Lettera aperta a Gianluigi Paragone

La notizia era un po’ nell’aria, Gianluigi Paragone, fondatore del partito “Italexit per l’Italia” ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili da segretario del partito.

Lo ha fatto pubblicando un post sulla pagina ufficiale del partito che inizia con queste parole: “Carissimi elettori, tesserati e simpatizzanti di Italexit Per l’Italia, la mia segreteria termina qui. Ho rassegnato le mie dimissioni irrevocabili”.

La notizia, come detto, era già nell’aria, all’interno del partito la si dava per certa, era solo questione di tempo, probabilmente Paragone, con l’anno nuovo ha deciso di iniziare una nuova attività.

Ma vediamo come ha giustificato la sua decisione:

Non c’è una sola ragione che può motivare una scelta così radicale – scrive Paragone - ci si arriva perché il tempo fa maturare alcune idee e alcuni pensieri. Che qui proverò a sintetizzare e condividere.

Intanto avevo sempre detto che non sarei rimasto segretario a lungo: è giusto che altre persone si carichino l’impegno di elaborare, con rinnovato entusiasmo, tesi politiche. Penso che sia arrivato questo tempo: energie nuove per sfide da rilanciare a tempo pieno.

Ringrazio coloro che mi hanno affiancato nello svolgimento del mandato e anche coloro che, con critiche costruttive, hanno consentito una migliore elaborazione della proposta politica.

Ebbene fin qui nessuna sorpresa, semmai una motivazione, mi si passi il termine, piuttosto banale, se si decide di farsi da parte è ovvio che si ritiene che possano operare meglio “energie nuove”, ma successivamente Paragone dice qualcosa di sorprendente, sentite:

Non nego che le recenti decisioni della maggioranza parlamentare rispetto alla mancata ratifica del Mes (decisione che ovviamente ho salutato con soddisfazione) riducono lo spazio politico per chi vede nell’Unione europea una sovrastruttura più carica di insidie che di risorse; certo la radicalità della nostra proposta va ben oltre il Mes ma l’essersi posizionati con fermezza su quel fronte consente all’attuale maggioranza (specie a Fratelli d’Italia e Lega) di godere di un bonus di fiducia e soprattutto di una posizione politica di negoziazione che renderà la vita difficile a chi si è arreso da tempo alle logiche di Bruxelles.

Questa è veramente una affermazione perlomeno singolare, ma davvero caro Gianluigi credi che sia bastata la mancata ratifica del Mes da parte del Parlamento, per rendere inutile una proposta politica come quella di Italexit?

Perdonami Gianluigi, ma la cosa mi pare proprio bizzarra, certo, hai specificato che “la radicalità della nostra proposta va ben oltre il Mes”, ma hai aggiunto “ma l’essersi posizionati con fermezza su quel fronte consente all’attuale maggioranza (specie a Fratelli d’Italia e Lega) di godere di un bonus di fiducia e soprattutto di una posizione politica di negoziazione che renderà la vita difficile a chi si è arreso da tempo alle logiche di Bruxelles”.

Scusa sai, ma mi sembra veramente un’affermazione completamente sconclusionata, per caso la Meloni è diventata una nuova Farage?

Io vedo l’esatto opposto, la trovo ancora genuflessa nei confronti di Bruxelles e Francoforte, ed in ogni caso se davvero il nostro attuale Governo avesse un’impronta euroscettica, sarebbe proprio la prova provata che la proposta politica di Italexit era la migliore.

E non basta, perché se la Meloni la vedo genuflessa nei confronti di Bruxelles e Francoforte cosa dire del suo totale asservimento alla Nato?

La politica estera del nostro Governo è semplicemente vomitevole.

Ma andiamo avanti con la lettera di dimissioni di Paragone

Io la penso così e siccome non è mia intenzione convincere tutti della mia lettura dei fatti è giusto che io non impegni il partito e rassegni le dimissioni. Continuerò a elaborare il mio pensiero nelle vesti che mi sono più proprie, ossia quelle giornalistiche e di saggista. Avendo accresciuto il mio impegno professionale (com’era normale che fosse non volendo campare di politica), non intendo generare confusione nell’elettore, nel telespettatore e nel lettore laddove guardandomi o leggendomi possa pensare: parla il politico o il giornalista?

