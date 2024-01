JP svela la "furbata" che vogliono fare i democratici negli Stati Uniti

Questo video non è un vero e proprio report da parte di JP, ma nasce da una sua intuizione che ha voluto condividere via skype con me.

Ebbene, naturalmente si tratta al momento solo di una supposizione, ma io ho ritenuto subito che sia una supposizione che potrebbe tramutarsi in realtà.

Ed eccoci allora cominciamo:

E’ noto a tutti che il Partito Democratico statunitense ha un enorme, un gigantesco problema di leadership, certo mancano ancora più di nove mesi alle elezioni presidenziali, ma al momento non è emersa alcuna personalità in grado di contrastare la popolarità di Trump.

Al momento, figuratevi che è ancora Joe Biden il loro candidato di punta, il solo che potrebbe aver qualche chance, poche per la verità, per contrastare lo strapotere di Trump.

Purtroppo per loro, poi, nei primi due Stati in cui si sono svolte le primarie, Trump ha dimostrato una superiorità impressionante, superando anche le percentuali di consensi che gli attribuivano i sondaggi ed acuendo quindi le preoccupazioni dei Dem,

Un duello Trump Biden pare proprio non debba avere storia a favore del grande Donald.

E’ ovvio che i Dem nutrono ancora la speranza che Trump sia messo fuori gioco dalla magistratura, ma al momento rimane una speranza non è certo una certezza.

Quindi per i Dem, parafrasando un celebre film di quarant’anni fa, potremmo dire “Cercasi candidato disperatamente”, e questa disperazione porta alle scelte più disparate.

Si fanno anche dei test, che però non danno esiti positivi, uno di questi è proprio Michelle Obama, ma non dà un esito positivo, Trump ha già avuto come competitor la moglie di un ex Presidente, ed ha vinto, contro Michelle Obama diventerebbe una ripetizione del 2016.

Insomma non c’è proprio un candidato democratico in grado di battere Trump. O meglio … forse …

Forse uno ce ne sarebbe, ma non è eleggibile.

A chi ci stiamo riferendo?

Ma proprio a Barack Obama!

Barack Obama fu eletto nel momento più drammatico per gli Stati Uniti, il 2008. E forse fu eletto proprio per la disperazione del popolo americano.

Obama non lo conosceva nessuno, ma proprio nessuno, ebbene in qualche mese i media lo fecero diventare un personaggio, vinse le elezioni anche perché i repubblicani vollero perderle presentando un candidato obiettivamente debole, ricordate il vecchio John McCain?

Obama fu poi riconfermato per un secondo mandato, ma in quel caso avrebbe stravinto contro qualsiasi altro candidato, in quattro anni, infatti, era quasi diventato un eroe negli Stati Uniti, la crisi finanziaria del 2008 era già diventata un ricordo, la Borsa dal marzo del 2009 aveva ripreso a salire e nel 2012 era tornata sui massimi storici.

Chiariamo, Obama era un personaggio politicamente modesto, si andò ad impelagare in guerre dalle quali uscì con le ossa rotte ed il Nobel per la Pace e dei suoi otto anni alla Casa Bianca si ricorda solo la riforma del sistema sanitario, la cosiddetta Obama Care, una pessima riforma che ha portato a peggiorare ulteriormente la Sanità negli Stati Uniti.

Ma Obama era comunque osannato, letteralmente osannato dai media mainstream, è attraverso il personaggio mediatico Obama che si è sviluppata e si è successivamente imposta la subcultura LGBT.

Ma sappiamo tutti che su questo punto la legge negli Stati Uniti è inflessibile, dopo aver fatto il Presidente per due mandati non solo non si può essere rieletti, ma neppure candidarsi.

Quindi Obama è fuori dai giochi … o no?

Certo Barack Obama non può candidarsi, questo è certo, ma sappiamo che il Presidente eletto può nominare suo vice anche una persona che non ha partecipato alla competizione elettorale.

Quindi, la “furbata” come l’ha definita JP dei democratici sarebbe questa, ossia alla convention dei Democratici il Candidato Presidente Joe Biden annuncia che il suo vice sarà Barack Obama.

Qualora poi Biden fosse rieletto tutti saprebbero che “il vero Presidente” sarebbe il vice, e non è da escludere che Biden possa anche manifestare gravi problemi di salute che gli impediscono di svolgere le funzioni di Presidente, funzioni che quindi andrebbero così di fatto al vice.

Allora, chiariamo che stiamo parlando di una supposizione di una congettura se non proprio di una teoria che deve essere vagliata presumo dalla Corte Costituzionale statunitense per capire la sua liceità, la sua legittimità.

Una cosa la possiamo dire di sicuro.

Una persona che ha assunto la carica di vicepresidente, può successivamente avere due mandati da presidente, questo è evidente visto che ciò è quel che è accaduto con Biden, vice durante la Presidenza Obama ed ora in corsa per il secondo mandato.

Però il caso che abbiamo prospettato è diverso, ossia una persona come Obama, che ha già avuto due mandati da Presidente, si troverebbe prima vicepresidente, ma qualora il Presidente eletto avesse un qualsiasi impedimento si troverebbe di fatto a svolgere un terzo mandato come Presidente, insomma qualcosa di obiettivamente incostituzionale.

Ma sapete, come dice sempre JP, e me lo ha ribadito anche questa volta, voi sapete che i democratici 100 ne pensano e 1.000 ne fanno, quindi con loro non ci si può mai stupire di nulla, ed io aggiungo che quelli troverebbero una scappatoia anche fra i dieci comandamenti.

Ecco quindi, abbiamo avanzato un’ipotesi che può rivelarsi del tutto infondata, come invece essere la novità che va a scombussolare le elezioni americane.

Sono quindi curioso di sapere cosa ne pensate voi di questa ipotetica “furbata”.