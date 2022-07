La gente come noi non “scorda” mai.

Ho parafrasato un celeberrimo slogan che viene spesso cantato nelle manifestazioni da coloro che si stanno con caparbietà e con abnegazione opponendo al regime assoluto che ci ha soffocato e ci sta tuttora soffocando.

Ho parafrasato quello slogan perché oggi voglio incentrare il video odierno su un aspetto che ieri avevo trattato, ma oggi ho intenzione di sviscerare maggiormente.

Ebbene c’è chi mi ha bonariamente rimproverato, in una giornata storica nella quale si è posto fine al Governo Draghi, di aver, da parte mia, criticato principalmente la Lega nella persona del capogruppo al senato Romeo.

Certo, ho criticato non solo Romeo, ma tutta la Lega, e sono stato anche troppo tenero nei loro confronti al punto che, verificate anche voi nei commenti che avete postato a margine del video, in molti mi riconoscono un tono “molto pacato” “grande garbo e competenza”.

Ebbene ammetto che anche per me mantenere questo tono pacato e questo grande garbo, soprattutto in certe situazioni non è per nulla facile, sappiate che spesso faccio violenza a me stesso per trattenermi.

Ma vi anticipo che fra poco farò anche dei video diciamo “a briglia sciolta” scoprirete anche un “altro Dr. Marcotti”, certo non userò mai un linguaggio blasfemo, i miei genitori, da quel punto di vista, sono stati esemplari, ma certamente sarò molto più diretto.

Ma torniamo a noi, chi ha visto il mio video e l’intervento in aula del capogruppo al senato della Lega ha potuto verificare quanto io sia stato corretto.

Tuttavia in nottata casualmente mi imbatto in un tweet del parlamentare della Lega Claudio Borghi, il quale ha pubblicato il video dell’intervento di Romeo, corredandolo con questa dicitura:

L'intervento di Max Romeo da guardare su schermo grande perché conta anche la mimica.

In pratica Borghi temeva che l’intervento di Romeo fosse interpretato in una certa maniera ed allora voleva sottolineare che si doveva guardare quell’intervento vedendone l’aspetto diciamo “canzonatorio”.

Ed ecco che i leghisti immediatamente hanno profuso commenti entusiasti nei confronti di Romeo (a parte che se per caso fai commenti critici vieni subito bannato, ma questa è solo una sottigliezza), dicevo ecco tutti a sottolineare l’ironia.

Nella realtà venivano utilizzati termini più rudi, mi scuso con i lettori, ma devo citare alcuni di questi termini, come ad esempio sta “coglionando” il Premier, oppure sta “perculando” Draghi.

Ora non so se questi leghisti mi facevano più pietà o tristezza, sono come quelli che sono rimasti fedeli al Movimento 5 Stelle. Loro vedono un partito come fosse un figlio, lo devono difendere qualunque cosa faccia, anche la più abbietta.

Quale sia il motivo per il quale agiscono in quel modo, ve lo potrebbe spiegare un sociologo, o forse uno psicologo, ma forse meglio uno psicanalista.

Io ipotizzo che sia una sindrome, ossia la sindrome del non voler ammettere di esser stati “delusi”, del non voler ammettere di esser stati “traditi” da coloro nei quali avevamo riposto tutta la nostra fiducia e quindi si trova sempre una giustificazione ad ogni loro comportamento. Così, ripeto, come si fa, spesso, coi figli.

Questi leghisti mi sono sembrati dei Vito Catozzo, avete presente il personaggio del compianto Giorgio Faletti, la guardia giurata, con il figlio ... Ecco il rapporto che questi leghisti hanno nei confronti del partito è del tutto similare a quello che Vito Catozzo ha con il proprio figlio.

Allora sarò chiaro del tutto. Basta infatti guardare i fatti che le chiacchiere sono a zero.

I fatti ci dicono che la Lega per 17 mesi ha dato il suo appoggio al Governo più squallido, più impresentabile, ma sono troppo tenero, la realtà è ben peggiore! Tutti coloro infatti che hanno appoggiato il Governo Draghi dovrebbero per questo risponderne, si sono infatti macchiati di misfatti che non possono essere minimizzati.

Chi ha obbligato gli italiani a pratiche sanitarie autolesioniste, rendendosi quindi colpevole di conseguenze gravi e in alcuni casi letali nei confronti della popolazione, non può avere alcuna giustificazione, deve risponderne al popolo.

Altro che “coglionare” e “perculare” il Premier, Romeo e i suoi compari hanno votato le leggi più ignobili che siano mai state approvate dall’Unità d’Italia ad oggi.

Leggi che hanno anche portato, tra le altre cose, alla distruzione del nostro sistema sanitario, visto che i migliori medici sono sospesi dalla professione e quindi in corsia sono rimasti solo i peggiori, come ciascuno di noi ha potuto constatare se, malauguratamente per lui, ha dovuto ricorrere al Sistema Sanitario Nazionale.

Ma non solo, approvando queste leggi liberticide hanno inciso su menti che chiaramente dovevano anche essere malate in precedenza, perché sentite cosa mi è stato raccontato soltanto pochi giorni fa.

Su un treno (io non prendo treni e non li prenderò finché sarà obbligatorio indossare mascherine) due turisti che indossavano una mascherina normale sono stati invitati a scendere perché non indossavano una mascherina ffp2.

Ovviamente questi due non capivano, ma il bigliettaio, forte della sua autorità, gli ha imposto di scendere alla prima fermata che non era quella di destinazione per i due turisti.

I due, seppur attoniti, si apprestavano a seguire l’obbligo loro imposto.

La situazione fortunatamente è stata risolta da un altro passeggero che ha fornito le mascherine ffp2 ai turisti che hanno potuto così proseguire il viaggio fino alla loro destinazione.

Ora ditemi voi quando queste persone torneranno nel loro Paesi che grande pubblicità faranno all’Italia e al nostro celebre spirito di accoglienza del quale ci siamo sempre vantati come popoli latini.

Voi mi direte un bigliettaio idiota, certamente un bigliettaio idiota al quale, però l’approvazioni di leggi ancora più idiote ha permesso a lui quella prepotenza che in altri anni non solo non avrebbe potuto permettersi, ma forse gli sarebbe costata il posto di lavoro, perché è quello che è a bordo del treno che acquistando il biglietto paga lo stipendio al bigliettaio.

Così hanno ridotto l’Italia, l’hanno impoverita economicamente, ma anche e forse soprattutto l’hanno distrutta socialmente, hanno diviso e spaccato le famiglie, i inasprito i rapporti sociali fra le persone, hanno cercato di premiare l’istinto peggiore dell’uomo.

Cosa vuol fare ora la Lega? Un’operazione di ricostruzione della verginità dopo che per 17 mesi ha battuto i marciapiedi?

Eh no!

Tutto questo non dobbiamo scordarlo. Mai!

La gente come noi non “scorda” mai.