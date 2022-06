Video doppiamente anomalo, innanzitutto perché di sabato, giorno nel quale normalmente non pubblico video, ma soprattutto anomalo perché racconto qualcosa di personale, cosa che non mi accade spesso.

Ieri, come avevo annunciato, ho partecipato alla Festa di Italexit a Forlì, ebbene devo dire che è stata veramente una festa e, mi sbilancio subito nel dire che è risultata una iniziativa che dovrebbe essere copiata da tante altre città.

Certo è stata un’iniziativa particolarmente riuscita per il grande impegno profuso da Daniele Valentini, veramente encomiabile, ma occorre anche sottolineare che la riuscita dell’iniziativa è anche dovuta alle tante persone che si sono impegnate dandogli una mano.

La splendida location, una villa con una piscina e con un vastissimo parco ha certamente aiutato a instaurare un clima disteso, gradevole e familiare, ma naturalmente questa è solo una delle componenti del successo dell’iniziativa, fondamentale il contributo dei relatori decisamente autorevoli e … lasciatemelo dire, del concerto di Povia che ha concluso la serata.

Allora, io non sono un frequentatore di concerti dei cantanti, anzi posso senza dubbio dire che nella mia vita solo una volta sono andato ad un concerto quando ero ancora un ragazzo, quindi tanti anni fa, un concerto di Franco Battiato che allora era agli albori della sua carriera.

Ma ieri sera ho apprezzato davvero il concerto di Povia, si capisce immediatamente quando un cantante è professionista, insomma le qualità canore delle quali dispone.

Ma esco subito dall’argomento musicale per sottolineare un altro aspetto di Povia che va senza dubbio rimarcato.

E’ il solo cantante, nel panorama della musica leggera italiana, che ha preso una posizione chiara e netta, su quanto sta accadendo in questi ultimi anni nel mondo ed in particolare in Italia.

E per il suo coraggio, per la sua coerenza, sta pagando le conseguenze in termine di carriera.

Quindi senza dubbio Povia va, non solo apprezzato, ma va sostenuto in ogni modo.

Stride in maniera veramente eclatante il raffronto con gli altri suoi colleghi cantanti, ed in particolare quelli di maggior successo, quelli che riempiono gli stadi, faccio un nome per tutti, Vasco Rossi.

Le esternazioni di Vasco a favore dell’attuale establishment mi sento di definirle vomitevoli.

Una persona come Vasco Rossi che nella sua vita avrà guadagnato decine di milioni di euro, ma sono stato forse prudente, e che quindi non aveva certamente bisogno di mostrarsi prono (ed anche qui sto usando un eufemismo), dicevo prono al mainstream, si è invece dimostrato un personaggio misero, di nessun spessore, comportandosi di fatto come un miserabile.

Quindi fra Povia e Vasco Rossi preferisco 100.000 volte Povia ed invito tutti voi a sostenerlo in tutti i modi.

Ma torniamo a noi.

Io ho fatto un breve intervento incentrandolo su un aspetto un po’ particolare.

Ho sottolineato la particolarità della scienza economica, una scienza, sotto certi aspetti unica, poiché spesso viene trattata anche da persone che sono totalmente digiuni della materia.

Per cui abbiamo personaggi, nel web, che si improvvisano economisti facendo strafalcioni indicibili.

E contemporaneamente ho anche sottolineato che a posteriori possiamo dire che c’erano, anche in tempi non sospetti, chiari segnali che indicavano gli enormi limiti, per non dire la totale ignoranza nel campo, da parte del Movimento 5 Stelle che quindi già allora non poteva essere ritenuta la forza politica in grado di dettare una nuova via all’economia italiana, come poi, ahinoi, ha ampiamente dimostrato.

A tal proposito ho letto un articolo che non aveva scritto direttamente Beppe Grillo, ma che ha avuto la sua benedizione apparendo sul celeberrimo blog, beppegrillo.it esattamente 10 anni fa, ossia nel 2012, articolo che, tra l’altro, si può tutt’ora consultare.

L’articolo ha un titolo, come minimo … accattivante:

GRANDE LEZIONE DI ECONOMIA ed è firmato da Paolo Rocco V.

