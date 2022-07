Molti si sono stupiti della velocità con la quale il Capo dello Stato ha chiuso la legislatura e indetto le prossime elezioni, ed hanno interpretato questa “fretta” costruendo attorno ad essa scenari anche abbastanza fantasiosi.

La prima cosa da rilevare è che fino a ieri, ma proprio fino a ieri, avevamo rimproverato a Mattarella l’esatto contrario, ossia l’assoluta ostinazione nel cercare di tenere in vita questa legislatura e di non voler far andare gli italiani al voto.

Questa considerazione, che ognuno di noi può rilevare, è assolutamente ineccepibile.

Poi è anche vero che questa “fretta” non gioca a favore di chi vuole cambiare, non c’è il tempo per organizzare in maniera seria una campagna elettorale partendo da zero.

Certo, questo è vero, ma di colpi bassi, noi, i veri oppositori di questo Governo ormai ne abbiamo incassati tanti, per cui ci abbiamo pure fatto l’abitudine.

Sono certo che le liste chiamiamole alternative, se si fosse andati a votare la prossima primavera avrebbero ottenuto un risultato decisamente migliore, questo è fuori dubbio, ma una delle cose che differenzia la politica dal pugilato è che in politica, a differenza che nel pugilato, anche i colpi bassi sono ammessi.

Ma andiamo oltre perché comunque anche se si fosse andati a votare a marzo prossimo, è chiaro che a decidere la composizione del prossimo Governo non sarebbero stati i cosiddetti partiti alternativi, sarebbe comunque sempre risultato un duello centrodestra contro centrosinistra.

Ed allora pare che al momento, con l’attuale legge elettorale che oltretutto non potrà essere cambiata, pare proprio che i favori del pronostico vadano al Centrodestra, all’interno del quale, seguendo una legge non scritta, non viene preventivamente indicato un candidato Premier, ma a diventare Presidente del Consiglio sarà il leader del partito della coalizione che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Al momento i favori del pronostico sono per Fratelli d’Italia, e quindi si ipotizza che Giorgia Meloni possa diventare la prima donna Primo Ministro d’Italia.

Alcuni, però, ipotizzano che la Meloni possa invece indicare un suo collaboratore, si fa il nome di Guido Crosetto fondatore del partito assieme alla stessa Meloni ed a Ignazio La Russa.

Comunque sia, insomma, il prossimo Premier è probabile che possa essere un esponente di Fratelli d’Italia, ma di questo avremo tempo per parlarne.

Oggi io invece vorrei parlare del prossimo Governo.

Certo mi direte, dici che è troppo presto per parlare del prossimo Premier ed intendi invece parlare del prossimo Governo?

Sì capisco ed accetto la critica, ma non intendo parlare del prossimo Governo facendo ipotesi sulla suo composizione, bensì su quali possano essere ora le attese come programma, indicativamente, intendo.

Dopo anni di vessazioni il popolo italiano è prono a tutto, quindi ritengo che potrà accontentarsi anche del cosiddetto minimo salariale.

Ossia gli italiani sono certo che si accontenterebbero di non vedere più Speranza alla Sanità e la Lamorgese agli Interni.

Personalmente ritengo che Speranza possa essere indicato come il peggior Ministro della Storia d’Italia, certo la Lamorgese ha fatto di tutto per togliergli questo scettro, soprattutto quando ha parlato della prova della forza ondulatoria del mezzo blindato.

Quindi fare meglio di Speranza e della Lamorgese è senza dubbio il minimo sindacale che si chiederà al prossimo Governo, un minimo davvero minimo, perché far peggio di Speranza e della Lamorgese mi sembra davvero un’impresa titanica, fuori dall’ordinario.

Poi è ovvio che si debba fare non solo meglio, ma … molto meglio, come ad esempio sarà necessario togliere tutte quelle restrizioni legate al Covid-19, restrizioni lo sappiamo tutti essere un termine edulcorato, sono vere e proprie vessazioni nei confronti del popolo.

Quelle vessazioni devono essere tolte, risultare solo un ricordo, un pessimo ricordo, come un incubo che, svegliandosi scompare.

Quindi via qualsiasi obbligo, tutti, gli obblighi, dall’uso della mascherina dove è ancora attualmente necessaria, ma soprattutto via tutte quelle leggi liberticide, leggi che opprimono le libertà civili.

Ci attendiamo quindi che venga ripristinata la nostra Costituzione e cancellate tutte le leggi che l’hanno calpestata.

Ripeto queste sono le cose minimali che dobbiamo attenderci dal prossimo Governo e che verrebbero interpretate dalla popolazione italiana come un segnale di rinascita.

Anche se sono minimali, ossia sono misure che semplicemente ripristinano le libertà Costituzionali, ossia le libertà che la Costituzione ha ritenuto essenziali per poter dire di vivere in un Paese civile.

Per quanto riguarda poi i problemi a carattere internazionale, non ci illudiamo, sarebbe infatti un sogno, se il prossimo Governo intavolasse con l’Europa perlomeno un dibattito sulla possibilità di uscire dalla gabbia dell’euro, tuttavia sarebbe auspicabile che perlomeno portasse l’Europa a discutere sulla necessità di togliere le insensate sanzioni nei confronti della Russia.

Certo sappiamo che finché rimaniamo all’interno di organismi come la Nato e l’Unione europea, avere posizioni in contrasto con questi organismi sarà di fatto impossibile, ma ripeto gli italiani si accontenterebbero di poco.

Ad esempio che sia il nostro Governo a portare in Europa e nella Nato un dibattito sulla insensatezza del continuare a finanziare l’Ucraina con soldi sudati dei tartassati cittadini italiani, e sulla insensatezza del mantenere le sanzioni nei confronti della Russia, sanzioni che danneggiano soprattutto noi.

Ecco, avete compreso cosa intendevo dire parlando del Governo che verrà, non mi importa chi siano i Ministri, mi importa che da loro arrivi perlomeno un segnale inequivocabile, un’inversione di tendenza rispetto alle vessazioni che hanno dovuto subire gli italiani negli ultimi due anni.