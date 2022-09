Molti ascoltatori mi hanno chiesto di fare uno o più video per spiegare il perché di questo enorme aumento del prezzo del gas. In effetti anch’io mi sono accorto che in tutto il web non si trova una spiegazione chiara di quel che sta accadendo sui mercati, ed in particolare per quanto riguarda le fonti di energia.

Mi sono accorto subito, però, che non si poteva analizzare una problematica come quella, senza avere ben chiaro un concetto fondamentale dell’economia: l’inflazione.

Mi sono accorto che nei miei video ho spesso parlato di inflazione, ma sempre in maniera … non organica. Ossia in diversi video ho accennato a delle nozioni riguardanti l’inflazione, però senza mai approfondirle, ed ho capito così che non avevo mai chiarito in maniera esaustiva questo concetto fondamentale dell’economia.

Ebbene ora mi riprometto di colmare questa lacuna, anzi, questo potrebbe essere il video iniziale di una serie di video che hanno come obiettivo di chiarire alcuni concetti fondamentali dell’economia. Naturalmente con un spiegazione semplice, che sia alla portata di tutti.

Di fatto, se vogliamo, con questo video tornerei all’origine di Finanza In Chiaro, che appunto aveva l’obiettivo di spiegare in maniera chiara (da qui il nome del sito e del canale) concetti che solo apparentemente risultano ostici per la maggior parte della gente.

Sull’inflazione si fa una enorme confusione perché tutti, ma proprio tutti, non solo i media, anzi loro potrebbero essere meno colpevoli perché hanno la necessità di semplificare i concetti riferendosi ad un pubblico indistinto, quindi non necessariamente competente. Purtroppo, come dicevo, non solo i media, ma addirittura i testi scolastici ed universitari ed anche gli economisti e perfino i Banchieri Centrali, insomma tutti, ma proprio tutti attribuiscono al termine inflazione un significato errato.

Tutti parlano di inflazione quando aumenta il valore di un certo paniere di beni, in altri termini definiscono l’inflazione come “aumento generalizzato dei prezzi di beni e servizi”, mentre io vi ho sempre detto che la definizione corretta di inflazione è “diminuzione del potere d’acquisto della moneta”.

Ho già sentito la vostra esternazione, vi ho appena detto che avrei spiegato le cose in maniera chiara e subito vi parlo di un concetto che non è alla portata di tutti come “diminuzione del potere d’acquisto della moneta”. Non preoccupatevi, ora chiarisco subito.

Il termine inflazione nel nostro vocabolario arriva nella seconda meta del 1800 dall’inglese “inflation”, anche se in inglese era arrivato dal latino inflatio inflationis che vuol dire “gonfiatura”.

Ebbene è proprio corretto il termine gonfiatura, ossia non semplicemente aumento, che può essere un effetto naturale, la gonfiatura intesa come ingrossamento non naturale. Un animale si gonfia per sembrare più grosso.

Quindi attenzione il primo concetto che dobbiamo immediatamente comprendere è che l’inflazione è qualcosa di non naturale, di anomalo, e soprattutto quindi di negativo!

Il semplice aumento generalizzato dei prezzi, invece, non è necessariamente qualcosa di negativo, perché se all’aumento dei prezzi viene contemporaneamente associato un aumento pari o superiore delle retribuzioni, degli stipendi, dei salari, dei profitti, l’effetto complessivo non è negativo, le persone in questo caso si sono arricchite, pur essendoci stato un aumento dei prezzi.

Si ha invece inflazione quando ad un aumento dei prezzi non corrisponde un’analoga o superiore crescita dell’economia.

In questo caso con la stessa quantità di moneta si può acquistare una quantità inferiore di beni e servizi rispetto a quanto si poteva fare in precedenza.

Ed è per questo motivo che quindi si può e si deve parlare di inflazione come “diminuzione del potere di acquisto della moneta”.

“Diminuzione del potere di acquisto della moneta” significa quindi che con la stessa quantità di moneta che avevo precedentemente oggi posso acquistare una minor quantità di beni e servizi.

