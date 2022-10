Nel web è ormai virale il video dell’intervento che, Giorgia Meloni aveva fatto in Parlamento nel 2014. Intervento avvenuto all’indomani delle sanzioni inflitte alla Russia dai Paesi occidentali, dopo che le autorità della Repubblica Autonoma di Crimea, in seguito all’esito plebiscitario di un referendum, avevano dichiarato l’indipendenza dall’Ucraina, chiedendo contemporaneamente l’adesione alla Federazione Russa.

Nel web è ormai virale il video dell’intervento che, Giorgia Meloni aveva fatto in Parlamento nel 2014. Intervento avvenuto all’indomani delle sanzioni inflitte alla Russia dai Paesi occidentali, dopo che le autorità della Repubblica Autonoma di Crimea, in seguito all’esito plebiscitario di un referendum, avevano dichiarato l’indipendenza dall’Ucraina, chiedendo contemporaneamente l’adesione alla Federazione Russa.

Ricordiamo che la Crimea è una penisola (nella realtà è quasi un’isola visto che è attaccata alla terraferma soltanto da un sottile striscia di terra) ed è un territorio la cui amministrazione, nel 1954 fu attribuita dall’Unione sovietica all’Ucraina.

Ma l’Ucraina tuttavia anch’essa faceva parte dell’Unione Sovietica, dobbiamo infatti tener presente che l’Unione Sovietica ieri, così come la Russia oggi, era una federazione di Stati.

Quindi quando nel 1954 la Crimea venne tra virgolette “ceduta” all’Ucraina era semplicemente un atto amministrativo visto che il tutto era all’interno di un unico Stato, ossia dell’Unione Sovietica.

Solo per fare un esempio, è come se il nostro Governo facesse rientrare il Molise all’interno degli Abruzzi, magari ai molisani la cosa non farebbe piacere, ma insomma il tutto rientrerebbe sempre all’interno della Repubblica italiana, non sarebbe uno sconvolgimento.

Certo se poi la Repubblica italiana si dividesse in due e l’Abruzzo vorrebbe far parte dell’Italia del nord ed il Molise invece vorrebbe far parte dell’Italia del Sud, è chiaro che in quel caso sorgerebbero i problemi.

I problemi che ovviamente sono sorti dopo l’implosione dell’Unione Sovietica, quando appunto l’Ucraina divenne uno Stato indipendente. La Crimea e la parte orientale dell’Ucraina erano territori popolati nella stragrande maggioranza da russi, i quali quindi avevano tutti l’aspirazione di tornare a far parte della loro grande madre, cioè la Russia.

Ma torniamo a Giorgia Meloni che nel 2014, appunto, all’indomani delle sanzioni alla Russia fa un encomiabile intervento di aula nel quale mette in evidenza come le sanzioni inflitte alla Russia avrebbero avuto delle conseguenze molto pesanti sulla nostra economia.

Grande Giorgia Meloni … nel 2014.

Occorrerebbe oggi chiedere alla futura Premier, perché abbia totalmente cambiato opinione, perché oggi accetta supinamente i diktat che arrivano dalla Casa Bianca mentre otto anni fa chiedeva espressamente di non adeguarci alle imposizioni che arrivavano dalla Casa Bianca, allora occupata dal Premio Nobel per la pace Barack Obama (è stata la stessa a sottolinearlo ironicamente).

Tuttavia è inutile chiedere giustificazioni alla Meloni, è inutile chiederle conto di questo suo ignobile voltafaccia, la risposta la sappiamo senza che ce la fornisca lei.

Semplicemente allora lei era all’opposizione del Governo Renzi, che aveva appena sostituito Letta, mentre ora è lei a Palazzo Chigi.

Naturalmente nessuno di noi è tanto ingenuo dal non capire che non sia indifferente stare al Governo o all’opposizione, tuttavia dimostrare, come ha già dato prova la Meloni, una sudditanza così umiliante nei confronti degli Stati Uniti è veramente inaccettabile.

Insomma pur capendo la situazione odierna ci saremmo aspettati un po’ meno di sudditanza da parte della Meloni nei confronti di una Casa Bianca a trazione democratica.

Dopotutto pare più critico verso gli Stati Uniti il Cancelliere Scholz che, come tutti sappiamo è il leader di un partito, la SPD che ha certamente più affinità verso i Dem di oltremanica, rispetto al partito della Meloni.

Certo Scholz può avere una posizione diversa perché si può permettere anche quello che viene chiamato uno “scudo” per calmierare il prezzo del gas.

E’ anche chiaro che Draghi possa risentirsi, ma questa è l’Europa, anzi questa è l’Unione europea che è tutto tranne che un’unione, soprattutto quando non conviene alla Germania.

La Germania diventa intransigente con i Paesi che chiedono di avere trattamenti diversi, quando l’unione le fa comodo, ma quando non le fa più comodo è la prima a non rispettare l’unione e fare soltanto i propri interessi.

E’ chiaro che questo scudo che la Germania ha posto al prezzo del gas, si parla addirittura di 200 miliardi, è qualcosa che nessun altro Paese può permettersi. D’accordo la Germania è grande, ma 200 miliardi sono davvero tanti.

Il comportamento dei tedeschi potrebbe sembrare arrogante nei confronti dei Paesi diciamo più fragili finanziariamente, ma noi dovremmo anche vedere la situazione coi loro occhi.

Loro non hanno un Cancelliere che vorrà passare alla Storia come il distruttore della potenza economica del proprio Paese, noi sì, noi abbiamo Mario Draghi che ha il deliberato intento di portare l’Italia al fallimento, al default.

Berlino sa bene che proporre un price cap al gas russo poteva significare per l’industria tedesca una scelta letale, quindi ha voluto evitare la propria eutanasia.

Tuttavia ecco che … ecco che gli esplode il Nord Stream 1.

Insomma è qualcosa di più che un avvertimento in stile … che arriva da oltreoceano.

Quindi non sarà facile neppure per la Germania smarcarsi da Washington.

Ma naturalmente questa non è la prima volta che l’Unione europea si spacca in maniera evidente, però a mio avviso questa spaccatura, soprattutto se continuerà in futuro, potrebbe veramente portare ad una profonda crepa che poi sarebbe difficile da saldare.

D’altronde l’Europa deve essere consapevole che i suoi mali attuali non derivano dai russi, il nemico dell’Europa si trova ad occidente e non ad oriente.

Quindi potremmo davvero andare verso uno sconvolgimento dell’assetto geopolitico a livello planetario.

Io continuo a ripeterlo da sempre, gli imperi non abbandonano il campo di loro spontanea iniziativa, o implodono dall’interno oppure crollano per una forza che arriva dall’esterno.

Naturalmente il crollo avviene più facilmente più la situazione interna si sia già deteriorata ed i Dem statunitensi stanno proprio andando in quella direzione.

Io non credo che le elezioni di Mid term, che si svolgeranno negli Stati Uniti il prossimo 8 novembre, saranno in alcun modo decisive, però potrebbero comunque essere un segnale.

E la nostra nuova Premier, quindi, farebbe bene a far capire a Washington che a Palazzo Chigi non c’è più Mario Draghi, il popolo italiano lo ha sonoramente bocciato alle urne penalizzando tutti i partiti che lo avevano sorretto.

Non chiediamo molto a Giorgia Meloni, soltanto di far capire anche agli Stati Uniti che gli italiani non sono più disposti a fare gli zerbini.

La loro dignità non va calpestata.