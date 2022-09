Stamattina ore 7 e 42 ricevo una mail da JP, quindi se non mi sbaglio ci sono 9 ore quindi presumibilmente scritta da JP alle 10 e 42 di sera ora di Sacramento.

Ciao Giancarlo,

vorrei chiederti se puoi leggere quello che io ti scrivo. Sai per la prima volta ho avuto un paio di commenti non piacevoli e vorrei chiarire, come quando capita a te.

Sai Giancarlo tu leggi le mie lettere come se fossi io a leggerle. Effettivamente siamo un clone come hai detto tu.

Prima di cominciare una notizia. Il seggio dell'Alaska della House of Rappresentative è andato ai democratici.

La Palin, che tu ti ricorderai, è stata battuta dalla candidata democratica Peltosa.

Poi magari a fine lettera questo particolare lo potrai aggiungere e so che tu capirai tutto il perché di questo.

Chiaramente avrò bisogno anche del tuo aiuto nelle spiegazione.

Partiamo così:

Vi ricordate della finale di Champions League ad Istanbul , Milan contro Liverpool. (tu qui spiegherai cosa successe senza che sia io a parlarne).

Ebbene un mio conoscente italo-inglese mi mandò una clip dell'intervallo dell'incontro.

Intervistato era Josè Altafini che alla domanda come sarà il secondo tempo lui rispose "Il Milan sta vincendo 3 a 0 che cosa vuoi che succeda nel secondo tempo" Beh quello che successe lo sappiamo tutti.

Vi ho raccontato questo perché io, che come tutti sapete sono repubblicano da una vita prima di celebrare vorrei aspettare il cosiddetto fischio finale. Poi stapperemo le bottiglie si faranno i fuochi artificiali e chi vorrà potrà ballare fino all'alba. Sarà l'età e l'esperienza però io ho sempre pensato che il risultato finale sia quello che arriva dopo il fischio finale.

Vorrei raccontarvi delle elezioni presidenziali del 1948. Truman presidente succeduto a FDR morto per via di un ictus veniva sfidato da Thomas Dewey. Tutto era a favore di Dewey. Pensate che tutto il suo staff già aveva comprato casa a Washington. Ebbene si votò e al mattino tutti i principali quotidiani americani intitolavano:

"Dewey defeats Truman!" Ripeto tutti i più importanti giornali della Nazione. Invece vinse alla grande Truman, C'è la foto di Truman con il giornale in mano "Dewey defeats Truman" e lui che se la ride.

I mie connazionali quando si vota sono capaci di queste cose.

Di nuovo, ecco perché, anche se molti sostengono, e forse a ragione, che a Novembre vinceranno i repubblicani, io aspetto sempre il risultato finale. Sarò io il primo a gioirne se Congresso e Senato passassero sotto controllo repubblicano.

Vorrei che si sapesse che è il Senato, ovvero la camera alta, dove si decidono nomine e si conferma quello che il Congresso ha votato. Avere il congresso in mano non è abbastanza. Preferirei avere congresso e senato ma se dovessi scegliere tra Congresso e Senato sceglierei il Senato, per le ragioni che vi ho esposto.

Non so da voi, ma qui abbiamo i distretti elettorali. Nel mio distretto elettorale sei ( 6 ) sono gli iscritti al partito.

Sì, solo sei. Sapete chi sono? Allora io, mia moglie, mio figlio, sua moglie, mia figlia e suo marito.

Cose che l'ultimo dei Mohicani, confronto a noi, sembrerebbe la tribù più popolosa degli USA.

Il resto degli elettori è democratico e con una buona parte di indipendents che sarebbero i cosiddetti moderati. Qualcuno mi ha detto che i moderati hanno stufato e che con tempi come questi servono persone estreme.

Io concordo con lui ma però bisognerebbe che glielo venisse a dire agli indipendents di qua.

Sapete quando qui negli USA abbiamo votato per il Presidente usando il cosiddetto metodo vecchio?

Era il 1996 . Il presidente era Bill Clinton e lo sfidante era Bob Dole. Poi i democratici vollero cambiare il sistema che già alle elezioni del 2000 creò qualche problema. Il comitato per il controllo delle elezioni era contro questo cambiamento perché non giudicava sicuro il sistema nuovo. Tutti i democratici che facevano parte della commissione di controllo e che erano contrari furono sostituiti.

Ora pensate bene . Per votare bisogna avere 18 anni, chi votò nel 1996 ed aveva 18 anni oggi ne ha 42.

