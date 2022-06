Se avete un po’ di spazio nella memoria del vostro computer memorizzate anche questo video che di fatto è il proseguo di quello pubblicato ieri.

Quando infatti ho detto che “la Lagarde ha annunciato che metterà in atto uno scudo antispread” ho anche precisato che questo sarebbe anche stato l’argomento del mio prossimo video.

Questo “scudo antispread” è stato definito anche il “whatever it takes” della Lagarde, riesumando quell’espressione che ha fatto la fortuna di Mario Draghi. Occorre quindi capire cos’era e cosa sarebbe poi diventato il whatever it takes.

Allora, il whatever it takes di fatto era un azzardo, oppure, possiamo dire, forse così ci capiamo meglio, era un bluff che un giocatore di poker sfortunato come Mario Draghi, preso dalla disperazione, ha messo in gioco.

In pratica cos’era successo?

Era accaduto che dopo la crisi del 2007/2008, nel 2009 c’era stata una ripresa economica in tutto il mondo, tuttavia gli Stati che già prima del 2007/2008 navigavano in brutte acque non riuscivano a liberarsi dalle scorie di questa terribile crisi.

E, per quanto riguarda la nostra Europa, in particolare la Grecia.

Se dobbiamo stabilire l’inizio della crisi greca dobbiamo rifarci agli ultimi mesi del 2009 quando il Presidente Papandreou annuncia che i governi precedenti avevano falsificato i conti pubblici per permettere alla Grecia di entrare nell’euro.

Da quel momento sono iniziate una serie di operazioni per cercare il salvataggio, insomma per evitare il default del Paese ellenico. Ogni operazione che vedeva impegnate la Banca Centrale europea in primis, ma anche il Fondo Monetario Internazionale, prevedeva obblighi sempre più pressanti, sacrifici francamente insopportabili per il popolo greco.

Finché nel marzo del 2012 si arrivò alla cosiddetta “ristrutturazione del debito” che è un’espressione gentile per dire che il Paese è andato in fallimento, default come suol dirsi.

Benissimo, anzi, malissimo, la Grecia quindi era ad un passo dall’exit, ossia dall’uscita dall’eurozona. Era una cosa drammatica? Assolutamente no, per la Grecia sarebbe stata una liberazione, mentre l’eurozona avrebbe perso un Paese con un’economia minuscola, che pesava per meno dell’uno percento.

Sì, però … però se la Grecia fosse uscita dall’euro come avrebbero reagito i mercati? I mercati normalmente agiscono usando la logica, ed allora all’uscita della Grecia dall’eurozona si sarebbero chiesti “who’s next?”, ossia “chi sarà il prossimo?”.

Ed il prossimo non pesava meno dell’uno percento, pesava molto, perché il prossimo era … l’Italia. Ed infatti già da alcuni mesi ciò che i media nazionali chiamano “la speculazione”, ma nella realtà è solo la logica, aveva portato ad un allargamento dello spread del nostro Paese.

Al punto che nel novembre 2011 venne sostituito un Governo democraticamente eletto per sostituirlo con un esecutivo tecnico alla cui guida venne posto Mario Monti.

Quindi dal punto di vista dell’Unione europea occorreva non fare uscire la Grecia per salvare l’intera Unione.

Il Governo Monti mise subito in pratica misure draconiane, eppure, nonostante ciò, ecco ora un aspetto che penso non tutti sappiamo.

Appena insediato il Governo Monti, sull’onda delle misure di austerity particolarmente pesanti per la popolazione, nei suoi primi quattro mesi fece ridurre lo spread, ma dal marzo 2012 lo spread, nonostante Monti, tornò a salire superando nuovamente una barriera considerata un limite di non ritorno, i 500 punti di spread.

Insomma per quanto impopolari, per quanto dure e disumane potevano essere le misure prese da un Governo, nulla faceva scendere lo spread.

