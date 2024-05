L’Italia sta andando incontro a decenni di sacrifici

Video che non tratta un determinato argomento, ma fa un po’ il punto della situazione dei nostri conti pubblici, soprattutto in previsione futura.

Parto però da una argomentazione che nessuno al momento mi sembra abbia evidenziato.

Debbo ricordare un video che ho pubblicato alcuni giorni fa dal titolo “TRUMP E L’EUROPA, NON TUTTO ROSE E FIORI” era un report nel quale JP il nostro corrispondente da Sacramento, California, aveva voluto ricordare, a tutti noi che dall’Italia facciamo il tifo per Trump, che il motto della campagna elettorale di Trump è Make America Great Again e non Make Europe Great Again.

Insomma, per coloro che non l’avessero ancora capito Trump alla Casa Bianca avrebbe fatto gli interessi dell’America e non dell’Europa, e gli interessi dell’America potevano addirittura essere in contrasto con quelli europei e quindi italiani.

Ebbene ho ricordato quel video per evidenziare, a mia volta, che lo stesso concetto potrebbe essere riproposto, pari pari, per quanto riguarda Alternative Fur Deutschland in Germania.

Molti di noi, ed io per primo, abbiamo simpatie per la formazione politica tedesca decisamente euroscettica, ma deve essere chiaro che l’AFD metterà al primo posto la Germania, anche qualora ciò potesse ledere gli interessi dell’Italia.

Certo, non è che gli altri partiti tedeschi ci facciano dei favori, non ci farà favori la CDU e men che mai i liberali, per quanto riguarda i socialisti, ritengo che ormai a breve saranno un partito residuale nel panorama politico tedesco.

Detto questo, però, sia chiaro che se Alternative Fur Deutschland riuscisse a abbattere l’Unione europea e ripristinare la sovranità monetaria nei vari Paesi europei dovremmo ringraziarli in eterno.

E passiamo alla quarta emissione di BTP Valore, e naturalmente poniamoci la domanda più scontata: come è andata?

La risposta non può che essere … insomma, meglio delle peggiori previsioni, ma peggio delle migliori previsioni.

Certo dobbiamo tener conto che si trattava di una quarta emissione, di una emissione straordinaria, ossia non preventivata, e soprattutto che avveniva a distanza di soli due mesi dalla terza emissione.

Gli 11 miliardi raccolti sono comunque molto distanti dai 18 miliardi che erano stati raccolti in media nelle tre precedenti emissioni, insomma quasi il 40% in meno.

E tutto ciò nonostante i tassi proposti per questa emissione fossero più allettanti dei precedenti soprattutto alla luce del fatto che la Bce ha di fatto annunciato che inizierà a tagliare i tassi già dal prossimo mese.

Dobbiamo poi rimarcare, come ho già anticipato, che si trattava di una emissione “straordinaria”, e questo non è proprio un buon segnale, insomma si poteva ritenere che le casse pubbliche avessero la necessità di essere rimpolpate.

Per alcuni, me compreso, chi vuol intendere intenda, da Bruxelles, o forse più precisamente da Francoforte, sede della Bce, deve essere arrivato una letterina, o forse una mail, indirizzato al nostro Ministero dell’Economia, e per conoscenza anche al nostro Governo.

Con un avvertimento del tipo, è bene che facciate adesso un po’ di scorta perché per fine anno ne avrete certamente bisogno, arriveranno dei conti da pagare, conti che la Bce non intende più saldare.

Ricordiamo infatti che da un po’ di tempo la Bce ha smesso di comprare nuovi titoli pubblici e finanziare di fatto i vari Paesi europei, ma ha continuato a rinnovare i titoli in scadenza.

Ebbene, da fine anno finirà anche questo reinvestimento, quindi ci dovranno pensare gli Stati nazionali se intendono rinnovare quelle scadenze.

Insomma la Bce comincerà quella che potremmo definire una cura dimagrante.

Certamente il Governo rivolgerà il suo sguardo verso le Banche ordinarie che, con gli utili incassati da quando sono stati aumentati i tassi, potrebbero tornare a comprare titoli del debito pubblico.

Certamente, soprattutto le cosiddette Banche sistemiche non si eclisseranno, ma ricordiamo che comunque, la voce titoli di Stato, nei i loro bilanci, è già decisamente consistente, e non vorrebbero quindi aumentarla pericolosamente.

Quindi è molto probabile che verrà ancora chiesto alle famiglie italiane di aumentare i Titoli di Stato detenuti nei loro portafogli, tuttavia il segnale arrivato da quest’ultima emissione di BTP Valore non sembra rassicurante.

Ed infine, last but not least come dicono gli anglosassoni, l’entrata in vigore del nuovo patto di stabilità, nuovo per modo di dire.

L’Italia, o meglio il Governo italiano spera che le cose vadano un po’ per le lunghe così, insomma per procrastinare il più possibile l’inizio della fase di austerità, una fase di austerità che durerà anni, ma che dico anni, decenni!

Per l’Italia, poi, non manca molto tempo per l’inizio di altre scadenze, ossia quando dovremo cominciare a restituire i prestiti ottenuti in sede europea.

Sapete quelli che la disinformazione mainstream vi ha descritto come prestiti a fondo perduto che avevamo ottenuto dalla solidarietà dell’Europa? Sì a fondo perduto!!! Solo gli allocchi potevano pensare che gli altri Paesi europei ci regalassero miliardi.

Naturalmente dobbiamo restituirli, e con gli interessi.

Purtroppo c’è un fatto vero, voi forse non ve ne sarete accorti, ma noi quei prestiti li abbiamo davvero ottenuti, e quindi avremmo dovuto vivere al di sopra delle nostre possibilità proprio in virtù di questi prestiti.

Ebbene né io né voi ci siamo accorti di questo ben di Dio che ci arrivava dall’Europa, perché?

Semplicemente perché buona parte è stato sperperato con il superbonus 110, e quello che è avanzato lo abbiamo dato a Zelensky.

Ma fra un paio d’anni, al massimo tre dovremo iniziare a restituire anche questi prestiti.

Quindi Patto di stabilità da rispettare, il che significa nuovi sacrifici, a questo dobbiamo aggiungere la restituzione dei prestiti ottenuti, e la Bce che non ci darà più una mano, anzi … non so cari ascoltatori se avete idea a quali anni stiamo andando incontro.