Come vi avevo promesso oggi parlo della rottura di un accordo, un accordo che, per la verità, fortunatamente, è durato pochissimo, ossia l’accordo elettorale fra Italexit ed Alternativa c’è.

Ho già sottolineato come Paragone aveva fatto un errore gigantesco accettando questo accordo, naturalmente non posso sapere perché sia incappato in una simile sciocchezza e naturalmente utilizzo il termine sciocchezza per usare un eufemismo, nella realtà si è trattato di una vera scempiaggine.

Forse, dico forse, quindi è solo una pura ipotesi, ha pensato che l’accordo con Alternativa c’è potesse portare uno 0, in più di voti e magari poteva essere lo 0, che gli avrebbe fatto superare la soglia del 3%. Insomma magari ha ritenuto che non poteva avere il rimorso di non aver accettato questa alleanza se anche in questa occasione fosse rimasto, per un’inezia, sotto la soglia di sbarramento del 3%.

Insomma il 2,99% di Milano certamente ancora gli brucia, ecco, posso pensare che sia questa la motivazione per la quale, in maniera affrettata aveva accettato questo accordo.

Comunque sia, quell’accordo era insensato, non solo imbarcarsi Alternativa c’è non avrebbe portato alcun voto, ma li avrebbe fatti perdere i voti, allearsi con persone che hanno fatto un Governo con PD, Articolo 1 e Italia Viva … ma scherziamo?

Ma poi non solo, un Governo, il Conte Due che ha imposto dei decreti liberticidi, neppure nel ventennio avevano avuto il coraggio di imporre simili leggi vessatorie nei confronti della popolazione.

Le persone di Alternativa c’è hanno votato delle porcherie immani, non serve neppure che io ve le citi tutte, questi figuri hanno portato alla fame milioni di italiani impedendogli di lavorare per poi dar loro un’elemosina umiliante.

Ricordate i ristori? Forse i ristori sono stati ancora peggiori proprio delle imposizioni, perché è stata tolta a queste persone anche la dignità, avendo dovuto fare una richiesta per avere appunto un’elemosina.

Alternativa c’è è questa roba qua. Scegliete voi il termine corretto per descrivere questa cosa qua.

E c’è anche chi mi scrive che non hanno votato per il Governo Draghi, che coraggio!

Non hanno votato per il Governo Draghi perché non era necessario, tanto il Governo Draghi aveva il 90% in Parlamento, se fosse stato necessario il loro voto avrebbero votato anche quello!

Questi qua a fine mese, anche in questo mese si mettono in tasca 15.000 euro ed anche nel prossimo si mettono in tasca altri 15.000 euro, alla faccia degli onesti lavoratori che, con le chiusure da loro imposte, hanno messo alla fame.

Ed avendo fatto 4 anni 6 mesi ed un giorno di legislatura questi figuri si sono anche assicurati una pensione di circa mille euro al mese che incasseranno (almeno quello) quando termineranno la loro attività lavorativa, mille euro di pensione per aver lavorato, si fa per dire, 4 anni sei mesi ed un giorno, voi cari ascoltatori quanto dovete lavorare per avere 1.000 euro di pensione?

Nessuno mi toglie dalla mente che questi sapendo che col Movimento 5 Stelle non sarebbero più stati rieletti, perché il M5S è totalmente sputtanato e perché hanno anche ridotto il numero di parlamentari, abbiano cercato di riciclarsi.

Eh no, cari miei di Alternativa c’è!

La gente come noi non “scorda” mai! Chi si è macchiato di crimini, come quello di aver votato DPCM che contenevano misure liberticide, imposizioni, chiusure e divieti vari, chi si è macchiato di questi, che non ho difficoltà nel definirli crimini, non può essere riabilitato.

Spero di essere stato chiaro. Qualora non lo fossi stato, ditemelo pure che in altri video sarò ancora più chiaro.

E veniamo a Paragone.

Guardate è paradossale che sia proprio io a dover tra virgolette “difendere” Paragone, ma io posso avere idee diverse da un’altra persona, e ve l’ho già ripetuto più volte, ma questo non può intaccare la mia onestà intellettuale.