Vi ricordate quando scrissi " Sono qui da 20 anni e posso dire ......... " Ecco questo è il punto. Bisogna aver potuto vedere quello che c'era prima per fare il confronto.

Molti mi chiedono di fare dei video e mi hanno fatto dei nomi di persone che seguono qui dagli USA io non faccio nomi perche non vorrei dimenticarmene qualcuno e non voglio fare torto a nessuno. Mi dicono che li seguono e che sono bravi.

Non lo metto in dubbio.

Però vedete io copro altri argomenti, ovvero quelle cose che nessuno racconta. Non perché sono più bravo ci mancherebbe! ( Giancarlo faglielo capire questo ) .

Solo che tratto quello che io ho chiamato "The dark side of the moon" Ovvero quello che non ha mai raccontato nessuno. Tipo come furono sbattutti fuori gli abitanti dalle loro case in quella che adesso si chiama Silicon Valley, come erano le scuole in California ai miei tempi, ovvero chi stava davanti e chi dietro.

Oppure aver visto il cosiddetto Profondo Sud quando erano in vigore le "Jim Crow Laes" ovvero le leggi razziali. Quando il KKK comandava. Zone che ancora adesso hanno il 37% di analfabetismo e siamo alla terza decade del terzo millennio

La zona chiamata Appalachia dove non le aule ma l'aula scolastica è una baracca di legno e il riscaldamento è una stufa a carbone, dove le classi sono tutte assieme e l'insegnante ha un cappotto sgualcito e gli studenti sembrano degli zingari. E tante tante altre zone delle quali nessuno parla. Zone che i turisti non vedranno mai e che cerchiamo di tener nascoste.

Anche questi posti sono gi USA . Oh Yeah !

Curiosità per curiosità. Sapete quando in California si ha il pienone negli ippodromi, nelle sale da gioco? (sale da gioco intendo dove si gioca alle carte roulette eccetera)

Quando arrivano i "welfare checks" ovvero gli assegni della disoccupazione. In fin dei conti se perdono al gioco mica sono soldi loro.

Poi quando vengono ricaricate le carte del “Cal fresh " ovvero una carta tipo bancomat dove una volta al mese viene scaricata una cifra per comprare generi alimentari per i disoccupati, e qui parliamo di disoccupati di professione.

Sapete cosa fanno con questa carta? Aspettano fuori dai supermercati. Vi dicono che ne so " senti ho 400 dollari per generi alimentari. Se mi dai 200 dollari ti do la mia carta . Fifty fifty per capirci . Perché lo fanno ? Semplice con la carta non possono comprare bevande alcoliche né sigarette. Però rivendendo la carta per "cash” così poi si possono comprare sigarette e alcolici e non solo quello. Ci siamo capiti.

Anche questa e California . Oh Yeah !

(Magari adesso puoi anche dire che in Alaska, nelle elezioni speciali, la candidata del partito democratico Mary Peltola ha battuto i candidati repubblicani per il seggio al Congresso. Sarà lei a sedersi a Washington.

Da notare che l'Alaska è territorio repubblicano da tantissimi anni).

Come tu sai anche io spero di celebrare a Novembre assieme ad altri "patrioti in differenti Stati"-

Però io ho il brutto vizio di aspettare il fischio finale.

Se mi puoi pubblicare ti ringrazio. Se non puoi nessun problema.

Un cordiale saluto da una California centrale dove oltre al caldo che abbiamo saremo colpiti da un aheat wave ovvero una ondata di calore da domani e per diverse settimane + 45

JP

Un cordiale saluto a tutti

Ore 7 e 56 ricevo un’altra mail da JP, sentite quel che mi scrive.

Se mi permetti due parole tra noi due.

So che quando si scrive o si pubblica trovi sempre persone che fraintendono e che devono parlare a vanvera. Fa parte di quello che si fa.

Però so che a molti tuoi ascoltatori piace sentire cose che non racconta nessuno. Cosi possono farsi un’idea più reale non quella dei media e delle serie televisive e di quello che raccontano i turisti.

Mi ero dimenticato se voi aggiungere un paio di cosettine.

Una è che fino all'inizio degli anni 50' c'era il "treno presidenziale" non Air force one" e se dovevano viaggiare oltre oceano usavano navi della Marina Militare.

Airforce One. La colorazione bianca e blue . Lo sai chi decise quel colore ? Jaqueline Kennedy la moglie di JFK.

Prima Airforce One era di colore ARANCIONE !!! Lei disse " No way my husband is going to fly that monstrosity”.

Di nuovo un caro saluto

JP