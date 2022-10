E’ difficile distinguere Giorgia Meloni persona da Giorgia Meloni segretario del Partito che ha vinto le elezioni e da Giorgia Meloni Premier in pectore.

Non voglio essere blasfemo parlando di “trinità” e capisco che il ruolo condiziona la persona, tuttavia non si può sostenere il tutto, e contemporaneamente il contrario di tutto, a seconda del ruolo che si ricopre in quel momento.

In un video da me postato ormai tre settimane fa, che avevo titolato “Giorgia Meloni, che delusione”, un video che aveva avuto anche un certo apprezzamento da parte degli ascoltatori, dal momento che fra You Tube e Facebook ha avuto più di 57.000 visualizzazioni, io avevo già evidenziato come la tipologia di comunicazione alla quale stiamo assistendo in questi giorni da parte di Giorgia Meloni, Premier in pectore, sia in totale dissonanza con un intervento che la leader di Fratelli d’Italia aveva fatto in Parlamento nel 2014.

Un intervento estremamente critico nei confronti delle sanzioni decise dagli Stati Uniti contro la Russia all’indomani della dichiarazione d’indipendenza da parte della Crimea e della contemporanea richiesta della penisola di tornare a far parte della Federazione Russa.

Ho invece apprezzato la fermezza che la Meloni ha avuto nell’imporre le due candidature di coalizione alla Presidenza di Camera e Senato.

Tuttavia oggi non posso esimermi dal tornare a criticare la Meloni per le parole utilizzate nei confronti di Unione europea e Nato, non sono parole da statista, sono espressioni che può profferire solo un suddito.

Ed allora sappiamo tutti com’è messa l’Italia, ma possiamo evitare di manifestare questa sudditanza, non dico di opporsi a questa sudditanza, dico soltanto di evitare di manifestare questa sudditanza.

E’ veramente deprimente per un italiano vedere che il proprio Premier, già non ancora Premier, ma insomma … ecco … guardate lo dico proprio: a Giorgia Meloni non dovrebbe più esser consentito di utilizzare un termine come “patriota”.

Un patriota non può sottomettersi, un patriota è fiero della propria indipendenza e rimarca la propria sovranità, la sovranità del proprio popolo.

Capisco che chi, in epoca recente, ha rivendicato la nostra sovranità e mi riferisco precisamente a Craxi ed Andreotti, poi hanno dovuto subire angherie, ma loro si sono dimostrati statisti, ossia hanno stipulato accordi con tutti, ma hanno anche sostenuto, coi fatti, nei confronti di una superpotenza nostra alleata che … sul nostro territorio comandiamo noi!

Veramente io non riesco più sopportare quelli che dicono: ma se andiamo fuori dall’Europa come facciamo? Ma come! Come facciamo, ma siamo italiani, abbiamo per caso bisogno della badante Europa che poi è una badante che ci frega i soldi.

Ma poi, scusate, prima della nostra entrata nell’Unione europea eravamo persi? Eravamo degli sbandati?

Direi l’esatto contrario.

E’ giunta l’ora di finirla di essere lo zimbello dell’Europa, ed in questo caso uso il termine Europa proprio nel suo proprio significato, ossia non nel significato di Unione europea, ora capirete il perché.

Come forse già sapete oggi la Primo Ministro inglese, Liz Truss ha rassegnato le dimissioni, il suo è stato un Governo durato davvero poco, in pratica un mese e mezzo.

Un Governo che effettivamente non passerà alla storia se non per la sua brevità, ed è innegabile che la governabilità del Regno Unito esce un po’ con le ossa rotte, dapprima con la fine anticipata del Governo Johnson ed ora con quella fulminea del Governo Truss.

Ebbene il giornale inglese The Economist, mette in copertina Liz Truss vestita da guerriero romano, con in mano anziché la lancia una forchetta con gli spaghetti e la scritta “Benvenuti in Britaly”.

Dove ovviamente il termine Britaly è la contrazione di Gran Bretagna ed Italy.

Ebbene i nostri giornali riportano quella copertina e la raccontano come fosse uno sfottò nei confronti della Gran Bretagna. Eh no! Cari giornalisti italiani, così stanno prendendo per i fondelli l’Italia.

Intanto l’insopportabile stereotipo con il quale veniamo descritti, i soliti spaghetti, già solo per quello occorrerebbe da parte nostra farci sentire, ma è chiaro che in quel modo l’Italia viene associata ad una repubblica delle banane.

Quindi, insomma, i nostri politici, ma anche i nostri media avrebbero dovuto stigmatizzare quella copertina dell’Economist e quindi protestare con quei supponenti britannici.

Ah no! Ehm … sì, è vero, sapete di chi è The Economist.

Ormai da ben sette anni è della Exor, ossia famiglia Agnelli/Elkann. Bene grazie a loro per continuare a sporcare l’immagine dell’Italia, anzi per infangare l’immagine dell’Italia.

Ebbene tornando alla nostra Giorgia Meloni, concluderei questo video ribadendo che da un Governo di Centrodestra mi attenderei anche una maggior attenzione nel difendere e onorare l’italianità come un indiscutibile valore.

Non voglio come spesso accade, ricordare che nessun altro Paese al mondo può vantarsi di aver dato i natali a Leonardo, Michelangelo, Dante ed una quantità innumerevole di geni universali.

Ripeto, nessun altro Paese al mondo, non c’è confronto, con nessuno …

come l’Italia … nessuno.