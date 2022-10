Dopo aver pronunciato per centosedici volte il suo nome, Liliana Segre incorona Ignazio La Russa e lo proclama Presidente del Senato, seconda carica istituzionale della Repubblica dopo il Presidente della Repubblica, appunto, il Capo dello Stato.

La prassi vuole che la prima seduta della legislatura sia diretta dal Senatore più anziano, e vista l'impossibilità da parte di Giorgia Napolitano, l'incombenza è passata a Liliana Segre.

Dopo il discorso di rito si è passati alle votazioni, appunto per eleggere il Presidente del Senato. Il candidato del centrodestra, il raggruppamento vincitore delle elezioni, era appunto il rappresentante di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa, che poteva contare, sulla carta, di centoquindici voti.

Un numero assolutamente sufficiente, visto che la maggioranza era posta a centoquattro voti, ossia il cinquanta per cento più uno dei Senatori.

Il nuovo Senato, infatti, è composto da duecento Senatori eletti e sei Senatori a vita.

Ed in effetti, alla fine, La Russa ha ottenuto centosedici voti, ma la legislatura parte subito con un giallo: dei diciotto Senatori di Forza Italia si sono presentati al voto solo Silvio Berlusconi e l'ex presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, sedici forzisti non hanno votato, in teoria, quindi, la mancanza dei voti di Forza Italia non avrebbe permesso l'elezione di La Russa, invece non solo La Russa ha ottenuto i voti necessari per l'elezione, ma anche uno in più di quelli che ci si poteva attendere.

Si sono presentati al voto centottantasei senatori La Russa ha ottenuto centosedici voti, due voti a testa per la Segre e Calderoli e sessantasei le schede bianche. Quindi il giallo: chi ha votato per La Russa?

Con l'assenza dei sedici senatori di Forza Italia la Russa poteva contare soltanto su novantanove voti ne ha ottenuti diciassette in più sono davvero tanti.

Ammesso e non concesso che abbiano votato per lui tutti i cinque Senatori a vita (ricordiamo che mancava in aula Giorgio Napolitano) e questo è un fatto tutt'altro che scontato che abbia ottenuto i voti di tutti e cinque i Senatori a vita.

Ma comunque, anche in questa eventualità, rimangono come minimo dodici voti in più che non si sa da dove siano venuti. Se poi i due voti a Calderoli fossero arrivati da Senatori leghisti insomma tanti Senatori che non fanno parte dello schieramento di Centrodestra hanno votato per Ignazio La Russa.

Chi sono? E perché lo hanno fatto?

Queste le due domande. Tutti naturalmente sono corsi a discolparsi. Comunque quei voti sono arrivati o dal PD, o dal cosiddetto Terzo polo, ossia da Renzi e Calenda, oppure dal Movimento Cinque Stelle, altri non ce ne sono, insomma.

Ma dobbiamo fare anche un'altra considerazione.

I Senatori del cosiddetto Terzo polo ossia di Renzi e Calenda, che sono stati poi subito indicati come possibili elettori di La Russa, quelli sono soltanto nove, quindi non bastano.

Personalmente non ritengo che La Russa abbia potuto ottenere voti dai Senatori del Movimento Cinque Stelle, certo, non si può escludere, ma lo troverei davvero improbabile.

Ritengo che per risolvere il giallo ci si debba necessariamente indirizzare verso Renzi, Calenda ... ed anche il PD!

Le annunciate dimissioni di Letta e la netta sconfitta del partito devono avere innescato nel Partito Democratico un clima da ultima spiaggia, il rinnovamento del partito penso che si stia tramutando in un disfacimento del partito.

Letta infatti ha auspicato un rinnovamento generazionale ma non ci sono giovani in grado di guidare il Partito Democratico per questo è probabile che ciò che è accaduto oggi in Senato sia l'inizio di una resa dei conti all'interno proprio del Centrosinistra.

Ovviamente non dobbiamo neppure minimizzare quanto accaduto nel Centrodestra, anzi, se non ci fosse stata l'elezione di La Russa oggi il dibattito politico sarebbe stato monopolizzato dallo scontro avvenuto all'interno del Centrodestra.

Il fatto che i Senatori di Forza Italia, ripeto con l'eccezione di Berlusconi e della Casellati, ma appunto i Senatori di Forza Italia, non si siano presentati al voto è più che un campanello d'allarme per la nuova maggioranza.

Ancora una volta la politica dà il peggio di sé. Tutti, infatti, continuano a ribadire che non sono interessati alle poltrone e poi appena non gli arriva un posticino ... ecco che immediatamente si alzano le barricate.

Insomma io capisco che con i Ministri che abbiamo avuto è effettivamente difficile mettere dei veti su alcuni nominativi, però la Ronzulli ... cioè era davvero impresentabile.

Insomma Forza Italia deve farsene una ragione.

Oggi tuttavia c'è un'altra notizia che, a mio parere, dovrebbe riempire le prime pagine dei giornali, Mario Draghi, che ufficialmente, insomma, è ancora in carica per gli affari correnti, tra poco naturalmente lascerà a Palazzo Chigi, comunque Mario Draghi vola a Parigi e viene ricevuto in forma privata all'Eliseo da Macron.

Una cena senza consiglieri, una cena senza staff, senza nemmeno le mogli insomma una cena tra due vecchi amici, beh insomma non proprio, e neppure una grande sorpresa, la cena serve ad indicare il nuovo ruolo di Mario Draghi quello che sappiamo tutti da tempo, ossia quello di Segretario Generale della NATO un ruolo che ci fa vergognare di essere italiani.

Era già tutto previsto da tempo e la crisi di Governo, del Governo Draghi, la crisi di governo più ridicola al mondo no? Avvenuta dopo una votazione che aveva visto un esito plebiscitario a favore del Governo … cioè insomma già quello era il segnale più evidente che Draghi doveva sbrigarsi perché quel posto, quello appunto di Segretario Generale della NATO era vacante e tutti attendevano lui.

Certo,non era necessario anche questa prova per capire chi è Mario Draghi, e pensare che c'è ancora qualcuno che stima questa persona.

Quanta ragione, ecco mi vanto in questo caso, quanta ragione ho avuto nell'eleggere, ancora anni addietro, eleggere Mario Draghi come il peggior nemico interno dell'Italia. E guardate che noi di nemici interni al nostro Paese … beh ne abbiamo avuti, e ne abbiamo tuttora … ma come lui …