L'Italia non ratifica la riforma del Mes

Presenti 300, Votanti 256, Astenuti 44, Maggioranza 129, Favorevoli 72, Contrari 184 la Camera ha respinto la proposta di legge sulla ratifica della riforma del trattato che nel 2012 ha istituito il Meccanismo europeo di stabilità (Mes).

Io ho perso la mia scommessa, ma sono felicissimo, l’avevo dichiarato che sarei stato felice di perdere la scommessa.

La Camera ha respinto la ratifica della riforma del Mes con i voti di Fratelli d’Italia, Lega, e Movimento 5 Stelle, si sono astenuti Forza Italia e Alleanza Verdi-Sinistra.

Hanno votato a favore della ratifica del Mes PD, Azione, Italia Viva e Più Europa.

Diciamo subito una cosa, questo voto non può ritenersi definitivo, però l’art.72 della Camera impone che una nuova proposta di legge per ratificare la riforma del Mes identica nella sostanza a quella bocciata non può essere ripresentata prima di sei mesi.

Insomma come minimo per un po’ ci siamo tolti questo pericolo, oddio, sappiamo tutti che oggi la Camera non ha ratificato la riforma del Mes, il Mes, purtroppo l’abbiamo ratificato nel 2012 ed è tutt’ora in essere.

Trovo a questo punto doveroso precisare quando e soprattutto chi ha approvato a suo tempo il Mes tutt’ora in vigore, perché si continua a sostenere una versione inesatta, ossia che originariamente il Mes sarebbe stato approvato dal Governo Berlusconi.

Ebbene basti dire che il Mes è stato introdotto nel 2012 per capire che non si può attribuire al Governo Berlusconi che, come tutti sappiamo, cadde nel novembre 2011.

E’ vero che nel luglio 2011 l’allora Ministro dell’Economia Giulio Tremonti firmò una prima versione del Mes che tuttavia non entrò mai in vigore, successivamente nel febbraio del 2012 Mario Monti firmò l’adesione ad una seconda versione del Mes ed il Parlamento la ratificò nel luglio dello stesso anno.

E’ vero che la ratifica fu firmata anche dall’allora Popolo delle Libertà costituito da Forza Italia ed Alleanza Nazionale, ma la Meloni non votò a favore in quanto era assente dall’aula, votò contro Guido Crosetto.

Il solo partito a votare contro la ratifica del Mes fu la Lega.

Per quanto riguarda invece la riforma del Mes è stata firmata dal Governo Conte due, quello formato dal Movimento 5 Stelle e PD, tuttavia oggi la Camera non ha ratificato quella adesione.

Esilarante Giuseppe Conte che l’11 dicembre 2020 in qualità di Presidente del Consiglio aveva dato il suo voto favorevole alla riforma del Mes.

Sulla base di quella adesione il 27 gennaio del 2021 l’Ambasciatore della Farnesina Maurizio Massari, rappresentante permanente d'Italia presso la Ue, è stato delegato dal nostro Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio ad apporre la firma per il nostro Paese.

Per fortuna che un barlume di democrazia è rimasta anche nel nostro Paese ed un trattato come quello della riforma del Mes deve essere ratificato dal Parlamento sovrano, per cui oggi il Parlamento sovrano si è espresso.

Ripeto davvero esilarante Giuseppe Conte che ieri, ospite a Radio 24, quando il giornalista gli ha chiesto se in aula avrebbe votato a favore o contro la ratifica del Mes prima ha cercato di tergiversare, poi quando il giornalista gli ha chiesto espressamente di rispondere con un sì oppure un no, ha risposto che il Movimento 5 Stelle sul Mes è sempre stato coerente e quindi avrebbe votato no.

Vabbé, lasciamo perdere non parliamo di coerenza.

Torniamo a me ed alla mia scommessa persa (nella realtà non ho scommesso con nessuno), ho solo detto che sarei stato disposto a scommettere che il Governo avrebbe alla fine ratificato la riforma del Mes.

Così non è stato, perché?

Si dovrebbe dire che Fratelli d’Italia e soprattutto la Lega hanno sempre espresso parere contrario alla riforma del Mes, quindi parrebbe semplice rispondere, beh, che c’è di strano? Quindi sono stati coerenti.

Certo, ma va sottolineato che è la prima volta, mi pare, che sia stata mantenuta la coerenza anche a costo di andare contro l’Unione europea, quindi non posso che plaudire. Mi verrebbe da dire … finalmente.

Va però anche sottolineato per l’ennesima volta che la nostra Camera non ha ratificato la riforma del Mes, purtroppo il Mes, come detto, è in vigore dal 2012 e qualora un Paese avesse la malaugurata idea di richiedere il suo intervento il nostro Paese dovrebbe comunque rendersi disponibile e partecipare, eventualmente mettendo a disposizione la nostra quota che potrebbe arrivare ad un massimo di 125 miliardi di euro.

Cosa abbiamo scampato quindi con questa mancata ratifica? Non molto per la verità.

Ovviamente noi non siamo chiamati a rispondere per quella parte che riguarda la riforma del Mes, ed in particolare l’estensione della possibilità di intervento del Mes anche per quanto riguarda la risoluzione di crisi bancarie.

Qui è bene precisare che le Banche hanno già istituito il cosiddetto “Fondo di risoluzione unico”, ossia un fondo che dovrebbe proprio servire a tamponare un’eventuale crisi del sistema bancario.

Il Mes, quindi, potrebbe essere chiamato ad intervenire in favore delle Banche solo qualora il “Fondo di risoluzione unico” si dimostrasse insufficiente per risolvere la crisi.

Quindi su cosa è stato basato il parere contrario da parte del Governo alla ratifica della riforma del Mes? In pratica il Governo sostiene che non ci sono garanzie che il Parlamento sarà coinvolto in un’eventuale futura attivazione del Mes.

Questo è uno degli aspetti più delicati, ossia il Mes può in qualunque momento chiedere ai Paesi aderenti di versare somme anche ingenti (per quanto riguarda l’Italia ripeto fino a 125 miliardi) e gli Stati si debbono conformare in tempi ristrettissimi, oltretutto tutto ciò senza che venga richiesta una autorizzazione parlamentare.

Ma in conclusione ritorniamo a sottolineare un fatto che potremmo quasi definire “storico”: la nostra Camera dei deputati per la prima volta si è schierata palesemente contro l’Unione europea, ed allora chiediamoci dove è riuscita a trovare questo coraggio?

Qualcuno, e fra quelli potrei esserci anch’io, dicevo, qualcuno potrebbe ritenere che questa mancata ratifica della riforma del Mes sia una rivalsa nei confronti non tanto dell’Unione europea, ma in particolare per il comportamento tenuto da Germania e Francia che senza interpellare il nostro Paese, si sono accordate blindando la riforma del Patto di stabilità.

Insomma non proprio una vendetta, ma una ripicca … sì.