A chi interessa quali saranno i ministri del prossimo Governo Meloni, che diventerà così la prima donna ad assumere la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri?

A me pare proprio che interessi a poche persone. Anzi pochissime, anzi interessa solo ai politici, mentre alle persone normali, come suol dirsi a Roma, non gliene può fregar de meno, le persone normali hanno problemi ben più importanti ai quali pensare.

Certo queste elezioni arrivate dopo anni che, senza esagerare, potremo definire “storici”, potevano essere fondamentali.

Ebbene, il fatto che nonostante tutto ciò che è accaduto dal 2019, gli italiani non abbiano dato alcun segnale di cambiamento è stato francamente sconfortante.

Molto meglio le elezioni del 2018 che perlomeno avevano dato un segnale forte con il plebiscito in favore del Movimento 5 Stelle. Ma evidentemente è stato proprio il totale fallimento del partito di Grillo che si è rivelato non solo un bluff, ma proprio una truffa per l’elettorato, a disilludere gli italiani.

Gli italiani hanno quindi pensato che fosse inutile fare i Don Chiscotte, e quindi che fosse vano combattere contro i mulini a vento.

L’Italia non ha votato per i partiti antisistema ed ora è semplicemente un Paese perso, che vaga nel nulla cosmico.

L’Italia ha votato in massa per Fratelli d’Italia, ossia l’unico partito che era stato fuori dal Governo Draghi, certo, lo ha fatto senza eccessive illusioni, ma forse si aspettava qualcosa di più … invece …

Invece le prime dichiarazioni della Meloni, sono state veramente sconfortanti, han fatto cadere le braccia anche al suo più accanito sostenitore.

Non solo non è arrivato nessun segnale di cambiamento, ma al contrario, tutti i segnali inviati dalla Meloni sono risultati in perfetta sintonia con il precedente Governo. Ed almeno questo ce lo poteva risparmiare.

Certo non ci potevamo attendere molto, forse era più che scontato, dopo che già venti mesi fa era accaduto una fatto che non lasciava adito al minimo dubbio.

Torniamo infatti al 5 febbraio del 2021, già la data dice tutto, dice come il tutto fosse stato evidentemente programmato. Ripeto 5 febbraio 2021 la data non mente … perché …

Perché due giorni prima, il 3 febbraio, Mattarella aveva ricevuto al Quirinale Mario Draghi al quale ha conferito l’incarico di formare il nuovo Governo.

Ebbene, due giorni dopo, il 5 febbraio, la Meloni aveva già annunciato che non avrebbe votato la fiducia al nuovo Governo, due giorni dopo, dicevo, Giorgia Meloni entrava ufficialmente a far parte dell’Aspen Institute, un’organizzazioni che quelli che vogliono far credere di essere a la page definiscono un think tank, ossia un centro studi, laboratorio d’idee, ma io lo definirei più propriamente un gabinetto strategico.

Ricordiamo brevemente di cosa si tratta.

Aspen Institute ufficialmente è un’organizzazione no profit finanziata, non come i siti di informazione alternativa con versamenti di un euro, due euro, da persone che hanno stipendi da fame, ma dalla Rockfeller Brothers Fund, dalla Carnegie Corporation, dalla Ford Foundation.

Ed è un’organizzazione che annovera fra i suoi aderenti l’immancabile John Elkann.

(Mi chiedo, ma esiste un’organizzazione di quel tipo nella quale non ci sia John Elkann? Ritengo di no, ritengo che coloro che fondano simili organizzazioni lo iscrivono d’ufficio).

In molti si chiederanno: cosa fa un Think Tank?

Me lo chiedo anch’io, allora sono andato a vedere quale sia il fine che si propone l’Aspen Istitute, ed ho trovato che al primo posto, fra i suoi obiettivi, vi è quello di “incoraggiare le leadership illuminate”.

Avrebbero almeno potuto evitare di utilizzare il termine “illuminate”, avremmo capito lo stesso, ma perlomeno non sarebbero stati così sfacciati.

Comunque, insomma, la cosa è semplice.

Il mainstream sapeva benissimo che il Governo Draghi si sarebbe rivelato un bagno di sangue per gli italiani che avrebbero punito severamente tutti i partiti che avessero votato la fiducia al peggior Governo della storia repubblicana.

Occorreva quindi tener fuori un partito al quale sarebbero così andati i voti quando, alla fine dell’esecutivo, saremmo tornati alle urne.

Quindi tutto programmato, nessuna sorpresa, presi in giro gli italiani per l’ennesima volta. Certo se almeno un partito fra quelli antisistema che si sono presentati alle elezioni avesse superato la soglia di sbarramento e fosse entrato in Parlamento, magari poteva essere un timido segnale di cambiamento, ma non si è data la possibilità di fare una vera campagna elettorale.

E soprattutto, ripeto, gli italiani erano disillusi ed hanno preferito non votare, naturalmente non se ne parla, ma queste elezioni politiche hanno stabilito il record per quanto riguarda l’astensione dalle urne, ossia mai nell’Italia Repubblicana per le elezioni politiche così pochi italiani sono andati a votare.

E dopo i terribili (terribili per la democrazia) anni che abbiamo vissuto la cosa ha ancora più rilevanza, ossia se gli italiani neppure in queste condizioni hanno sentito dentro loro un moto di ribellione, capite che è meglio non farsi illusioni, siamo veramente un popolo finito.

Alcuni sostengono che la scelta della Meloni come nuovo Premier per l’Italia non sia stata presa il 5 febbraio del 2021, ma risalga ancora a tempo prima e per la precisione a cinque mesi prima.

Nel settembre del 2020, infatti, la Meloni era stata eletta presidente dei conservatori e riformisti europei insomma quello poteva essere il sigillo posto sulla persona per accreditarla agli occhi della comunità internazionale.

Il comportamento della Meloni nei venti mesi del Governo Draghi è poi stato emblematico, non si può certo parlare di opposizione, insomma non occorre aggiungere argomentazioni di alcun tipo: il mainstream si è comportato come suo solito.

D’altronde con tutte gli organi di disinformazione del quale dispone e con il conseguente rimbambimento della popolazione è gioco facile per loro.

Ora vediamo se magari con l’arrivo delle bollette energetiche qualche italiano in più magari possa svegliarsi.

Temo purtroppo di no, temo che anziché prendersela con i nostri Governanti la maggioranza silenziosa degli italiani seguirà ancora la disinformazione di regime e darà la colpa a leader politici di altri Paesi.

Nel frattempo nascerà il nostro Governo, certamente ne parlerò, ma abbiamo la certezza, già fin d’ora, che non potremo attenderci alcun cambiamento.