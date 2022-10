Adesso cominciano ad arrivare anche i numeri, e sono numeri decisamente preoccupanti, sono quasi 5 milioni gli italiani che negli ultimi nove mesi non hanno pagato una o più bollette di gas ed energia elettrica.

Ma le brutte notizie non finiscono qui. Forse infatti è ancor più preoccupante sapere che il 62% di loro ha dichiarato di non aver pagato le bollette per la prima volta.

E ci sono altri 3,3 milioni di italiani ad aver dichiarato che, qualora dovessero continuare gli aumenti tariffari, si troveranno nell’impossibilità di pagare le bollette.

Insomma, mai prima d’ora si era arrivati ad una tale percentuale di bollette non pagate (10,7%), ma questo record è anche molto probabile che nei prossimi mesi venga ulteriormente ritoccato.

Naturalmente non sono solo le famiglie ad avere problemi nel pagare le superbollette, sappiamo tutti che aziende ed esercizi commerciali hanno da tempo lanciato l’allarme.

E non finisce qui, perché il caro bollette incide anche sui conti pubblici, diversi comuni infatti potrebbero trovarsi in difficoltà ed hanno già annunciato misure per ridurre i consumi.

Certo non è che evitando le luminarie natalizie si risolve il problema, si tratta di una goccia in mezzo al mare ed anzi potrebbe rivelarsi persino un boomerang.

Qualora infatti anche le amministrazioni pubbliche dovessero rientrare fra i cosiddetti “morosi” potrebbe a quel punto innescarsi un effetto domino.

Mai ci siamo trovati in una simile situazione, tuttavia non possiamo prendercela con nessuno se non con noi stessi per aver aderito a quest’Europa che anziché fare gli interessi dei cittadini ci ha portato in questa situazione che definirei allucinante.

Il dramma però, è che seppur questo enorme problema energetico sarebbe facilmente ed immediatamente risolvibile, si va invece in direzione opposta, ossia si sta esacerbando il problema.

Facilmente ed immediatamente risolvibile perché nonostante qualcuno abbia irrimediabilmente danneggiato il Nord Stream 1, ricordiamo sempre che sarebbe disponibile il Nord Stream due.

Basterebbe quindi ritirare le sanzioni contro la Russia e ripristinare i buoni rapporti con Mosca ed il gas russo tornerebbe ad affluire a costi che, rispetto a quelli attuali, risulterebbero irrisori.

Invece l’Europa sta facendo pagare ai propri cittadini pene indicibili.

Sono milioni e milioni i cittadini che, a causa di queste insensate prese di posizione da parte di Bruxelles, andranno a finire nella fascia della povertà.

Per quanto riguarda i circa ottomila comuni italiani le previsioni per l’anno in corso sono perlomeno per un raddoppio delle spese energetiche, dato quindi che l’anno scorso sono stati spesi circa 1,6 miliardi di euro, il fabbisogno aggiuntivo potrebbe essere nell’ordine di 1,7/1,8 miliardi di euro.

Ma è certo che non finisce qui, perché indubbiamente i rincari continueranno anche nel 2023 e come faremo a far fronte … non si sa.

Allora sembra che il Governo abbia stanziato 800 milioni in tre tranches, speriamo che sia vero, manca quindi ancora un miliardo che i comuni si aspettano dalla prossima legge di bilancio.

E qualora non dovesse arrivare? Magari perché l’Europa ci impedisse ulteriori sforamenti?

Beh ai comuni non rimarrebbe altro che diminuire le spese, riducendo ovviamente i servizi pubblici come ad esempio i trasporti, ma potrebbero anche esser prese altre misure come la chiusura di teatri e musei, per non arrivare anche a riduzioni estreme come il riscaldamento nelle scuole, e negli uffici pubblici.

Ora l’utilizzo dello smart working potrebbe non essere apprezzato dai dipendenti pubblici in quanto probabilmente sarebbero costretti ad utilizzare gas ed energia elettrica in esubero rispetto ai loro consumi abituali.

Ma l’aspetto più preoccupante, come anticipavo, è che il problema tenderà ad inasprirsi non ad affievolirsi, quindi stiamo andando incontro a tempi bui.

Come accade poi in questi frangenti tutti volgono lo sguardo verso Bruxelles che tuttavia al momento non batte ciglio, o meglio come di consueto l’Unione europea si trova bloccata per i continui litigi fra i diversi Paesi che ovviamente hanno esigenze diverse, banalmente anche climatiche.

La cosiddetta transizione energetica fa un passo avanti e due indietro.

E intanto l’inverno si avvicina.