La sceneggiata all’interno di Forza Italia, alla quale stiamo assistendo, è da un lato penosa, ma dall’altro persino spietata, oserei dire crudele.

Dopo le immagini del voto al Senato, ora è chiaro a tutti, e non solo alle persone del suo entourage che ovviamente ne erano già a conoscenza, è chiaro a tutti che le condizioni fisiche di Berlusconi sono precarie.

E vedere quelle immagini penose, umanamente, rattrista ripeto, immagini penose, ma spietate, penose nel vedere una persona in chiara difficoltà, e contemporaneamente spietate nel vedere i condor che gli volano attorno.

D’altronde Forza Italia era stato il primo partito “personale” ed anche l’unico che è rimasto per anni in Parlamento, tutti gli altri partiti personali sono immediatamente naufragati.

Ricordiamo la fine ingloriosa di Scelta Civica il partito di Monti, un partito dal quale il fondatore, ossia Monti stesso, si dimise. Per arrivare ai giorni nostri a Impegno Civico, il partito di Di Maio, probabilmente il più grande flop della storia.

Forza Italia invece è in Parlamento da quasi trent’anni, dal 1994 per la precisione.

In molti si sono chiesti che ne sarebbe stato di Forza Italia una volta che Silvio Berlusconi non avesse più avuto la capacità di sostenerlo.

Sappiamo inoltre che non ci sarà una successione familiare, nonostante il Cavaliere probabilmente avrebbe apprezzato un’entrata in politica di almeno uno dei suoi cinque figli, ed in particolare della adorata figlia Marina.

Ma non c’è stato nulla da fare, e personalmente comprendo la scelta fatta da tutti i suoi figli, dopo quanto accaduto al padre.

Probabilmente Forza Italia finirà con Berlusconi, ma chiaramente, ed anche questo è del tutto naturale, le persone che ora si trovano in ruoli apicali all’interno del Partito aspirano lecitamente alla successione.

Certo, però, un conto è aspirare lecitamente alla successione, un altro è comportarsi come se la successione fosse già stata aperta, insomma vedere sgomitare le persone per aver maggior visibilità mediatica, non è proprio una bella scena.

Ebbene dovremmo dire che un successore c’è già ed è proprio il vicepresidente del Partito, ossia Antonio Tajani, ma c’è chi lo ritiene totalmente privo di appeal, incapace di calamitare voti oltre che incapace di gestire un partito.

Certamente oggi la sua carica è semplicemente onorifica, non sta solo nell’ombra di Berlusconi, ma qualche passo indietro. Per gli esponenti di Forza Italia, quindi, riuscire ad ottenere un incarico Governativo di rilievo sarebbe proprio importante per arrivare ad ottenere quella visibilità mediatica che poi sarebbe fondamentale per accreditarsi alla successione di Berlusconi.

Certo, chiunque prenderà in mano il partito, dopo Berlusconi, non avrà a disposizione i capitali di cui disponeva il Cavaliere, ma la Segreteria di Forza Italia rimarrebbe comunque un incarico di prestigio visto che il numero di parlamentari di cui dispone oggi il partito sono di fatto necessari per garantire la governabilità.

Proprio in questi giorni Forza Italia sta quindi mostrando il peggio di sé, non solo in quanto a caccia di poltrone come non mai, ma proponendo personalità davvero impresentabili, e costringendo così Giorgia Meloni a dover rispondere in maniera netta “non sono ricattabile”.

La frase della Meloni è chiarissima, Forza Italia non può pretendere posti facendo leva sul fatto che i suoi voti sono necessari, l’esito delle urne è stato chiarissimo, Fratelli d’Italia ha preso il 26% dei voti validi, Forza Italia l’8,3%, insomma Fratelli d’Italia ha preso più del triplo dei voti di Forza Italia.

Comunque insomma non si può nascondere un fatto e cioè che il Centrodestra non poteva fare una scelta migliore eleggendo i Presidenti dei due rami del Parlamento, Ignazio La Russa al Senato, Lorenzo Fontana alla Camera, per il resto … il tasso di litigiosità prima ancora di formare il Governo mi sembra davvero inammissibile.

Contemporaneamente, però, forse è riuscito a far peggio il Centrosinistra che non ha saputo far altro che insultare gli avversari politici e litigare al loro interno, qualcosa di veramente insopportabile.

All’interno del Centrosinistra, infatti, si sta originando una situazione perlomeno bizzarra.

Ossia seppure il PD ha ottenuto il 19% dei voti, ossia più del Movimento 5 Stelle che si è fermato al 15,6% e nettamente più del cosiddetto terzo polo di Renzi e Calenda fermo al 7,7%.

Ad uscire in frantumi dalle elezioni è proprio il PD, al punto che si vocifera che possa essere stritolato proprio dalle altre due Forze politiche del Centrosinistra.

Sembra un paradosso, ma non lo è. Il Partito Democratico se non sta al Governo perde voti, ed oltretutto, non ha personalità di spicco, quindi non c’è da stupirsi che nel primo sondaggio dopo le elezioni il PD sia di nuovo in calo.

Il Partito Democratico perderebbe infatti oltre un punto percentuale, punto che invece andrebbe a favore del Movimento 5 Stelle, ora fra i due principali partiti del Centrosinistra la distanza è davvero minima, poco più di un punto percentuale.

Se torniamo indietro soltanto di pochi mesi questo dato sarebbe risultato impensabile.

Sempre in questo sondaggio la litigiosità da parte di Forza Italia non giova elettoralmente al partito di Berlusconi che dovrebbe anche subire l’umiliazione di essere superato nei consensi anche da Renzi Calenda.

Beffa per +Europa, che ora viene data oltre il 3%, mentre sappiamo che alle elezioni del 25 settembre scorso, per un nonnulla il partito della Bonino non aveva superato la soglia di sbarramento.

Insomma Fratelli d’Italia beneficia del vento in poppa, ma dopo la formazione del Governo arriveranno tempi duri, chi infatti prenderà in mano l’Italia di questi tempi si trova a dover gestire una situazione davvero complicata (avrei voluto dire disperata).

E siamo solo all’inizio.