E’ inutile dire aspettiamo, vediamo e poi eventualmente valutiamo, adesso i nomi dei Ministri del nuovo Governo Meloni si conoscono, e, solo per usare un eufemismo, dico che sono veramente imbarazzanti.

E’ inutile dire aspettiamo, vediamo e poi eventualmente valutiamo, adesso i nomi dei Ministri del nuovo Governo Meloni si conoscono, e, solo per usare un eufemismo, dico che sono veramente imbarazzanti.

Guardate che io mi ricordo anche quando è nato il Governo Draghi, c’era qualcuno (vero Claudio Borghi?) che, appunto, paragonava Draghi a Ibrahimovic, che lo fischiavamo quando giocava nella squadra avversaria (nella similitudine quando Draghi era Presidente della Bce) mentre lo dovevamo applaudire ora che è arrivato a giocare nella nostra squadra (ora che Draghi era diventato Presidente del Consiglio italiano).

Si è visto, Claudio, quanti applausi ha meritato Draghi, certo, chi lo ha messo lì lo ha applaudito, ha fatto ciò che gli era stato chiesto, che non era solo portare l’Italia al collasso da un punto di vista economico, ma far molto di peggio, portare gli italiani alla rassegnazione.

Oggi l’Italia è un Paese di rassegnati, coloro che si aggrappano a questo Governo, o sono degli illusi, oppure, come detto, sono persone che avendo perso ogni speranza sono remissivi.

Ecco forse ho trovato il termine corretto per descrivere gli italiani: “remissivi”. Dal dizionario Treccani: “Coloro che si rimettono di buon grado, senza contrasti e resistenze, al volere o al parere altrui”.

E l’astensione record a queste ultime elezioni ne è stato l’esempio più chiaro ed emblematico.

Qualcuno ha cercato, pateticamente, di giustificare il proprio non voto come un voto di protesta, quindi ha cercato non solo di dargli una giustificazione, ma anche un valore.

Patetico, un comportamento davvero patetico.

Guardate infatti come tutti i Parlamentari si sentano sfiduciati dall’alta astensione al voto. Guardate come il mainstream abbia preso paura dall’alta astensione al voto.

Insomma cercare di attribuire un significato al non voto è imbarazzante per non dire ridicolo.

Ha più senso giustificarlo con l’impotenza, ma se riteniamo inutile cercare di cambiare le cose attraverso il voto dovremmo anche indicare un’altra strada e soprattutto percorrerla, altrimenti anche assumere questa posizione non produce effetto alcuno.

Insomma, cari ascoltatori, guardiamo la realtà in faccia.

A capo del Governo abbiamo una dell’Aspen Istitute, un istituto che, nella sezione italiana, annovera nel proprio Comitato esecutivo, personaggi come Romano Prodi, Giuliano Amato, Lucia Annunziata, Gianni Letta, Emma Marcegaglia, Paolo Mieli, Francesco Profumo, mi fermo qui, ma potrei andare avanti con nomi imbarazzanti.

Anzi, no vi faccio anche i nomi di altri Soci dell’Aspen Institute, John Elkann, Mario Monti e Giorgio Napolitano, bastano? Sufficiente per capire di cosa parliamo quanto si dice Aspen Institute. Ok, spero di sì, ed allora occupiamoci dei nuovi Ministri.

Cominciamo dai due Vice Premier: Ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, e Ministro degli esteri Antonio Tajani noto euro critico, anzi antieuropeista, lo ricorderete tutti come Presidente del Parlamento europeo, non aggiungo altro, immagino che svolta darà alla nostra politica estera, quanto farà valere gli interessi dell’Italia in campo europeo ed internazionale.

Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, noto per essere il promotore del pareggio di bilancio in Costituzione. O meglio è giusto chiarire.

L’Unione europea costringe Berlusconi, allora Presidente del Consiglio, a dare le dimissioni, siamo all’indomani del fallimento della Grecia.

Al posto del Cavaliere viene messo a Palazzo Chigi un certo Mario Monti. Inizia l’iter della variazione della Costituzione per inserire il pareggio di bilancio, una assurdità che viene comunque votata non solo a larga maggioranza, ma quasi all’unanimità.

Dopo che tuttavia avviene l’approvazione di questa infame legge costituzionale, si rendeva necessaria la legge di attuazione, e chi presentò questa legge di attuazione?

Giancarlo Giorgetti, naturalmente, che presentando questa legge la descrisse come il toccasana per le nostre finanze e che ci avrebbe aperto nuove e brillanti prospettive a livello economico, ma non solo.

Certo, questa legge diede il via a tredici trimestri di recessione economica, cosa non accaduta neppure durante la seconda guerra mondiale, non so se rendo l’idea.

Insomma avete capito chi è Giorgetti. Nei migliore dei casi un incompetente.

Poi attendevamo con una certa curiosità il nome del Ministro della Sanità o della Salute. Ebbene sapete che io avrei scelto il Dott. Frajese, ma naturalmente non mi aspettavo tanto, tuttavia mi aspettavo una persona che fosse in netta contrapposizione con la passata gestione di quel dicastero.

E’ stato scelto il rettore dell’Università di Tor Vergata. Come sapete poi siamo arrivati al punto che per poter continuare ad avere questo mio appuntamento giornaliero sui social con voi, non posso parlarne, vi invito solo ad informarvi ed a leggere qualche sua dichiarazione, in particolare una rilasciata alla trasmissione Uno Mattina.

Ma veramente non si salva praticamente nessuno.

Ministro dell’Interno il Prefetto di Roma, quindi lascio immaginare a voi … Ministro della Giustizia Carlo Nordio, che era giunto a dire “con le buone o con le cattive”.

Mi fermo qui, ma avete capito, cari ascoltatori potrei continuare ancora parecchio, sono veramente sconfortato.

Ripeto a tutti voi cari ascoltatori, non ditemi aspetta … vediamo, con questa storia di aspetta … vediamo siamo arrivati a questo punto. Veramente un punto di non ritorno.

Con questo Governo ci siamo evitati una bastonata dall’Europa, ma solo perché ci siamo dati da soli una martellata in testa.