In altre parole i mercati, ossia chi ci mette i soldi per acquistare i titoli del debito pubblico, continuavano a mandare questo segnale, non è una riforma delle pensioni, o un aumento della pressione fiscale che può salvare l’Italia, l’Italia si salverà dal fallimento solo se entrerà in campo la Banca Centrale Europea, ossia se la BCE comprerà titoli del debito pubblico, cosa che il suo statuto non le permette.

Sappiamo tutti infatti che la Banca Centrale europea è una Banca Centrale zoppa che ha come unico obiettivo quello di monitorare e tenere sotto controllo il potere d’acquisto della moneta.

Si arriva in questa situazione drammatica al 26 luglio 2012, ripeto, la situazione è drammatica.

Mario Draghi è ospite a Londra al Global Investment Conference, un Forum di investitori e dirigenti d’azienda neppure troppo importante.

E durante il suo intervento, Draghi pronuncia quell’espressione “whatever it takes” che si può tradurre con “tutto ciò che è necessario, a tutti i costi”, ovviamente si riferiva a quel che la Bce sarebbe stata in grado di fare pur di mantenere in vita l’unione monetaria europea, per la precisione questa fu l’intera espressione pronunciata da Draghi «Ho un messaggio chiaro da darvi: nell'ambito del nostro mandato la BCE è pronta a fare tutto il necessario a preservare l'euro. E credetemi: sarà abbastanza.»

Ed allora, perché io ho detto che quella frase era un bluff? Il bluff del giocatore disperato che vede davanti a sé la propria fine.

Semplicemente per quello che ho detto in precedenza, ossia che lo statuto della Bce gli impediva di fare ciò che sarebbe stato necessario per salvare l’euro, ossia acquistare titoli del debito pubblico degli Stati aderenti alla moneta unica.

Il mercato, però gli crede, e senza che lui faccia nulla la cosiddetta speculazione si affievolisce, insomma stavolta lo spread scende ed in maniera importante.

Ebbene io per spiegare questo fatto mi sono avvalso di una metafora.

Ossia mi sono immaginato Draghi, da solo, assediato dagli “speculatori”, il Presidente della Bce continua ad indietreggiare finché si trova contro il muro, a quel punto è disperato, e mette in pratica questo piano.

Mette una mano dietro la schiena ed urla agli speculatori che lo stanno accerchiando “Fermatevi!!! Ho qua, dietro di me, una bomba a mano, se vi avvicinate ancora la scaglio contro di voi, e vi assicuro che vi farete molto male”.

Gli speculatori, ovviamente hanno il dubbio che il Presidente della Bce stia solo bluffando e nella mano dietro la schiena non abbia nulla, ma nel dubbio … meglio fermarsi, prevale la prudenza.

Passa il tempo e chiaramente gli speculatori tornano ad incalzare Draghi, facci vedere che hai davvero una bomba a mano continuano a ripetergli, non ti crediamo perché tu non puoi acquistare titoli del debito pubblico degli Stati aderenti all’euro, è vietato dallo statuto.

Draghi è sempre più in difficoltà, deve uscire dall’impasse ed allora dice: è vero, io non posso sottoscrivere all’emissione titoli del debito pubblico dei Paesi dell’eurozona, ossia comprarli sul mercato primario, ma nulla mi impedisce di acquistarli sul mercato secondario, ossia posso acquistarli da chi li compra sul mercato primario.

E questo è vero? Oddio è chiaramente una truffa. Chiariamo tutte le Banche Centrali del mondo comprano titoli del debito pubblico del proprio Paese, non parliamo della Bank of Japan che fa questo da decine di anni.

Tuttavia se nello Statuto della Bce ciò è vietato, agire in quella maniera, ossia finanziare chi li compra sul mercato primario per poi acquistarli sul mercato secondario è un evidente escamotage per aggirare un divieto.

Tanto per capirci, sappiamo tutti che una normale Banca commerciale non può autofinanziarsi acquistando azioni proprie, agendo in quel modo fa un’operazione assolutamente vietata, e penalmente perseguita.

