Tempo addietro vi ho raccontato di come la gente dovette vendere le case in quella che adesso si chiama Silicon Valley. Non è un caso unico.

Proseguo con il racconto di JP da Sacramento California …

Napa Valley, famosa per il vino, e zona come Martha's Vineyard. Dista circa 50 miglia da casa mia, che, se sono corretto dovrebbero essere 80 chilometri (in linea d’aria molto meno).

Bene, lì era tutta una sterpaglia. Chi, dalla seconda metà dell'800 fino al "proibizionismo", ovvero la legge che proibì la vendita di alcolici negli USA, la fece così bella?

Furono gli italiani.

Poi cosa successe con il proibizionismo? Non poterono più fare il vino e i derivati alcolici e si trovarono in rovina. Dovettero vendere a poco le loro case.

Chi comprò? I ricchi, come al solito. Ora gli aristocratici Dem hanno lì le case delle vacanze. Tutti i più ricchi del partito democratico e tutti i ricconi della West Coast. Succede spesso da noi.

Voi non lo sapete, ma è toccato anche a me, e ai miei amici. Alle nostre famiglie.

Io fino alla fine degli anni 90' abitavo sulla bellissima Costa. Ad un’ora a nord di San Francisco. Finché un giorno a quelli di Hollywood venne in mente di fare un film.

Il film si chiamava "Basic Instinct". Lo conosciamo quel film JP.

La casa dei miei andò in mondo visione. Era quella davanti alla famosa chiesa cattolica della cittadina dove l'attrice va a ritirare la posta. (Per la verità JP non ricordo la scena in cui l’attrice va a ritirare la posta, in compenso ricordo benissimo un’altra scena, e penso che anche i nostri ascoltatori … almeno quelli maschi … ma lasciamo perdere)

Poi hanno fatto vedere la nostra spiaggia "Stimson Beach" dove noi andavamo a fare il surf.

Quando vedete Michael Douglas che corre sulla dorsale con da una parte l'Oceano Pacifico e con il Golden Gate Bridge e poi arriva subito alla chiesa, questo non è possibile perché da quella dorsale ci vuole più di un’ora di macchina.

La cittadina piacque tantissimo e i ricchi vollero comprare le nostre case.

Molti incassarono i soldi e se ne andarono ma molti di noi restarono. Allora che fecero?

Semplice, fecero sì che i lavori e le attività fossero portati a due tre ore di macchina. Cosi dovemmo cedere tutti. Oddio li ho fatti sudare prima di vendere e li ho fatti sganciare. (mi sento un po’ a disagio a scrivere questo).

Capisco perfettamente JP, provare sulla propria pelle la prepotenza non è per nulla piacevole, dover soggiacere ad un qualcosa che assomiglia molto ad un ricatto è senza dubbio amaro da digerire.

Allora adesso JP si rivolge a me e mi racconta delle vicende, ma io voglio comunque condividere con voi questi racconti quindi leggo anche questa parte della mail, vi anticipo però che non è tutto chiarissimo, comunque questo è quanto scrive JP…

Tu sai che io vivo in zona residenziale. Tutto tranquillo viali alberati, quando usciamo lasciamo le finestre aperte. Potrei dire che i problemi non mi toccano.

Però vedi non mi va di fare l'indifferente. Qui da noi la solidarietà e una parola sconosciuta. Un male. Io cerco sempre di aiutare chi ha bisogno.

Io ho un comportamento differente dai signori che abitano nella mia zona. Tu non sai quanto contenti sarebbero se vendessi, almeno due o tre volte alla settimana ricevo offerte per la mia casa.

Da un po’ di tempo solo per posta. Sì perché siccome mi avevano rotto i cosiddetti quando venivano alla porta io mi presentavo con la 9mm infilata nella cintura.

Così per questo motivo da un po’ le offerte arrivano solo per posta, che io neanche apro e le cestino subito.

(allora chiarisco per evitare fraintendimenti che JP è la persona più buona e generosa che io conosca). Ma proseguiamo col racconto di JP,

Ho sempre detto che non ho mai fatto video. Oddio una volta uno ne ho fatto, era per la TV. Volevano che raccontassi di un mio amico e come andò una certa storia. Il tutto accadde a L A (el ei noi non usiamo il nome intero ovvero Los Angeles).

Io ero amico di un certo Tracy con la y ma lui voleva sempre scrivere il suo nome con due ii finali Tracii. Avevamo la passione delle armi e della musica, infatti lui era soprannominato Guns , io ero soprannominato Marty (una tua ascoltatrice lo sa il perché).

Erano gli anni ‘80 e da molti Stati arrivavano ragazzi e ragazze a L A in cerca di fortuna, della stardom, ovvero della fama, della celebrità.

La realtà poi era che vivevano nella povertà più assoluta e molti e molte hanno fatto una brutta fine.

Un giorno incontrammo un tipo sulla "strip" ovvero Sunset strip che allora era una zona pericolosa adesso non più. Questo di nome faceva Jeffery. Tracii deluso aveva appena lasciato la rock band che aveva. Non lo volevano.

Jeffrey ci portò in un tugurio un posto allucinante da barboni. Erano tutti i ragazzi venuti dallo Stato dell’Indiana.

A quei tempi il Sabato sera c’era una marea di giovani e giovanissimi, e quando dico una marea intendo una marea, andavano nei prati, o zone abbandonate di L A per suonare. (Si sono stato giovane anch’io).

Io non sapevo suonare ma eravamo amici e mi piaceva ascoltarli. Il gruppo di Jeffrey sapete come si chiamava? Hollywood Rose (ho saputo che questo gruppo poi fondendosi con un altro ha dato origine ai Guns n’ roses che è un gruppo molto conosciuto) ... Jeffrey chiese a Tracii se voleva suonare con loro.

Dimenticavo, non sapevo suonare ma avevo orecchio per le strofe ovvero le parole, sapevo dove era quello che si chiama in termini musicali il bridge.

Poi qui si interrompe improvvisamente il racconto di JP rimane quindi un mistero come andò a finire. JP cambia argomento e prosegue scrivendo …

Sai mi stavo dimenticando . Posso dire il nome. Il signor Federico mi ha detto che io e te Giancarlo siamo una coppia unica. Infatti è vero. Non solo lui ma anche in famiglia e al lavoro quando gli faccio vedere i video anche se non capiscono l'italiano lo dicono.

Infatti tu con le camicie ben stirate ed eleganti io, il contrario.

Ma ti pensi assieme così sul pick up truck con il fucile appeso dietro? Ma ci fanno fare un film. Me lo hanno detto tutti. No guarda JP non me lo immagino proprio io odio qualsiasi tipo di arma, sul pick up noi due saremmo solo patetici. Comunque poi JP conclude riferendosi a tutti gli ascoltatori con un quiz, io vi dico subito che non ho saputo rispondere.

Una domanda ai tuoi ascoltatori. Federico sa cosa intendo dire. A che cosa si riferisce lo slang 'WHOP o WHOPS plurale?

Vediamo chi lo sa. Ringrazio tutti con affetto. Cerco sempre di ringraziare tutti. Se mi dimentico mi scuso.