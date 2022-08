Da diversi giorni ho problemi con le mail di Finanza In Chiaro, problemi che spero di riuscire a risolvere nei prossimi giorni, devo confessarvi che da un po’ di tempo stanno accadendo cose molto strane per quanto riguarda i dispositivi elettronici che utilizzo.

Quindi sono venuto solo ora a conoscenza che, alcuni giorni fa, mi aveva scritto JP dagli Stati Uniti, non mi aveva inviato un suo consueto report, ma mi aveva segnalato un articolo apparso su Yahoo Finanza, ovviamente l’edizione statunitense.

L’articolo riguardava una iniziativa che il Governatore del Texas aveva già annunciato nello scorso mese di aprile.

Greg Abbott, quarantottesimo Governatore del Texas in carica già da sette anni, lo aveva annunciato ed ha mantenuto la promessa.

Visto che a Washington e New York avevano detto che gli immigrati avrebbero dovuto essere accolti a braccia aperte, il Governatore del Texas Abbott ha pensato bene di organizzare degli “autobus charter” così li ha chiamati, spedendo 6.100 immigrati appunto a Washington DC e New York City.

Il primo “autobus charter” è arrivato alla Union Station di DC, ossia la principale stazione di Washington, ad attenderli però non c’erano funzionari del governo locale o federale, che si son ben guardati dall’esporsi.

Ad accoglierli, quindi, solo volontari delle organizzazioni di mutuo soccorso.

In effetti dopo che Biden nel mese di maggio aveva annunciato la fine del titolo 42, l’ondata di immigrati aveva portato al collasso la situazione in alcuni Stati di frontiera, ed in particolare nel Texas.

In pratica cos’era questo titolo 42? Era una legge introdotta nel marzo del 2020 dall’allora Amministrazione Trump, una legge cosiddetta di “salute pubblica” che, con l’intento di limitare la diffusione del Covid, imponeva misure restrittive all’immigrazione clandestina.

Abolita quella legge, e quindi quelle restrizioni, dall’Amministrazione Biden, gli Stati di confine col Messico hanno subito una vera invasione.

Da qui la decisione del Governatore del Texas di inviare alcuni di questi clandestini a Washington DC e New York City.

Abbott ha letteralmente dichiarato:

A causa del continuo rifiuto da parte del presidente Biden di riconoscere la crisi causata dalle sue politiche di frontiere aperte, lo Stato del Texas ha dovuto intraprendere un'azione senza precedenti per mantenere le nostre comunità al sicuro.

Abbott si è poi rivolto direttamente al Sindaco di New York Eric Adams, il primo sindaco di New York di origini afroamericane dicendogli: “Io ho mantenuto la mia promessa, ora tu mantieni la tua”.

Il Sindaco di New York Adams, infatti, aveva dichiarato che New York era in grado di offrire alloggi e servizi ai cittadini in abbondanza. E quindi di accogliere tutti i migranti a braccia aperte.

Abbott ha quindi concluso che se il Sindaco di New York avesse mantenuto la sua promessa le città texane di confine, invase e sopraffatte, avrebbero potuto trovare sollievo.

Dato che Abbott ha anche annunciato che la strategia degli autobus charter è solo all’inizio e continuerà a lungo, pare che gli abitanti di New York comincino a dimostrarsi meno favorevoli, rispetto a qualche tempo fa, all’accoglienza indiscriminata.

JP, nella sua lettera, ha poi aggiunto alcune considerazioni, mi scrive:

Rispondendo ad una tua domanda: "chi comanda negli USA?". Non si sa ti dirò. Oppure abbiamo dei sospetti ma non possiamo dirlo per certo.

Da ricordare che la Pelosi è solamente la "Speaker of the House". Non ha nessuna carica tipo Secretary of State o qualsiasi incarico ministeriale.

E, a tutti gli effetti, è solo e solamente una deputata della circoscrizione di San Francisco. Tutto qua.

Se mi permetti una cosa.

Air Force One è qualsiasi velivolo quando viaggia il Presidente. Quando lascia la Casa Bianca il Presidente sale su un elicottero dei Marines (questo per tradizione) in quel momento l'elicottero è Air Force One. Come ti ho detto appena sale in un altro aereo quello immediatamente diventa Air Force One. Se invece è il Vice Presidente da solo che vola allora diventa Air Force Two.

Altra cosa, se ti interessa. La moglie del Presidente è la First Lady. La moglie del Vice Presidente e la Second Lady.

Nel nostro caso avendo un Vice Presidente donna il marito è "the second Gentleman " così se il Presidente fosse donna il marito sarebbe "the First Gentleman".

Qui si conclude la lettera che JP mi ha inviato alcuni giorni fa.

Ed allora aggiungo io una notizia appena arrivata dagli Stati Uniti, riguarda le primarie del Partito Repubblicano in Wyoming in vista delle elezioni di medio termine.

Mi direte, … che elezioni insignificanti! Ed invece no! erano elezioni importantissime forse decisive non solo per le elezioni di medio termine, ma addirittura per le prossime presidenziali.

A scontrarsi infatti erano due donne.

Una praticamente sconosciuta, una certa Harriet Hageman, cinquantanovenne avvocato praticamente al debutto in politica.

L’altra invece notissima, Liz Cheney, figlia dell’ex Vicepresidente Dick Cheney. La Cheney era anche considerata una possibile candidata alla Presidenza fra due anni, per il Partito Repubblicano.

Ebbene, Liz Cheney è la più acerrima nemica dell’ex presidente Trump, lo disprezza al punto che ha dichiarato che il suo scopo primario è quello di impedire a Trump semplicemente di avvicinarsi alla stanza ovale della Casa Bianca.

Inutile forse dire che l’altra candidata, appunto la sconosciuta Harriet Hageman era sostenuta da Trump.

Ebbene il risultato è stato più che sorprendente la Hageman ha stravinto e la Cheney ha patito una sconfitta umiliante: 66,3% per la Hageman contro un misero 28,9% della Cheney.

Trump ovviamente non si è limitato nel commentare l’esito elettorale, queste le sue parole:

Liz Cheney dovrebbe vergognarsi di sé stessa, del modo in cui ha agito, delle sue parole e delle sue azioni irrispettose e ipocrite. Ora può finalmente scomparire nelle profondità dell’oblio politico dove, ne sono certo, sarà molto più felice di quanto non sia in questo momento.

È comunque chiaro che se Trump vorrà tornare alla Casa Bianca non dovrà sconfiggere solo i democratici, quello sarà il compito più semplice, dovrà sconfiggere soprattutto i rancorosi Repubblicani, quelli sono i suoi principali nemici.