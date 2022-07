Ha ovviamente destato un certo clamore la notizia della scomparsa di Leonardo Del Vecchio fondatore e presidente di Luxottica.

Con Leonardo Del Vecchio scompare non solo un grande imprenditore, ma una persona straordinaria e lo posso dire senza tema di smentita: un grande italiano, una delle ultime grandi personalità che il mondo ci ha sempre invidiato.

Ecco mi spingo a dire che una persona come Leonardo Del Vecchio poteva nascere solo in Italia.

Non esagero nel dipingere la vita di Del Vecchio come la sceneggiatura di un film, assolutamente nessuna esagerazione, anzi, non penso esista al mondo uno sceneggiatore dotato di una fantasia tanto fervida da poter immaginare una vita come quella del patron di Luxottica.

Cerco così, per quanto posso, di tratteggiare e narrare una storia che ha del fantastico.

Leonardo del Vecchio nasce nel 1935, questo è il primo dato che dovere tener ben presente, il secondo dato che dovete tener presente è dove è nato, è nato a Milano. Quindi collochiamo “storicamente” quell’anno.

E’ l’anno nel quale l’Italia invade l’Etiopia, la Società delle Nazioni quella organizzazione intergovernativa che successivamente divenne l’Onu, condannò quell’invasione e istituì un comitato per valutare quali provvedimenti dovessero essere prese nei nostri confronti.

Il Comitato propose delle sanzioni, la più rilevante delle quali fu il divieto dell’esportazione dei prodotti italiani. Insomma ciò che vediamo oggi nel mondo non è nulla di nuovo.

Il regime allora chiamò l’intera popolazione non solo ad una manifestazione, ma ad una azione concreta che potesse risultare una risposta alle sanzioni.

L’oro alla Patria.

Le prime a donare la loro fede furono la Regina Elena e Rachele Mussolini, ma illustri personaggi aderirono all’iniziativa, ricordo Luigi Pirandello, Guglielmo Marconi e Gabriele D’Annunzio.

Insomma questo per inquadrare il momento storico nel quale viene alla luce Leonardo Del Vecchio il cui padre non figurò certamente fra i donatori perché morì prima della venuta alla luce di Leonardo che era il suo quarto figlio.

Anzi da sottolineare che il nome Leonardo era il nome del padre e la madre appunto chiamò in quel modo il nascituro proprio in memoria del padre.

Insomma 1935, Milano, orfano di padre alla nascita e la madre, operaia, si trova a crescere quattro figli.

La madre cerca di crescere tutti i figli ma nel 1940 l’Italia entra in guerra, la madre teme che i figli possano prendere brutte strade ed allora quando Leonardo ha sette anni lo manda ai Martinitt.

Allora molti giornali oggi raccontano che la mamma manda il figlio Leonardo di 7 anni in collegio, è una maniera fuorviante, occorre capire, non lo definirei un collegio quello dei Martinitt a Milano.

Non è un proprio collegio, è un Istituto per orfani, è l’orfanatrofio di Milano, nel quale vengono viene dato alloggio anche a bambini di famiglie che non sono in grado di mantenerli.

Qualcuno di voi ha idea di cosa sia un Istituto come i Martinitt. Io sì perché l’ho visto con i miei occhi, ora vi racconto un fatto personale.

Quand’ero ragazzino giocavo nella squadra di Baseball della mia cittadina, ovviamente partecipavamo ad un campionato.

Un anno nel campionato era iscritta anche la squadra dei Martinitt, loro non giocavano in trasferta, non potevano, giocavano solo all’interno delle loro mura.

Io, l’ho detto, ero un ragazzino, avrò avuto 13/14 anni, non sapevo cosa fosse un orfanatrofio, non c’ero mai stato naturalmente.

Quando sono entrato in quel luogo era come entrare in un posto surreale.

Non che fosse una prigione, però ci assomigliava, questi bambini subivano una disciplina ferrea, militaresca.

Ad un certo punto ero angosciato, vedevo in loro sguardi spenti, anche se alcuni sorridevano e ci chiedevano come si viveva fuori di lì, molti di loro non avevano mai vissuto fuori da quelle mura.

Mi ricordo un fatto che mi impressionò, infatti ancora oggi lo ricordo in maniera vivida.

