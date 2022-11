Per quelli della mia generazione, ma non solo, il 31 ottobre non era la giornata di Halloween, non sapevamo neppure cosa fosse Halloween, ed a dir la verità non era una grande mancanza.

No, per noi il 31 ottobre era la giornata del risparmio.

A scuola si parlava del risparmio, a volte la Cassa di Risparmio del paese regalava ai bambini delle scuole un piccolo salvadanaio, altri tempi, e senza dubbio tempi migliori rispetto a quelli attuali.

Certo eravamo più poveri, ma avevamo anche più che la speranza, la certezza che la nostra qualità di vita sarebbe migliorata con il tempo, e la capacità di risparmio era l’evidenza più chiara che fosse davvero così.

Oggi invece i bambini il 31 ottobre vanno in giro vestiti da mostri e le bambine da streghe, mentre la giornata del risparmio viene ricordata solo a livello istituzionale.

Ad organizzare “La giornata del risparmio” come sempre l’Acri, ossia l’organizzazione che rappresenta collettivamente le Fondazioni di origine bancaria e le Casse di Risparmio.

All’evento erano presenti anche le maggiori cariche istituzionali a partire dal Capo dello Stato il quale ha ricordato che la tutela del risparmio è sancita niente di meno che dalla Costituzione.

L’articolo 47 della nostra Costituzione infatti recita: La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Certo, questo è scritto sulla nostra Costituzione, ma come tanti articoli della nostra Carta Costituzionale … ebbene sono rimasti sulla carta. Oggi ancor più di ieri.

Quindi dopo le parole di rito da parte del Capo dello Stato che ha richiamato alla Costituzione, è toccato al Governatore della Banca d’Italia riportare tutti alla realtà.

Visco ha dovuto citare i dati che sono impietosi, nei soli primi sei mesi dell’anno i risparmi delle famiglie sono diminuiti del 16% e la ricchezza generale di oltre il 6%.

E dobbiamo anche rimarcare che le fosche previsioni per il futuro spingono anche le famiglie ad un maggior risparmio proprio per cautelarsi.

Ma evidentemente non c’è nulla da fare, l’inflazione erode i risparmi e la situazione lavorativa si fa sempre più preoccupante.

Si dice spesso, inoltre che l’inflazione colpisce maggiormente le fasce più deboli, quindi i redditi bassi, non è vero, o meglio occorre essere precisi.

Non è che coloro che hanno redditi alti possono sfuggire all’inflazione, ne risentono anche loro e forse in maniera maggiore, percentualmente, il fatto è che una riduzione del potere d’acquisto della moneta, ciò che di fatto è l’inflazione è percepito, per ovvi motivi, con maggior preoccupazione da coloro che hanno redditi bassi visto che la maggior parte del loro reddito è utilizzato per l’acquisto di beni primari.

Il Governatore della Banca d’Italia, nel suo fervorino populista, dopo aver sostenuto che si deve combattere l’inflazione perché “tassa iniqua che colpisce i ceti più poveri”, si affretta però a dire che non la si deve combattere alzando le retribuzioni, anzi per correttezza voglio citare le sue precise parole: “si deve evitare una vana rincorsa tra prezzi e salari” come quella avvenuta negli anni ’70.

E quindi cosa auspica Vincenzo Visco? Auspica che la Bce continui ad aumentare i tassi ben oltre il livello attuale che è del 2%.

Bene carissimo Governatore, allora per evitare che le retribuzioni vengano erose parzialmente dall’inflazione, adottiamo una politica monetaria che porterà alla chiusura di tante nostre attività produttive, così anziché “guadagnare di meno” a causa dell’inflazione, non guadagneremo affatto perché l’azienda nella quale lavoriamo sarà costretta a chiudere.

Ah, no scusi, già dimenticavo, se saremo costretti a perdere lo stipendio potremo sempre chiedere il reddito di cittadinanza. E’ vero!

Ma proseguiamo con gli interventi che si sono succeduti.

Ha parlato anche il nostro Ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti. Non so come commentare le sue parole, sentite cos’ha detto:

“È necessario che il settore finanziario assolva alla sua missione di aiutare i risparmiatori e gli investitori a compiere scelte consapevoli che indirizzino le loro risorse verso obiettivi ottimali, coerenti con una sana crescita del Paese”.

Per caso avete capito qualcosa? Questo è il tipico esempio per il quale sembra corretto ricordare Ugo Tognazzi in Amici miei. Dunque cerchiamo di capire il pensiero di Giancarlo Giorgetti.

Per il Ministro dell’economia qual è la missione del settore finanziario? Quella di aiutare i risparmiatori e gli investitori a compiere scelte consapevoli, e quali sono queste scelte consapevoli? Sono quelle che indirizzano le risorse verso obiettivi ottimali. E quali sono questi obiettivi ottimali? Quelli coerenti con una sana crescita del Paese!

Chiarissimo, insomma Trapattoni ha fatto proseliti che, come in questo caso, hanno superato il maestro.

Ma arriviamo all’ultimo intervento, quello del Presidente dell’ABI, l’Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, che finalmente esce dalle chiacchiere per andare sul concreto e ci dice chiaramente dove devono investire gli italiani.

Per il Presidente dell’ABI non ci sono dubbi, il risparmio degli italiani deve essere investito «anche attraverso nuovi strumenti, al sostegno dei processi di transizione digitale e green».