma per fortuna che le donne sono meno belligeranti rispetto agli uomini.