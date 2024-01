io-e-italexit

A margine del mio video pubblicato l’altro ieri dal titolo “Lettera aperta a Gianluigi Paragone”. E’ comparso un commento a firma Laura Conforti la quale riferendosi al fatto che personalmente io ho definito Italexit il Partito fondato da Gianluigi Paragone mi scrive “No, non è il fondatore di Italexit!!! Mi meraviglio che lei non sia a conoscenza della storia del Partito di cui fa parte”.

Ebbene preciso che ho il piacere di non conoscere Laura Conforti, mentre lei pare saper tutto, anche di me, al punto di dire “Mi meraviglio che lei non sia a conoscenza della storia del Partito di cui fa parte”.

Ebbene ho ritenuto così, per evitare fraintendimenti, che fosse doveroso da parte mia condividere con voi, miei cari ascoltatori, la mia storia con Italexit.

Chi abbia avuto l’idea di un partito che avesse come scopo quello di far uscire l’Italia dall’Unione europea, non è di per sé interessante.

Personalmente, ad esempio, è dal 2007, anno di Fondazione di Finanza In Chiaro, che, prima solo sotto forma di scrittura e successivamente attraverso i video, ho sempre espresso la mia contrarietà all’Unione europea ed alla moneta unica.

Ma quando si devono collocare degli eventi, occorre riferirsi ai fatti reali. Ed i fatti reali sono questi:

Il giorno 23 luglio 2020, era un giovedì, Paragone annuncia in Senato la nascita di "No Europa per l'Italia - Italexit". Nel primo pomeriggio mi squilla il telefono era Claudio Messora che mi chiedeva la disponibilità a partecipare ad uno “speciale” sull’evento che Byoblu, ritengo fosse il solo organo di informazione ad aver ripreso.

Ovviamente Messora intendeva una mia partecipazione in collegamento, da casa mia, ma, vedi a volte il caso, quel giorno mi trovavo, del tutto casualmente, a Milano, quindi potevo intervenire direttamente dagli Studi di Byoblu.

Se non ricordo male oltre a me era ospite in studio l’Avvocato Giuseppe Palma ma sto andando a memoria.

Nel frattempo avevo ricevuto un invito per il giorno successivo, venerdì 24 luglio a Rovigo era stata organizzato un evento da Mattia Maniezzo, consigliere comunale della città veneta, eletto 5 Stelle che è stato il primo ad aderire a Italexit.

L'evento si divideva in due parti, nel pomeriggio un convegno con imprenditori veneti alla Sala della Gran Guardia, ed in quell'occasione conobbi Paragone che si complimentò con me perché aveva visto la trasmissione di Byoblu e mi invitò poi a fare un intervento in quella sede, ovviamente rimasi molto sorpreso.

Ma rimasi ancora più sorpreso successivamente, la sera, dopo cena, in Piazza infatti era previsto il primo comizio ufficiale di Paragone che salì sul palco, ma prima di iniziare mi chiamò sul palco per tenere un breve comizio, ovviamente io parlai dei problemi che aveva creato alla nostra economia l'adesione all'euro.

Quello fu anche il mio primo comizio, mai avrei pensato in vita mia che potesse succedermi una cosa del genere, chiamato di sorpresa ero ovviamente emozionato, ma mi rincuoravano i continui applausi del pubblico, e per me rimane un bellissimo ed indelebile ricordo.

Alcuni giorni dopo mi squillò il cellulare era Paragone che chiedeva la mia disponibilità ad aderire in maniera ufficiale ad Italexit, risposi che dovevamo parlarne di persona perché non ero avvezzo a prendermi degli impegni senza aver ben chiaro tutte le problematiche, Paragone quindi mi chiese di incontrarci a Milano di persona alla fine del periodo vacanziero.

Ebbene seguirono diversi incontri a Milano, le nostre vedute differivano su un aspetto sostanziale, io vedevo Italexit come un partito di scopo esattamente un clone dello Ukip di Farage.

Quindi un partito che avesse un unico obiettivo, far uscire l’Italia dall’Unione europea, ne derivava ovviamente anche l’uscita dall’euro perché non si può far parte dell’eurozona se contemporaneamente non si aderisce all’Unione europea.