E la mia onestà intellettuale mi impone di stare sempre dalla parte della verità, di non avere pregiudizi. Quello che io invece vedo nei commenti di tanti di voi sono pregiudizi.

Ve lo posso anche dire, io mi sono scontrato più volte con Paragone, ma sono una persona onesta, l’ho già detto e lo ripeto, in tutte le questioni che io ritengo fondamentali, l’euro, l’Unione europea, la Nato, il Covid, il siero genico, tutte le leggi liberticide approvate dai Governi Conte Due e Draghi, Paragone è sempre stato dalla parte giusta. SEMPRE!!! Chiaro.

Mai un tentennamento, mai un dubbio, mai un’indecisione, è sempre stato dalla parte giusta.

Ebbene chi lo attacca non riusciva a trovare un motivo, perché, attenzione cari ascoltatori, so che molti di voi sono persone non dico ingenue, ma diciamo candide, ed allora vi dico che in prossimità delle campagne elettorali soprattutto i partiti maggiori assoldano un gruppo di ragazzini e ragazzine che hanno il compito di andare sui siti diciamo di controinformazione con profili falsi, ovviamente, ed il loro compito è quello di screditare i politici degli schieramenti avversi.

Figuratevi che arrivano anche su Finanza In Chiaro, guardate i commenti ai miei video in particolare su Facebook e capirete subito che ci sono persone simili. Sono evidenti, sono profili che mesi fa non c’erano, che fanno tantissimi commenti, quindi passano tanto tempo sulle mie pagine Facebook, cercano di screditare, diffamare con notizie false, e naturalmente passano per semplici ascoltatori.

Ma insomma se ci mettete un po’ d’impegno li vedete pure voi, non fatemi dire i loro nickname, io li lascio fare, perché qualora li bannassi ci metterebbero un nanosecondo per farsi una nuova identità ed andare avanti.

Comunque non trovando niente contro Paragone, le cose di Soros fanno semplicemente ridere, allora, fateci caso, si sono attaccati a quando Paragone ha chiesto che i tamponi fossero gratuiti, questa è la prova inconfutabile che lui in realtà era d’accordo con gli altri partiti.

Ebbene quella cosa io me la ricordo bene, i sierati potevano andare a lavorare senza limitazioni, i non sierati potevano andare a lavorare solo dopo aver avuto un tampone negativo che mi sembra durasse due giorni, quindi un giorno sì e uno no dovevano farsi un tampone a pagamento.

Paragone era assolutamente contrario a qualsiasi imposizione, tuttavia dato che invece tutti gli altri partiti erano per questa imposizione da gulag, chiese che perlomeno coloro che non erano sierati e quindi dovevano già subire quella rottura di scatole (ricordate le code alle farmacie), non dovessero subire anche una penalizzazione economica.

Quindici euro a tampone, 45 euro la settimana, 200 euro al mese. Cioè i non sierati subivano in pratica una riduzione del proprio stipendio di 200 euro al mese!!!

Paragone quindi disse: se proprio volete introdurre l’obbligo del tampone per andare a lavorare perlomeno che sia gratis ossia che i non sierati non abbiano anche una penalizzazione economica, tra l’altro molto pesante, circa un sesto del proprio stipendio!!!

Ed allora questo non è schierarsi a favore dei tamponi, questa è solo una proposta di buonsenso. Visto che non si può chiedere al dittatore di agire secondo giustizia, gli si chiede di avere almeno clemenza nei confronti della popolazione soggiogata.

Ma ripeto è paradossale che debba io difendere Paragone, ma mi troverete sempre dalla parte della verità. Sempre!

Detto questo, al netto di tutti quei profili falsi che cercano di screditare Paragone, rimangono comunque tante altre persone, che invece sono persone per bene, che sono molto critiche con lui.

Ma ora, attenzione facciamo una semplice considerazione, spesso gli rimproverano ad esempio di provenire dal Movimento 5 Stelle, ed allora dobbiamo chiederci, perché la stessa critica, lo stesso stigma non viene rinfacciato ad esempio alla Cunial?