Oddio “Grande lezione di economia”, la voglio proprio leggere, ben presto però capisco che è una storiella che successivamente è girata parecchio nel web, probabilmente la conoscete già. Comunque sentite:

“Sono tempi duri, il paese è indebitato, tutti vivono a credito…

Ad un certo punto, arriva un turista tedesco.

Ferma la macchina davanti all’unico albergo ed entra.

Posa 100 euro sul bancone della reception e chiede di vedere le camere per sceglierne una. Il proprietario gli dice di scegliere quella che più gli aggrada.

Appena il turista è sparito sù (da notare su con l’accento, che è una chicca) per le scale, l’albergatore prende i 100 euro, corre dal macellaio e paga il debito che aveva con lui.

Il macellaio va immediatamente presso l’allevatore di maiali al quale deve 100 euro e regola il suo debito.

L’allevatore, a sua volta, corre a pagare la sua fattura presso la cooperativa agricola che gli procura gli alimenti per gli animali.

Il direttore della cooperativa si precipita al pub per saldare il suo conto.

Il barman, dà il biglietto alla prostituta che gli fornisce i suoi servizi a credito da un bel po’.

La ragazza, che usa a credito le camere dell’albergo con i suoi clienti, corre a regolare i conti con l’albergatore.

L’albergatore posa il biglietto sul bancone della reception dove il turista lo aveva posato.

Dopo un po’, il turista scende le scale e annuncia che non ha trovato una camera di suo gusto, per cui riprende il suo biglietto da 100 euro e se ne va …

Nessuno ha prodotto nulla, nessuno ha guadagnato nulla, ma nessuno più è in debito e il futuro sembra molto più promettente …

Allora pur non essendo un appassionato, anzi tutt’altro, delle problematiche di genere, mi è venuto da sottolineare, innanzitutto, come tutti i personaggi che compaiono nella storiella siano maschi che svolgono lavori diversi, naturalmente tutti lavori nobili, l’unica donna, invece fa la prostituta.

Certo nella storiella doveva avere un debito nei confronti dell’albergatore, ma si poteva dire che utilizzava a credito una sala dell’albergo nella quale magari teneva conferenze, anziché prostituirsi. Ma vabbé lasciamo stare questo aspetto.

La storiella ha invece come fine quello di dimostrare che quei 100 euro, quindi fuori dalla metafora la creazione di moneta da parte della Banca Centrale, abbia risolto il problema che avevano diverse persone che, nella storiella, cito testualmente, vivono in un Paese indebitato.

Ora è chiaro che la persona che si è inventato questa storiella e coloro che la raccontano attribuendogli un significato economico, non solo non hanno alcuna nozione di economia, ma non sono in grado di fare anche la più banale delle considerazioni.

E’ evidente a tutti, a tutti coloro che hanno un cervello minimamente funzionante, che quei 100 euro non servono a nulla semplicemente perché tutti i personaggi della storiella … non sono indebitati.

Infatti ciascuno di loro ha sì un debito ma contemporaneamente anche un credito dello stesso importo esattamente di 100 euro.

Quindi i 100 euro del turista non sono serviti a nulla perché quelle persone non erano indebitate, era sufficiente che stralciasse i debiti con i crediti che vantavano di pari importo.

Ecco, Beppe Grillo ha vissuto di queste banalità che venivano pubblicate sul blog, banalità che possono fare presa solo sulle persone ignoranti, che tuttavia in Italia sono anche la maggioranza.

In questo modo Grillo ha fatto eleggere in Parlamento persone senza arte né parte, persone di caratura più che modesta, ed i risultati poi si sono visti, ed ahinoi, sono sotto gli occhi di tutti.

A pagarne le conseguenze di questa totale mediocrità, tutti noi, perché è chiaro che il mediocre è facilmente manipolabile e soprattutto antepone i suoi interessi a quelli della collettività.

Vabbè mi fermo qua, rinnovando il mio auspicio, e cioè che tante altre città vorranno progettare iniziative simili a quella organizzata da Daniele Valentini a Forlì, perché oltre tutto queste iniziative hanno il grande pregio di creare entusiasmo fra i partecipanti, un entusiasmo necessario, a far tornare la nostra Italia il Belpaese, un Paese nel quale torni a prevalere il buonsenso e la logica.