Ed allora con una battuta che avevo mutuato da Warren Buffett io sostenevo che il programma politico di Italexit dovesse avere solo due punti.

Il primo punto era l’uscita dell’Italia dall’Unione europea

Il secondo punto era: non dimenticarti mai il primo punto.

Quindi intendevo Italexit come un partito che dovesse avere uno solo scopo, un solo obiettivo, raggiunto il quale si sarebbe sciolto.

A tal proposito ricordo che a Farage, prima della Brexit, quando chiedevano “ma se voi arrivaste alla Brexit chi Governerà poi la Gran Bretagna?” Lui rispondeva “Questo lo deciderà il popolo con libere elezione, elezioni alle quali lo Ukip non parteciperà perché si sarà sciolto avendo ottenuto l’obiettivo che si era posto nel momento in cui è stato fondato.

E così andò.

Ebbene io sognavo che Italexit seguisse le orme dello Ukip di Farage, ben conscio naturalmente che l’Italia non è la Gran Bretagna e che l’Italia, al contrario della Gran Bretagna, non aveva mantenuto la sua moneta nazionale.

Insomma io sognavo di parlare esclusivamente di euro ed Unione europea.

Paragone invece era per un partito “tradizionale” diceva che in Italia non si poteva fare diversamente, gli elettori ci avrebbero comunque detto “d’accordo voi siete contro l’euro e contro l’Unione europea, ma cosa pensante di tutti gli altri problemi che ha l’Italia” e noi avremmo così dovuto avere un programma politico così come tutti gli altri partiti.

Andò a finire che ci vedemmo diverse volte a Milano, ogni volta io rinviavo la decisione ad un incontro successivo, finché, con la promessa che io avrei parlato solo di euro e di questioni monetarie, finì che aderii ad Italexit.

Poco dopo la mia adesione Paragone mi chiamò chiedendomi un favore, quello di candidarmi per le elezioni di Milano avendo lui scelto di concorrere alla carica di sindaco del capoluogo lombardo.

Ebbene essendo elezioni comunali si doveva parlare di problemi locali, non certamente di euro, ma a quel punto la situazione per me era cambiata, avevo aderito ad Italexit e se il Segretario del partito ti chiede un favore non puoi rispondere di no, quindi anche se io sono residente in Veneto accettai cercando di dare il mio contributo.

Nonostante, come detto, io non sono milanese risultai il secondo più votato del partito e quindi ritengo di aver dato il mio contributo, purtroppo come certamente ricorderete, ci fu la beffa del 2,99%.

Successivamente, ma qui non entro nei particolari, non ho più voluto cariche all’interno del partito, quindi lo stesso giorno della caduta del Governo Draghi annunciai di non essere disponibile a candidarmi per le elezioni politiche, pur naturalmente dando la mia disponibilità a fare campagna elettorale.

Alla grande manifestazione di chiusura della campagna elettorale per le politiche, il 23 settembre 2022 a Milano, fui l’unico non candidato invitato ad intervenire sul palco, per il resto poterono parlare solo i candidati capilista.

L’esito elettorale diciamo “sotto le attese” mi ha sorpreso, ma non ho mai criticato nessuno per quella che a tutti gli effetti potrebbe ritenersi una sconfitta, se una critica devo farla la faccio al popolo italiano, purtroppo dimostratosi ancora inebetito dalla disinformazione mainstream.

Ora dopo le dimissioni di Paragone, per me, cosa cambia? La risposta è … non cambia nulla.

Qualcuno di voi mi ha chiesto di dare la mia disponibilità a ricoprire il ruolo di Segretario del partito.

Rispondo che non sono fatto per la politica, in politica occorre essere non tanto diplomatici, ma occorre saper scendere a compromessi, ebbene io sono tutt’altra persona, se sono convinto delle mie ragioni non voglio mai scendere a compromessi.

Per questo motivo quindi non intendo avere cariche nel partito, tuttavia, come ho sempre fatto, do la mia più completa disponibilità al partito, io sono letteralmente innamorato di Italexit come nome del partito proprio perché esprime nel suo nome il solo scopo della sua esistenza.

Italexit sopra a tutti.