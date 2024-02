Inflazione, questa la verità

L’inflazione a gennaio è leggermente aumentata in Italia, anche se nel nostro Paese i prezzi, naturalmente secondo i dati Istat, da noi crescono molto di meno rispetto agli altri Paesi aderenti all’euro.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Questi i dati, in Italia a Gennaio i prezzi sono saliti dello 0,3% su base mensile e dello 0,8% su base annua.

Naturalmente stiamo parlando della variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi.

E’ bene però chiarire subito che il cosiddetto “carrello della spesa”, ossia i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, hanno avuto una variazione molto maggiore +5,4%.

Occorre quindi ricordare che il tasso di inflazione così contenuto è dovuto quasi esclusivamente al ribasso dell’energia.

Fin qui gli ultimi dati, ma da quando è partita l’inflazione quali sono stati i riflessi sulle famiglie italiane?

Quasi tutti i giornali italiani titolano così: Inflazione, in due anni spesa famiglie aumentata di 4.000 euro.

I calcoli, come spesso accade, sono stati effettuati dalla CGIA di Mestre. La spesa media annuale delle famiglie italiane nel 2021 ammontava a 21.873 euro, nel 2023 è arrivata a 25.913 euro (+18,5%).

A decretare questo aumento, soprattutto le bollette di luce e gas e i prodotti alimentari, in particolare Olio di oliva, zucchero, riso, latte e burro.

Come mai quindi l’inflazione ufficiale è risultata più contenuta? Semplicemente perché i prezzi di alcuni beni, soprattutto di prodotti tecnologici, in questo lasso di tempo, sono diminuiti, ad esempio televisori (-28,6%) e cellulari (-12%).

Per questo si ripete spesso che siano state penalizzate maggiormente le famiglie a basso reddito, poiché ad aumentare maggiormente di prezzo sono risultati i beni di largo consumo.

Comunque possiamo senza dubbio dire che in questi ultimi due anni il potere d’acquisto delle famiglie italiane si sia notevolmente ridotto come non accadeva da decenni.

Dovendo poi cercare di risparmiare sulla spesa le famiglie italiane hanno ridotto la qualità dei beni acquistati, quindi la grande distribuzione ha mantenuto comunque invariati i margini di guadagno, mentre ad essere penalizzate sono state soprattutto le botteghe artigiane e di quartiere.

Ecco come viene raccontato tutto ciò che è accaduto dalla stampa mainstream?

Si parte dalla solita affermazione, trita e ritrita: “l’inflazione è la tassa occulta più iniqua che ci sia”. Questa frase a mio avviso contiene numerose inesattezze. Sezioniamola. Cominciamo dall’inizio.

**L’inflazione è una tassa. **Le tasse normalmente sono deliberate dal Governo in carica, ma in questo caso non è così, l’inflazione non è una tassa è invece sempre la conseguenza di una scellerata politica monetaria, e la politica monetaria è in capo alla Banca Centrale, nel nostro caso la Bce.

L’inflazione che abbiamo avuto e che continuiamo a subire non è altro che la conseguenza della politica monetaria scriteriata principalmente attuata dalla Bce anni fa durante la Presidenza Draghi.

Proseguiamo con quella definizione:

Una tassa occulta, occulta mica tanto, ripeto, non è una tassa, e non è occulta visto che tutti i cittadini se ne rendono conto, eccome!!!

**La più iniqua che ci sia **perché colpirebbe principalmente le classi meno abbienti, oltre che i risparmi. Ebbene che colpisce principalmente le classi meno abbienti lo l’abbiamo già detto, riferendoci alla spesa di prodotti di largo consumo.

Ma l’inflazione colpisce anche totalmente coloro che detengono risparmi liquidi.

Ricordiamo infatti che la definizione più corretta di inflazione è riduzione del potere d’acquisto della moneta, quindi colpisce un po’ tutti.

Tuttavia se la Banca Centrale opera in maniera sconsiderata, emettendo moneta vuota, la conseguente l’inflazione non si può evitare, è assolutamente inevitabile.

Oggi c’è chi fa dei calcoli per determinare quanto l’inflazione abbia ridotto la ricchezza media degli italiani, si stima, negli ultimi due anni, di una riduzione dell’1,7% in termini nominali.

In termini nominali significa che si fa la differenza percentuale fra la ricchezza in valore assoluto ad oggi e quella di due anni fa 10.601 miliardi e quella di oggi 10.421 miliardi

Ma è il solito giochetto sporco della disinformazione mainstream, perché agli italiani non interessa la differenza in termini nominali, perché in questi ultimi due anno abbiamo assistito ad una riduzione del valore della moneta, con la stessa quantità di denaro acquistiamo meno prodotti, quindi non ci importa della riduzione della ricchezza in termini nominali, ma in termini reali.

Ed in termini reali in questi due anni la ricchezza degli italiani è diminuita del 12,5%. Questo è il dato che deve essere diffuso.

Se poi vogliamo fare gli statistici, sarebbe bene dire che la ricchezza netta degli italiani è diminuita anche in rapporto al reddito disponibile, ed anche questo dato non deve stupire in quanto sappiamo tutti che gli stipendi in Italia non sono aumentati, se non in maniera frazionale.

Ma ripeto tutto ciò non può stupire perché se si emette moneta senza contemporaneamente avere produzione lavorativa, ricordate gli anni della pseudo-pandemia, è chiaro che si crea una ricchezza che nella realtà non esiste.

Ricordate quando vi dicevano che negli anni della pseudo-pandemia erano aumentati i saldi dei conti correnti degli italiani?

Ebbene quella non era vera ricchezza (la ricchezza viene prodotta solo dal lavoro), e non essendo vera ricchezza l’inflazione non è altro che l’inevitabile conseguenza, in pratica l’inflazione si riprende ciò che è stato artificialmente dato negli anni precedenti.

Un’ultima cosa, ovviamente sto parlando in termini macroeconomici, ossia in termini economici nel suo complesso, ma è chiaro, che all’interno della popolazione, c’è chi è riuscito a difendere maggiormente il proprio tenore di vita e chi invece ha subito maggiori conseguenze.