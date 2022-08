Occorre riconoscere che i media mainstream sono dotati di una fantasia fuori dal comune, ogni giorno ne inventano una nuova, la sapete l’ultima? L’invenzione del terzo polo.

Allora raccontiamo ciò che è accaduto.

Carlo Calenda, parlamentare europeo eletto nelle file del centrosinistra in una lista denominata “Siamo europei”, nel novembre del 2019 aveva fondato un partito denominato “Azione” al quale successivamente sono state apportate tre variazioni allo statuto, l’ultima in data 10 marzo 2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr. 70 del 24 marzo 2022.

Quindi il Partito fondato da Calenda non si è mai presentato ad elezioni a livello nazionale. Per poter aspirare ad essere presente alle prossime elezioni del 25 settembre doveva raccogliere un certo numero di firme di persone iscritte alle liste elettorali.

Per la precisione 750 firme per ciascuno dei 49 collegi plurinominali per la Camera e 26 per il Senato, dato però che chi firma per la Camera è scontato che firmi anche per il Senato, di fatto si arriva ad un totale di 36.750 firme, ossia 750 firme per i 49 collegi.

Firme che devono anche essere autenticate da un Notaio o un Avvocato, insomma, occorre avere una certa organizzazione che copre l’intero territorio della Penisola, oltretutto con tempi strettissimi nelle due settimane di ferragosto.

Quindi Calenda, o meglio, Azione, non ce l’avrebbe mai fatta a raccogliere le firme.

Non gli restava altro che presentarsi in coalizione con un Partito esentato dal raccogliere le firme, ossia leggo quel che prevede la legge

sono esentati dal raccogliere le firme quei partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021, oppure che avessero presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo.

Calenda, o meglio Azione, non ha questi requisiti, per evitare quindi di dover raccogliere le firme si accorda con Letta, o meglio il Partito Democratico, per presentarsi alle prossime elezioni in coalizione, l’accordo prevedeva un 30% di candidati di Azione e +Europa, ed un 70% di candidati per il PD.

Calenda esultava per l’accordo raggiunto considerato (ed a ragione) veramente a lui vantaggioso.

Successivamente, però, Letta, o meglio il PD, raggiungeva un analogo accordo elettorale anche con due partiti della sinistra, Sinistra Italiana ed Europa Verde.

Letta quindi ha chiesto a Calenda di rinunciare al alcuni candidati per far posto a candidati dei due partiti di sinistra.

Calenda non ha accettato, ed ha risposto sciogliendo l’accordo appena raggiunto, una decisione che, se da un lato poteva essere considerata mossa da nobili intenti, dall’altro risultava anche abbastanza affrettata.

Calenda aveva fatto i conti senza l’oste, presentarsi soli alle elezioni per Azione significava andare incontro a due rischi gravissimi, il primo quello di non essere in grado di raccogliere in tempo le firme necessarie, il secondo, se anche fosse riuscito a raccogliere le firme e presentarsi alle elezioni non era per nulla certo di poter ottenere quel 3% dei voti che è condizione necessaria per qualsiasi partito che si presenta solo per essere rappresentati in Parlamento.

Insomma quel suo gran rifiuto a Letta aveva posto Calenda in una situazione estremamente critica.

L’unica via d’uscita, la sola scappatoia che rimaneva a Calenda era di entrare in coalizione con un partito che fosse esentato dal raccogliere le firme per presentarsi alle elezioni.

E la scelta non era abbondante, anzi, non c’era scelta, l’unico partito disponibile era Italia Viva di Renzi.

Proprio Italia Viva, il partito nemico di Azione, ma a Calenda non rimaneva altro che calare le braghe, anzi non solo a calarle, ma a togliersele proprio le braghe.

La sua fortuna era che anche Italia Viva, cioè anche Renzi aveva bisogno di un partner come dell’ossigeno.

Se Italia Viva avesse dovuto correre da sola non sarebbe mai arrivata a raccogliere il 3% dei voti, per Italia Viva il presentarsi sola alle elezioni equivaleva ad un’eutanasia.

Quindi due debolezze che se ne son dette di tutti i colori sono state costrette dagli eventi ad unirsi in matrimonio.

Volete avere qualche esempio dei simpatici scambi di affettuosità fra i due? Ecco quel che diceva Calenda di Renzi: “Non farò politica con lui perché il suo modo mi fa orrore”, ed ancora: “Non mi alleo con Renzi: l’ho detto sei milioni di volte”, mentre Renzi diceva di Calenda: “è una persona che dice una cosa e ne fa un’altra”.

Fin qui, la storia.

Arriviamo ora a come viene descritto dai media mainstream questo patto che, come abbiamo visto, riunisce due fallimenti.

I media mainstream chiamano questa micro coalizione: “Terzo Polo”, ma terzo polo … de che?

Ma se messi insieme avranno al massimo l’obiettivo di superare il 3%.

I media invece vagheggiano di percentuali fantasiose tipo 10/15%.

I due personaggi ormai li conosciamo, e li conoscono gli italiani, non solo non sposteranno nulla, ma al massimo riusciranno solo a fare disastri, basta riportare la prima dichiarazione di Calenda immediatamente dopo l’annuncio dell’accordo con Renzi.

Sapete qual è l’obiettivo dichiarato di questa nuova coalizione fra Renzi e Calenda?

Riportare Mario Draghi a Palazzo Chigi.

Non fatemi dire altro!