Trenta giugno, fine semestre, tempo di bilanci. Ed allora diamo un po’ di numeri. Partendo da Piazza Affari, ossia dalla Borsa italiana, come è andata?

Beh, lo sappiamo tutti, male! È stato un pessimo primo semestre, cominciato male, finito peggio. Oggi l’indice di riferimento della Borsa italiana ha perso il 2,47% e quindi ha ritoccato anche il minimo dell’anno.

Dall’inizio dell’anno il Ftse Mib ha perso il 22,13%. Al solito, fra le principali Borse del Vecchio Continente … siamo stati i peggiori.

L’indice di Borsa tedesco, il Dax di Francoforte ha perso il 19,52%, l’indice francese, il Cac di Parigi è sceso del 17,20%, l’indice spagnolo, l’Ibex di Madrid ha perso solo il 7,06% e l’indice inglese, il Ftse100 di Londra addirittura solo il 2,9%.

Certamente dobbiamo evidenziare che l’indice inglese, il Ftse 100 di Londra ha al suo interno diversi titoli del comparto risorse di base, insomma materie prime, un settore che, come noto si è salvato dal sell-off ossia dalle vendite che hanno caratterizzato invece praticamente quasi tutti gli altri comparti.

Tuttavia, ricordiamo tutti che dopo la Brexit, secondo i nostri media mainstream, il Regno Unito avrebbe dovuto subire un tracollo, la Gran Bretagna sarebbe stata ridotta alla fame, ecco il risultato noi scendiamo del 22% loro del 2 e qualcosa percento.

Ovviamente notizie così sono assolutamente vietate sulla nostra Rai, ma anche sulle tv private nazionali, secondo queste reti televisive, professioniste della disinformazione, per fortuna abbiamo Draghi che ci salva.

Ma comunque andiamo a vedere più nel dettaglio le performances dei 40 titoli che compongono il nostro indice di riferimento, c’è qualche titolo che si è salvato da questa ecatombe?

Sì, cinque titoli hanno terminato il primo semestre in guadagno.

Un titolo poi ha avuto un vero boom, vi do qualche secondo per indovinare, sono certo che la maggior parte di voi ha indovinato, si tratta di Leonardo. Beh era scontato, sapete infatti cosa fa Leonardo, cosa costruisce.

Naturalmente se chiedete ai nostri media mainstream di che cosa si occupa Leonardo vi diranno che è una azienda attiva nel campo della sicurezza, sì della sicurezza, al massimo poi vi diranno che è una azienda attiva nel campo della difesa, ma insomma lasciamo perdere.

Sappiamo inoltre che il maggior azionista rimane il Ministero dell’Economia.

Comunque sapete dall’inizio dell’anno quanto ha guadagnato in Borsa il titolo Leonardo? Ben il 53,62%.

Bene, passiamo al secondo posto, anche qui vi do qualche secondo per indovinare, non era difficilissimo, si tratta di Tenaris, sappiamo infatti che l’azienda dei fratelli Rocca è leader mondiale nella produzione di tubi, ma tubi un po’ speciali, quelli che servono per l’esplorazione e l’estrazione di petrolio e gas.

Tenaris dall’inizio dell’anno ha guadagnato il 33,22%.

Passiamo al terzo posto, penso che la cosa vi possa anche far un po’ girare le scatole, al terzo posto, infatti troviamo Atlantia che dall’inizio dell’anno ha guadagnato ben il 28,25%.

Infine gli ultimi due titoli che hanno messo a segno performance positive in questo primo semestre dell’anno sono Terna che come sapete gestisce la rete di trasmissione dell’energia elettrica, tralicci e quant’altro che ha guadagnato il 5,26%.

Ed infine il Banco BPM nettamente in controtendenza rispetto a tutti gli altri titoli bancari, ma esclusivamente perché ad un certo punto si era sparsa la notizia che avrebbe potuto essere preda di una delle nostre Banche più grandi. Banco BPM nel primo semestre ha guadagnato il 2,88%.

Passiamo quindi ai dolori. Limitiamoci a segnalare solo i titoli che hanno perso oltre 30 punti percentuali.

La peggiore performance è di un titolo che personalmente non ho mai capito. Un titolo che mi ha sempre dato parecchie delusioni, un titolo che oggi vale 2 euro e 55 centesimi e che dieci anni fa valeva 115 euro (preciso subito che le valutazioni precedente sono ricalcolate per incorporare gli aumenti di capitale avvenuti nel corso degli anni).

Ora ditemi voi perché un titolo come Saipem dieci anni fa poteva valere 115 euro ed oggi 2,55 euro. Per me è un mistero. Comunque dall’inizio dell’anno Saipem ha perso il 44,83%.

Malissimo anche Interpump, azienda specializzata nella produzione di pompe ad alta ed altissima pressione ad acqua ed uno dei principali gruppi mondiali nel settore oleodinamico, dall’inizio dell’anno il ribasso è del 43,55%.

Performance agghiacciante anche per Nexi sapete azienda attiva nei servizi ed infrastrutture per il pagamento digitale. Gestisce carte di credito, bancomat, pos, insomma avete capito.

Dall’inizio dell’anno è scesa del 43,50%.

Quindi un altro titolo che non fa altro che scendere ormai da oltre vent’anni, mi riferisco a Telecom per la quale anche questo 2022 risulterà un anno da dimenticare, dall’inizio dell’anno il titolo scende del 42,49%.

Ed ora vi elenco anche i titoli che hanno perso oltre trenta punti percentuali:

Amplifon (-38,36%), Pirelli (-36,54%), Moncler (-36,07%), Azimut (-32,80%) ed Stmicroelectronis (-31,37%).

Mi fermo qui, ma a seguire ci sono altri 27 titoli che hanno perso oltre il 20%.

Tuttavia ci sono investimenti che hanno perso molto più dell’azionario, ovviamente mi riferisco alle cripto valute.

In questi ultimi giorni il Bitcoin, la cripto valuta per eccellenza e per questo una fra le cripto valute che dall’inizio dell’anno ha perso di meno, in euro ha infatti perso solo il 56,36%.

Il valore del Bitcoin è tornato sotto quota 20.000 euro, un livello considerato uno sbarramento

Quando, circa un paio di settimane fa era sceso sotto quota 20.000 dollari il prezzo del Bitcoin era immediatamente rimbalzato, ciò era bastato ai suoi fautori per preannunciare la rinascita della cripto valuta per eccellenza.

Si è invece rivelato un rimbalzo assolutamente misero, da cinque sedute consecutive il prezzo del Bitcoin è tornato a continuare a scendere.

Nel mondo Cripto ormai i fallimenti non si contano, ieri è arrivata anche la notizia del fallimento di Three Arrows Capital un fondo o più precisamente un hedge fund specializzato in cripto valute.

Insomma continua lo stillicidio di società del settore, naturalmente il rischio di un gigantesco effetto domino non può essere escluso.

Insomma la prima metà dell’anno se ne è andata, se la seconda fosse come la prima … poveri noi.