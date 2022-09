La Germania corre ai ripari, per la prima economia europea, infatti, ora il problema dell’energia sta diventando terribilmente serio.

I tedeschi hanno fatto di tutto pur di non far degenerare la situazione con la Russia, ma la Germania di fatto è una colonia americana (non sapete quanti basi americane ci siano sul suo territorio e quali armamenti ci siano in quelle basi), quindi dato che questa situazione di crisi serve agli Stati Uniti, ebbene la Germania ha dovuto abbassare la testa.

Certo è una situazione che serve agli Stati Uniti perché il conflitto in atto è ben distante dai suoi confini, perché è impegnata una superpotenza sua nemica, ossia la Russia, e soprattutto perché gli effetti di questo conflitto hanno portato ad innalzare in maniera esponenziale i prezzi delle fonti energetiche avvantaggiando appunto gli Stati Uniti che da quel punto di vista sono autosufficienti, anzi di più, possono esportare gas e petrolio ai loro prezzi.

Scholtz, il cancelliere tedesco, ha cercato di far fallire il price cap, ossia l’imposizione di un tetto prefissato al costo del petrolio e del gas, una decisione che certamente non poteva essere accettata dalla Russia che quindi avrebbe risposto cessando le forniture ai Paesi europei, ma, come dicevo, alla fine ha dovuto cedere.

Una annotazione quasi superflua, fra i Governi che hanno maggiormente insistito per l’imposizione di un tetto al prezzo del petrolio e del gas c’è il nostro Governo Draghi, e questa decisione è la più penalizzante per il nostro Paese, quindi abbiamo avuto anche in questo caso la dimostrazione più lampante che Draghi abbia come obiettivo quello di distruggere economicamente l’Italia.

E ci sta perfettamente riuscendo.

Ebbene la Germania, come detto, china la testa ed accetta di imporre questo tetto al prezzo del petrolio e del gas, sapendo che ciò costerà parecchio ai suoi cittadini, ma soprattutto al suo settore industriale, contemporaneamente, però, e questa è notizia di ieri, annuncia un piano di aiuti per 65 miliardi!!!

Sessantacinque miliardi, capite! Quando il nostro Draghi ha ipotizzato un piano di aiuti di 1 miliardo, d’accordo che la Germania è più grande, che l’economia tedesca è il doppio di quella italiana, ma 65 a 1 vi dà l’idea di ciò che sta per accadere al nostro Paese.

Il Centrodestra, o meglio, alcuni partiti, avevano chiesto a Draghi uno scostamento di bilancio di 30 miliardi, la risposta è stata … non è stata neppure presa in considerazione un’ipotesi simile.

Quindi capite bene a cosa andiamo incontro.

Dovremmo anche, per correttezza, rilevare che la Germania ha una situazione finanziaria ben diversa dalla nostra, anche se in effetti il debito pubblico tedesco, negli ultimi anni è fortemente aumentato.

E’ salito prima per fronteggiare la pseudo pandemia, e più recentemente per aver aumentato in maniera esponenziale la corsa agli armamenti, anche questa decisione è stata loro imposta dagli Stati Uniti che hanno preteso che le spese militari della Germania arrivassero ad ammontare il 2% del Pil.

Nonostante tutto ciò, il debito pubblico tedesco, in rapporto al Pil, è pari a meno della metà di quello italiano. Quindi potremmo dire che i tedeschi “si possono permettere” una manovra da 65 miliardi a favore di famiglie ed imprese per aiutarle a sostenere le maggiori spese per le bollette di luce e gas.

Naturalmente però sapete che i tedeschi non amano veder aumentare in maniera consistente il loro debito pubblico, è un popolo ossessionato dalla parola inflazione, e forse a ragione, quindi Scholtz non deve dire che quei fondi arriveranno, come si dice di questi tempi “da uno scostamento di bilancio”, allocuzione che viene utilizzata per non far capire alla popolazione che si tratta di un aumento del debito pubblico.

Quindi Scholtz si comporta come i Governanti diciamo … latini … ossia mente spudoratamente, dicendo che i fondi provengono dagli extraprofitti delle compagnie energetiche.

Su questo aspetto occorre far chiarezza. Ed allora perdonate la semplicità dell’esposizione, nella realtà è chiaro che gli aspetti da analizzare sono molti e non semplici da esaminare. Ma insomma …

Se gli extraprofitti di queste aziende fossero sufficienti per sostenere l’apparato industriale e le famiglie permettendo loro di pagare le mega bollette cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che queste compagnie comperano petrolio e gas ad un prezzo bassissimo e lo rivendono ad un prezzo altissimo ad aziende e famiglie.

Ebbene scusate, ma allora il problema si risolve semplicemente, anzi in maniera banale. Anziché permettere a queste imprese entrate spropositate dal pagamento di bollette stratosferiche, e poi farsi versare questi extraprofitti per redistribuirli a coloro che hanno pagato queste mega bollette.

Scusate, ma sarebbe sufficiente impedire a queste aziende di emettere bollette lunari ed obbligarle ad emettere delle bollette come hanno sempre fatto.

Oltretutto queste aziende hanno una forte componente pubblica nell’azionariato, quindi sarebbe davvero semplice.

Capite quindi che la cosa non può essere così semplice.

Ed in effetti mentre Scholtz parla di finanziare il suo piano di aiuti da 65 miliardi attraverso gli extraprofitti delle compagnie energetiche il suo ministro delle Finanze, Lindner non specifica a quanto ammonteranno le entrate dello Stato dalla tassazione degli extraprofitti, più sommessamente ipotizza una entrata a due cifre in miliardi di euro e forse sta già esagerando.

Ma capite che anche 10 miliardi è a due cifre, ma 65 miliardi è un bel po’ di più.

Insomma non prendiamoci in giro, tassiamo pure gli extraprofitti, ma questi in ogni caso si dimostreranno largamente insufficienti per dare un aiuto concreto al settore industriale ed alle famiglie.

Così in Germania, come in Italia.