Quindi cosa hanno fatto alcune Banche Commerciali in difficoltà per aggirare il problema, hanno finanziato dei clienti affinché acquistassero azioni della Banca, un evidente escamotage che, quando provato, viene punito penalmente.

Sappiamo che la Banca Centrale acquistando titoli del debito pubblico del proprio Paese non sta acquistando azioni proprie, ma insomma avete capito perché ho fatto questa similitudine.

Comunque, torniamo a noi, penso che sia evidente che Draghi dopo aver pronunciato il whatever it takes ora doveva avere l’autorizzazione per metterlo in pratica sul serio, a quel punto infatti si era arrivati al redde rationem, locuzione latina per dire alla resa dei conti.

O tutti i Paesi dell’Europa avrebbero chiuso un occhio (anzi entrambi) dando così il consenso a Draghi per agire in quel modo, permettendogli quindi l’acquisto di titoli del debito pubblico dei diversi Stati dell’eurozona, insomma autorizzando di fatto operazioni come il Quantitative easing, o per Draghi e per l’euro sarebbe stata la fine.

Ovviamente questo consenso doveva arrivare da tutti gli Stati dell’eurozona, ma di fatto bastava che fosse lo Stato egemone a dare l’ok, ossia la Germania, tutti gli altri si sarebbero adeguati.

E la Germania, o meglio la Corte Costituzionale tedesca, alla fine disse sì, ma a due condizioni, la prima è che sarebbe rimasto in capo alle Banche Centrali dei singoli Stati membri la quasi totalità del rischio di insolvenza, e questo era scontato, e poi che la Bce non si limitasse ad acquistare solo i titoli del debito pubblico degli Stati in difficoltà, ma acquistasse in proporzione i titoli dello Stato di tutti i Paesi aderenti alla moneta unica.

In questo modo la Germania non sarebbe stata penalizzata.

Draghi ha quindi potuto mettere in pratica il suo piano. I tassi sono crollati e gli spread pure.

Ed ora eccoci a noi, ai giorni nostri, nel frattempo è arrivato il Covid e Draghi è diventato il nostro Presidente del Consiglio.

I debiti pubblici dei diversi Stati dell’eurozona sono letteralmente esplosi, arrivati a livelli insostenibili, e contemporaneamente è anche esplosa l’inflazione, indesiderata, ma inevitabile conseguenza proprio delle operazioni non convenzionali di politica monetaria adottate da Draghi quando era alla Presidenza della Bce.

La povera Lagarde si trova così in una strada senza uscita. Perché?

Ma semplicemente perché ora servirebbero politiche monetarie differenziate fra i diversi Paesi aderenti all’eurozona, e questo è proprio un grosso problema.

Ossia, tanto per essere chiaro, alla Germania servirebbe una politica monetaria molto più restrittiva, ossia tassi più elevati per contrastare l’inflazione, mentre per l’Italia l’aumento dei tassi sarebbe deleterio per il nostro mostruoso debito pubblico.

Quindi?

Quindi lo spread, come dicevo ieri, si è alzato e si è impennato il grafico dell’indice di ridenominazione dell’Italia. E la Lagarde cosa ha deciso?

Ha parlato di uno scudo antispread. In cosa consiste?

Semplice nell’acquisto di titoli dello Stato dei Paesi in difficoltà, Italia in primis, ottenuti vendendo titoli dello Stato tedeschi.

Certo mi direte immediatamente: ma figuriamoci se la Germania accetta una cosa del genere! La Germania non si farebbe mai garante del debito pubblico italiano.

Ed invece forse sì, naturalmente non per l’intero debito pubblico italiano, solo per una parte, certo e …

E solo a condizioni capestro per noi.

Di fatto un gigantesco MES.

Questa è la trappola nella quale il nostro Presidente del Consiglio Mario Draghi vuole farci entrare!

Occorre impedirgli di attuare il suo piano

Whatever it takes

Ossia: a tutti i costi!