In pratica quindi l’inflazione è un aspetto patologico della moneta che porta all’impoverimento della popolazione. Dovete quindi associare al concetto di inflazione, non solo il concetto di aumento dei prezzi, ma anche il concetto di impoverimento della popolazione.

Il semplice aumento dei prezzi, invece non porta necessariamente all’impoverimento della popolazione.

Possiamo facilmente capire questo concetto ricordando che, ad esempio, negli anni ’50 e ’60 i prezzi sono certamente aumentati, non in maniera esponenziale, ma certamente sono aumentati, eppure non si può dire che la popolazione italiana si sia impoverita, al contrario in quel ventennio la popolazione italiana si è notevolmente arricchita perché la crescita economica è stata decisamente superiore rispetto a quella dei prezzi.

Quella che stiamo vivendo invece da qualche anno a questa parte ed in particolare negli ultimi mesi è inflazione a tutti gli effetti perché nonostante le ciarle di Draghi oggi la nostra economia è ancora ad un livello inferiore rispetto al 2019, eppure i prezzi in questi ultimi tre anni sono notevolmente aumentati.

Non ci resta che dire da dove nasce l’inflazione, ebbene, l’inflazione è essenzialmente dovuta ad una sovraemissione monetaria da parte della Banca Centrale. In pratica si crea inflazione quando all’emissione monetaria non corrisponde una relativa produzione di beni o servizi.

Anche in questo caso preferisco specificare bene questo concetto, utilizzando come esempio il reddito di cittadinanza.

Innanzitutto definiamo il reddito di cittadinanza come un reddito al quale non corrisponde una prestazione lavorativa, quindi, come tutte le uscite da parte dello Stato o comunque di un’Amministrazione pubblica può essere finanziato in due modi: o attraverso la leva fiscale, o attraverso il debito.

Nel primo caso, quindi attraverso la leva fiscale, come potete ben capire non si tratta di una sovraemissione monetaria, ma è semplicemente un trasferimento monetario tra soggetti diversi che viene eseguita tramite l’Amministrazione pubblica.

Ossia i cittadini pagano le imposte, le tasse, lo Stato utilizza parte di questi introiti per accreditare coloro che beneficiano del reddito di cittadinanza.

In questo caso nessun problema perché quella moneta utilizzata a favore dei percettori del reddito di cittadinanza non è nuova moneta, era moneta già circolante, quindi già emessa in precedenza ed associata al lavoro.

Era moneta che i cittadini che la possedevano hanno versato all’Amministrazione pubblica per il pagamento di imposte.

Nel secondo caso, invece, ossia se il Reddito di cittadinanza viene finanziato emettendo nuova moneta, dato che questa nuova emissione monetaria non viene associata al lavoro, è chiaro che non potrà far altro che tramutarsi in inflazione.

Se fin qui non vi fosse tutto chiaro … vi chiederei di riascoltare il video più volte finché tutto vi risulti chiaro, è essenziale aver compreso pienamente questi concetti.

Per concludere è tuttavia necessaria anche una precisazione doverosa, ciò che vi ho detto, naturalmente, non è l’economia secondo Marcotti, io ho esplicitato solo concetti noti da tempo, anzi in questo caso possiamo riferirci addirittura ad uno dei primi grandi economisti della storia.

David Ricardo unanimemente riconosciuto come uno dei più grandi economisti di tutti i tempi, vissuto a cavallo fra il diciottesimo ed il diciannovesimo secolo, Ricardo nel suo indiscusso capolavoro, uno dei libri fondamentali per l’economia “I Princìpi” (il titolo completo è “I principi dell'economia politica e dell'imposta”), libro che non può mancare, una specie di “Bibbia” per l’economia, ebbene Ricardo scrive:

“Possiamo dunque obiettivamente concludere che questa differenza del valore relativo, o, in altre parole, questo deprezzamento dell’attuale valore delle banconote, è dovuto alla quantità troppo abbondante di cartamoneta che la Banca ha messo in circolazione”.

Più chiaro di così!!!