Che dire, Gianluigi, io ritenevo che la tua scelta di “scendere in politica” come si diceva una volta, fosse una scelta definitiva, evidentemente non è così.

Personalmente, scusami se sono franco, ritengo che tu sia rimasto traumatizzato, so di star usando un termine un po’ forte, dall’esito elettorale del 25 settembre.

Ritengo che tu fossi più che convinto, quasi sicuro che Italexit per l’Italia sarebbe riuscita a superare la soglia di sbarramento del 3%, e devo essere sincero, anch’io ritenevo il risultato alla portata.

Ma se gli italiani sono dei depensanti non è certo colpa di Italexit, anzi, io ho sottolineato amaramente che il nuovo Patto di stabilità purtroppo è eccessivamente morbido, certo ci richiedono sacrifici, ma stanno usando la tecnica della rana bollita.

Io avrei preferito che il Patto di Stabilità fosse molto più duro, al punto da costringere Giorgetti a fare come più di trent’anni fa fece Amato, ossia andare a rubare, non solo di notte, ma in maniera retroattiva, i soldi dai conti correnti degli italiani.

Forse qualcuno solo se vede diminuire il saldo del proprio conto corrente, forse dico, si sveglia e magari comincia ad avere dubbi sulla nostra convenienza nel far parte di quella cosca chiamata Unione europea.

Non sono nemmeno certo che, anche se dovessero mettere le mani nei portafogli degli italiani questi comincerebbero ad avere dei dubbi sull’euro.

Ma ripeto, se gli italiani sono cloroformizzati non è colpa di Italexit.

Personalmente sono assolutamente certo che un bel giorno l’euro imploderà, semplicemente perché è una costruzione fallimentare, ovunque sono stati fissati d’imperio dei cambi fra monete di Stati differenti la conclusione è stata infausta, quindi l’euro non potrà che fare la stessa fine.

Comunque vediamo come conclude Paragone la sua lettera di dimissioni:

Ecco, anche nel massimo rispetto altrui, è giusto che io sciolga totalmente il mio rapporto con il partito. Che da questo momento in avanti non potrà più avvalersi del mio nome e del mio cognome per le proprie attività: questione di correttezza. Pertanto ho dato mandato affinché sul sito scompaiano i miei riferimenti personali così da non generare confusione; chiederò inoltre alle società di sondaggio di eliminare il mio cognome dal nome del partito”.



“Sono stati anni di intense battaglie, che rifarei tutte. Per questo le tengo nella mia memoria e nel mio cuore. Grazie a tutti coloro che ci hanno dato fiducia e sostegno.

A tutti auguro buona strada.

Gianluigi

Guarda Gianluigi, tu sai che io sono stato sempre franco nei tuoi confronti, forse ricorderai una riunione a Roma.

A mio avviso mettere il tuo nome e cognome nei loghi usati dal partito è stato un errore.

Lo chiarisco a beneficio degli ascoltatori.

Un partito non può riportare il nome del segretario o comunque di una persona, quindi il Partito si chiama Italexit per l’Italia, e basta!

I partiti, però, hanno la possibilità di avere sul logo il nome del segretario, e tanti partiti lo fanno, ritenendo che elettoralmente sia vantaggioso.

Non so quale sia stato il primo partito ad utilizzare un logo sul quale compariva il nome del segretario o comunque della persona di riferimento, ma ritengo sia stato Forza Italia con Berlusconi.

Tuttavia io te l’ho sempre detto, Italexit per l’Italia, questo è il nome del partito e non si devono coniare loghi con il nome di chicchessia.

Sotto questo punto di vista preferivo di gran lunga i partiti della prima repubblica, sarebbe stato ridicolo vedere loghi del tipo la Dc per Andreotti o ridicolaggini del genere. Una volta si era molto più seri.

Cosa succederà ora ad Italexit, il partito Italexit intendo, ebbene vi rispondo sinceramente, non ne ho la più pallida idea, ciò che so, e so con certezza, è che un giorno Italexit, intendendo l’uscita dell’Italia dall’euro e dall’Unione europea, sarà una realtà.

E tu, caro Gianluigi potrai dire di essere stato un antesignano e di esser stato il fondatore di Italexit per l’Italia.

Buona fortuna.

Giancarlo