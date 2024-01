Giorgia Meloni e...il Mes obsoleto

Lo scorso quattro gennaio la nostra Presidente del Consiglio ha tenuto la conferenza stampa di fine anno posticipata.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Io, devo dire la verità, me la sono volutamente persa.

Tuttavia nel mio consueto appuntamento del venerdì alle ore 12:00 su Money.it, il giornalista Fabio Frabetti mi ha interpellato in particolare su alcuni passaggi di quella conferenza stampa della Meloni che mi ha fatto ascoltare.

Ebbene con voi voglio soffermarmi in particolare su quanto ha detto la Meloni riguarda alla bocciatura, da parte del Parlamento, della riforma del Mes.

Ed allora, innanzitutto la Meloni ha voluto precisare che il No alla riforma del Mes da parte dell’Italia ed in particolare del Governo italiano non si poteva mettere in relazione all’umiliazione che il nostro Governo aveva avuto da Francia e Germania sul nuovo Patto di Stabilità.

Ebbene pareva proprio la classica “excusatio non petita …”

Forse sarebbe stato meglio che la Premier evitasse appunto di negare un rapporto diretto dei due fatti, perché ha certamente ottenuto l’effetto contrario, a meno che, effettivamente voleva raggiungere proprio quello scopo.

Insomma la temporalità è perlomeno sospetta.

Il nostro Governo aveva sempre detto che una decisione sull’approvazione o meno della riforma del Mes doveva esser messa in relazione al nuovo Patto di Stabilità, ebbene sul Patto di Stabilità Francia e Germania si sono comportate nei nostri confronti in un modo … direi scorretto, si lo so di aver usato un eufemismo.

Nella realtà per dire pane al pane e vino al vino Francia e Germania ci hanno presi a pesci in faccia, non solo non consultandoci, ma evidenziando pure di non averci consultati. La votazione parlamentare pare quindi esser stata una conseguenza, o meglio una rivalsa, per l’onta ricevuta.

Ma non è stato questo fatto a determinare la mia preoccupazione, bensì quello che la Meloni ha detto sul Mes, lo sottolineo, sul Mes non sulla riforma.

Insomma, la Meloni avrebbe potuto dire tranquillamente che la riforma del Mes era una pessima riforma e quindi non è stata ratificata dal nostro Parlamento, invece non si è tanto soffermata sulla riforma, che era l’argomento sul quale il Parlamento doveva esprimersi, bensì sul Mes vero e proprio, che invece è sempre attivo e operativo.

Mi direte, la Meloni avrà detto che il Mes fa schifo, o perlomeno che non è lo strumento adatto per risolvere i gravi problemi che potrebbero sorgere in alcuni Paesi dell’Unione europea.

Ed invece no, la Meloni ha usato un termine molto particolare, ha detto che il Mes è uno strumento obsoleto, termine che deriva dal latino e significa logorato.

Ebbene a mio modo di vedere fra i tanti modi nel quale si poteva definire il Mes, il termine obsoleto io non lo avrei usato, perché nella realtà il Mes non è obsoleto, a mio modo di vedere fa schifo e basta.

Comunque, quel termine, appunto “obsoleto” mi è suonato strano, molto strano, e, di conseguenza, la cosa non mi è piaciuta.

Avrei poi gradito che le venisse chiesto perché ritiene che tutti gli altri 19 Paesi dell’eurozona non trovassero il Mes obsoleto, visto che avevano ratificato la riforma.

Ed allora mi chiederete perché non mi è piaciuta quella parola? Perché associare al Mes solo il termine obsoleto, ossia disusato, antiquato, passato di moda significa, in altre parole, sostenere che se il Mes venisse svecchiato, ringiovanito, rivitalizzato, beh … allora si potrebbe ratificare.

Quindi dato che sappiamo che fra sei mesi potrebbe esserci una nuova votazione, naturalmente dovrebbe essere presentata una riforma diversa da quella bocciata, ma quanto diversa non è detto … ecco non vorrei che …

E temo soprattutto di non essere il solo a pensarla così.

Alla Meloni è stato infatti chiesto se non temesse che per questo “gran rifiuto” della riforma del Mes l’Europa non ce la possa far pagare.

Ovviamente lei ha escluso assolutamente questa eventualità, ma questo era scontato, tuttavia non vorrei che la Meloni sul Mes si sia ideata un piano B.

Insomma temendo ripercussioni dall’Unione europea per questo “NO”, per ricucire lo strappo con Bruxelles, la Meloni possa in futuro proporre all’Europa di presentare una nuova riforma del Mes, che naturalmente possa prevedere qualche novità rispetto a quella bocciata, assicurando che poi, in quel modo, sarà ratificata.

Ebbene sapete che vi dico? Che ritengo di non essere il solo a fare questo retro pensiero, e chi in primis potrebbe temere un giochetto simile?

Evidentemente proprio chi più di altri si è battuto per il NO al Mes in Parlamento, ossia Claudio Borghi.

Come noto sul Mes io e Borghi la pensiamo allo stesso modo, personalmente ho fatto più di cinquanta video con argomento Mes, a cominciare dal 19 novembre 2019, quando ho pubblicato il video dal titolo “Il Mes, per chi vuol capire” video che ha ottenuto 110.386 visualizzazioni.

Naturalmente in tutti questi video io manifestavo la mia contrarietà.

Comunque dicevo che probabilmente anche Claudio Borghi ritengo possa temere per un futuro dietrofront del Governo. Cosa me lo fa ritenere? Beh il fatto che dopo l’esito parlamentare in ogni suo intervento Borghi non perde mai l’occasione di sottolineare di aver liquidato il Mes una volta per sempre.

Sembra quindi un messaggio indiretto nei confronti proprio della sua maggioranza, insomma che non si facciano scherzi altrimenti perderebbero la faccia.

Staremo a vedere, naturalmente mi auguro che il mio retro pensiero sia privo di fondamento, ma come sempre il tempo sarà galantuomo.