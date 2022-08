Eccomi allora, come promesso mi ha scritto JP, riferendosi al mio video pubblicato ieri, un video che riguardava l’attuale situazione politica negli Stati Uniti.

Quindi per capire questo video e le precisazioni di JP, occorre aver visto il video di ieri che ho titolato “Biden Harris, un grosso problema per gli Stati Uniti”.

Sentite cosa mi scrive JP:

Carissimo Giancarlo, ho visto il video di oggi. Hai centrato l'obiettivo.

Non poteva iniziare in maniera migliore, sono veramente felice di questo apprezzamento da parte di JP.

Tuttavia ridimensiona anche subito un eccessivo ottimismo che io avevo manifestato perché prosegue dicendo

Non è certo che i repubblicani possano stravincere nel "midterm" che è tra due mesi e mezzo o poco meno.

Questo non me l’aspettavo, ma attenzione ora perché JP dice una cosa che potrà lasciarvi di stucco, perlomeno sul momento, ma non sorprenderà coloro che conoscono la politica ed in particolare certe dinamiche della politica, che si manifestano quando si vota esclusivamente col metodo maggioritario e che quindi normalmente prevede la scelta dei candidati attraverso le primarie.

Fate bene attenzione a quel che dice JP:

Lo sai che i democratici hanno finanziato la campagna elettorale dei repubblicani più fanatici? Uno penserà, ma sono fuori di testa? Niente affatto. Vincere le primarie dove votano solo gli iscritti al tuo partito è una cosa poi devi andare a batterti contro l'avversario.

Capito? Lo dico in maniera ancora più chiara. Alle primarie votano gli iscritti ad un certo partito per stabilire quale sarà il loro candidato. Ebbene, il partito avversario potrebbe essere avvantaggiato dal fatto di avere come sfidante un candidato diciamo “debole”, magari od in particolare, ad esempio, perché è un estremista e quindi non godrà dell’apprezzamento dell’elettorato più moderato.

Faccio un esempio per essere ancora più chiaro, supponiamo che il Centrosinistra faccia le primarie per stabilire un loro candidato, ebbene, per il Centrodestra risulterebbe conveniente che risultasse vincitore diciamo un estremista di sinistra, diciamo uno dei Centri Sociali, in maniera tale che l’elettorato più moderato anche tendenzialmente di sinistra poi non lo voti alle elezioni.

Quindi JP ci dice che i democratici finanziano alle primarie i candidati repubblicani più fanatici poiché, successivamente, alle elezioni si trovino dei contendenti considerati più “deboli” perché non in grado di attirare voti moderati.

Ed ancora JP:

Ora se tu pensi che il 25% è iscritto alle liste repubblicane, il 28% alle liste democratiche, il 47% di chi vota è "indipendent". Per cui quando si voterà sarà come diceva Indro Montanelli “turatevi il naso e votate DC" al tempo dei due blocchi.

Che vincano alla grande i repubblicani abbiamo seri dubbi per i motivi che tu hai descritto nel tuo ultimo video.

Io infatti sostenevo che all’interno del Partito Repubblicano ci possa essere una divisione netta fra trumpisti ed antitrumpisti e che le due fazioni non manifestino particolare simpatia.

Ora JP rivolge la sua attenzione a Trump ed alle ultime vicende che lo hanno portato nuovamente agli onori della cronaca. Ovviamente mi sto riferendo all’ignobile perquisizione alla quale è stato fatto oggetto la residenza in Florida di Donald Trump.

Scrive JP:

Con Trump? Come vanno le cose con lui? Come sempre. Finirà con un niente di fatto. I documenti che gli chiedono è dal Gennaio del 2020 che il Dipartimento di Stato sa che ce li ha. A giugno di questo anno sono andati a vedere nella sua residenza in Florida i documenti e non hanno detto niente. Perché adesso la storia dei documenti?

Mi viene da chiosare che ovviamente negli Stati Uniti stanno facendo il possibile e l’impossibile per impedire a Trump di ripresentarsi alle elezioni presidenziali, perché in questo caso non ci sarebbero brogli che tengano, diventerebbe nuovamente Presidente, senza alcun dubbio e con un vero e proprio plebiscito.

Inoltre JP precisa:

Ah dimenticavo. Anche Obama ha a casa i suoi documenti."Devo finire di digitarli " ha risposto quando glielo hanno chiesto. Ma da lui il Dipartimento di Stato non è andato con gli agenti. È una mossa politica. Lo hanno capito molti. Oddio non gli "hard core" democratici.

Certo JP, sappiamo tutti che gli “hard core” democratici sono praticamente insalvabili, se Obama dice loro che gli Stati Uniti sono andati su Giove loro ci credono.

JP poi vuol chiudere parlando di un aspetto che io ho trattato in un altro video, quando ho parlato dei Primi Ministri molto giovani che sono stati eletti nei Paesi europei. Cosa sta accadendo negli Stati Uniti?

Ebbene sembra proprio che soprattutto i democratici siano alla ricerca proprio di questo cambio generazionale, dopo aver presentato alle scorse elezioni un ottuagenario danno per perse le prossime elezioni del 2024, ma si apprestano invece a presentare per il 2028 il più giovane Presidente della storia degli Stati Uniti d’America.

Ascoltate cosa ci dice JP:

Prima di chiudere. Chi paga le campagne dei giovani democratici tipo la Primo Ministro Finlandese qui in America? Giovani uomini e donne che non hanno esperienza ma che stranamente vanno avanti. Da noi per fare il Presidente bisogna avere 35 anni!!! Non nel 2024 ma nel 2028 questi giovani inesperti potrebbero essere Presidenti.

Non ti fa paura?

Certo JP un po’ mi fa paura, io l’ho già ampiamente dichiarato, non voglio a capo del Governo un ottuagenario, però perlomeno una persona che abbia avuto il tempo di maturare una certa esperienza.

Alla prossima JP.