Paragone è stato il primo ad andarsene, o ad essere cacciato dal Movimento, quindi per questo dovrebbe essere riabilitato, ed invece …

Quindi, insomma, a mio avviso Paragone farebbe bene a chiedersi perché risulta così antipatico.

Perché certo le critiche arrivano da persone che non lo conoscono personalmente, ed quindi derivano da pregiudizi, ma dato che Einstein diceva che è più facile rompere un atomo che rompere un pregiudizio, una persona, soprattutto pubblica, come Paragone, si deve chiedere perché sia vittima di tali pregiudizi.

Non piace la barba? Non piace il look? Non piace il modo di porsi? Non lo so, ma certamente non può far finta che il problema non esista.

Per quanto mi riguarda io ho avuto per un brevissimo periodo una carica all’interno del partito, sono stato coordinatore politico del Veneto, ed avevo rifiutato anche incarichi che mi erano stati proposti a livello nazionale.

Ho lasciato l’incarico, al di là di divergenze, principalmente perché ho un carattere per nulla incline al compromesso, ho idee ben radicate in me che non sono disposto a barattarle, nemmeno in minima parte, quindi effettivamente sarei stato più utile al partito come, non trovo un termine, dico personaggio rappresentativo, perdonatemi non so come definirmi.

Dove son stato invitato, io sono sempre andato, a spese mie, per sostenere la causa di Italexit e di tutte le organizzazioni contrarie al mainstream.

E’ chiaro che dopo aver fatto il professionista per decenni e quindi dipendendo solo da me stesso, capirete anche voi che per me non era facile entrare in una organizzazione.

Detto questo, però, arriviamo all’ultimo punto che forse però è il più importante.

Se occorre attribuire un altro merito a Paragone, è senza dubbio il merito di aver costituito un partito politico, l’ho detto già più volte che si tratta di una cosa non di poco conto, soprattutto partendo da zero e con zero finanziamenti.

Grande merito a lui, ma anche, se non soprattutto, grande merito a tutti coloro che si sono impegnati nel partito.

Ed allora vi ho detto che, seppur breve, ma ho avuto un incarico all’interno del partito, e quindi ho avuto l’occasione di conoscere tutti i coordinatori regionali e vi posso assicurare che sono tutte bravissime persone, chiaramente con qualcuno ho rapporti più stretti con altri meno, ma ripeto tutte brave persone.

Ebbene appena Draghi ha ventilato le dimissioni e si è cominciato a parlare di elezioni, penso di aver fatto immediatamente la scelta più corretta, ossia quella di non dare la mia disponibilità ad una eventuale candidatura.

In effetti, anche se naturalmente non sapevo quale sarebbe stata la decisione di Paragone riguardo alle candidature, avevo capito che comunque ci sarebbero state problematiche varie.

Infatti candidare persone che possiamo dire abbiano una certa popolarità, persone assolutamente rispettabili sia chiaro, ma che fino ad allora non avevano mosso nemmeno un dito per Italexit e candidare loro al posto di chi, da due anni, si sbatte per il partito, capite che per Paragone era una scelta non facile.

Da un lato la cosa più corretta sarebbe stata quella di candidare coloro che il partito hanno contribuito a formarlo, dall’altra è innegabile che nominativi conosciuti mediaticamente possono forse attrarre un maggior numero di voti.

Ripeto io ho fatto la scelta giusta.

Per il resto se posso fare una critica a Paragone è che di fronte ad una scelta così difficile avrebbe dovuto radunare tutti, spiegare a tutti le varie problematiche ed alla fine prendere una decisione, invece, almeno da quanto ne so, le candidature sono piovute dall’alto.

E’ stata una scelta che non mi sento di dire sia sbagliata, magari elettoralmente potrebbe anche pagare, ma doveva essere decisa con maggior sensibilità nei confronti, ripeto, di persone per bene che hanno speso tanto per il partito.

Comunque vedremo gli sviluppi. Il nemico sappiamo chi è, e mi ha fatto piacere sentire Paragone dire: se non volete votare noi, votate le altre due formazioni alternative al mainstream.

Questo è stato un grande gesto che fa onore a Paragone.

Per quanto mi riguarda criticatemi pure, ma vi prego di riconoscermi l’onestà intellettuale.