Ad un certo punto finita la partita si sentì un fortissimo fischio, con un fischietto di quelli che usano gli arbitri da calcio, ebbene immediatamente tutti i ragazzi sono corsi verso un lavabo e si sono messi perfettamente in fila indiana.

In perfetto ordine si lavavano le mani e si rinfrescavano il viso.

Ricordo che io rimasi scioccato da come questi bambini ubbidivano e stavano in ordine. Non oso immaginare cosa sarebbe accaduto ad un bambino se non si fosse immediatamente messo in fila.

Mi facevano una pena infinita, ripeto, non dimenticherò mai le scene viste. Ed erano i primi anni ’70, mi immagino cosa potesse essere quel luogo negli anni ’40, anche con la carenza di cibo.

In un’intervista Del Vecchio disse che "Crescere senza famiglia è qualcosa che non si può spiegare, se non lo si è vissuto. Ti segna" non faccio fatica a credergli.

Naturalmente Del Vecchio riconobbe anche i vantaggi che poteva darti esser cresciuto in un simile ambiente, come quello di aver fatto sua una dote come “la perseveranza” e quella di “non stancarsi mai”.

Da quel luogo Leonardo esce al termine delle scuole medie, quindi nel 1949.

L’Italia, però, nel frattempo è cambiata, la guerra è finita e trovare lavoro a Milano, come garzone, non è difficile.

Poi si trasferisce in Trentino dove lavora come operaio, in quegli anni matura la convinzione che non possa continuare a lavorare per altri, deve arrivare a mettere in pratica i suoi sogni, lavorare in proprio.

Viene a sapere che, in provincia di Belluno, ai piedi delle Dolomiti, in un paese che si chiama Agordo, la comunità montana, per cercare di mettere un freno allo spopolamento del territorio, aveva messo a disposizione gratuitamente terreni ai giovani imprenditori che avessero impiantato una nuova azienda.

Leonardo apre lì la sua prima bottega, lavora come terzista nel campo dell’occhialeria. Ma a Leonardo non piace lavorare dipendendo da altri e così, dopo qualche anno lancia una propria produzione col marchio Luxottica.

E’ l’inizio di cavalcata irrefrenabile. Prima il mercato italiano poi quello europeo ed infine quello americano. Ciò che sancirà Luxottica come azienda leader al mondo nel comparto dell’occhialeria fu l’acquisizione dell’americana Ray-Ban.

Ed infine nel 2016 la sola azienda che poteva ancora essere concorrente, la francese Essilor.

Da un negozietto ad Agordo, anzi dai Martinitt di Milano ad un impero a livello planetario.

Leonardo Del Vecchio è forse l’uomo più ricco d’Italia o comunque se la gioca con Giovanni Ferrero, gli viene attribuito un patrimonio di circa 33 miliardi di dollari.

Va sottolineato inoltre che Del Vecchio è stato un vero italiano, in questi ultimi anni aveva un sogno, quello di creare un polo finanziario italiano inattaccabile dall’estero, che si sarebbe potuto attuare attraverso Mediobanca e Generali.

Non ha avuto il tempo per concluderlo, ma sembra sia dettagliato nel suo testamento la prosecuzione di questo progetto.

Eventualmente ve ne parlerò in un altro video.

Voglio concludere questo video invece sottolineando un’altra particolarità che ha reso Leonardo Del Vecchio una persona unica, inimitabile.

La sua vita privata, diciamo che non sia stata tranquilla, ha avuto sei figli da tre donne diverse.

Ebbene non ha mai voluto che alcuno dei suoi figli entrasse in azienda, avesse un ruolo in azienda, dovevano essere solo azionisti, nulla di più e giustificava questa scelta perlomeno singolare con una battuta «Un manager lo puoi sempre licenziare, anche se costa caro: un figlio no» una battuta che, come tutte le battute intelligenti nasconde una grande verità.

Ed ha voluto che, anche dopo la sua morte, si continuasse in questo modo, queste sue volontà dovranno esser sempre rispettate, quindi saranno gli attuali manager a continuare la gestione dell’azienda, i figli ne devono rimanere fuori.

Veramente unico!

Insomma avete capito è venuta a mancare una persona che ha reso grande il nostro Paese, una di quelle persone che ci hanno resi orgogliosi di essere italiani.