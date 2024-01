Mes: la conclusione

Questo video è la seconda parte del video pubblicato ieri dal titolo “La verità sulla riforma del Mes”

Eravamo arrivati al 9 dicembre 2020, Conte si presenta in Parlamento in vista del Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles due giorni dopo, un Consiglio europeo nel quale deve dire sì, oppure no alla riforma del Mes, ovviamente il Parlamento è sovrano e quindi deve indicare al Presidente del Consiglio quale posizione prendere.

E Conte si trova in una situazione estremamente imbarazzante, infatti non può avere dal Parlamento il mandato di votare no, la sua maggioranza infatti è per il sì e se prevalessero i “no” cadrebbe il Governo.

Ma contemporaneamente Conte non può avere dal Parlamento il mandato di votare “sì” perché fin dalla sua nascita il Movimento 5 Stelle è sempre stato visceralmente contrario al Mes, al punto di definirlo uno strumento per sottomettere gli Stati, quindi si corre il rischio che un certo numero di parlamentari pentastellati votino contro e quindi anche in questo caso potrebbero far cadere il Governo.

Sembra una situazione senza vie d’uscita, ma dicendo così sottovaluteremmo gli esponenti del PD, politici di lungo corso che sanno uscire anche dalle situazioni più imbarazzanti, come suol dirsi riescono a trovare una scappatoia anche fra i dieci comandamenti.

La soluzione è una mozione presentata dal Delrio, appunto esponente del PD.

E in cosa consiste? In pratica in questa mozione si dice che il nostro Governo al Consiglio europeo debba votare sì alla riforma del Mes, ma … attenzione … solo se vengono apportate certe modifiche, ma l’ho già detto nello scorso video e lo ribadisco ora, sono modifiche più che sostanziali alla riforma del Mes.

Capiamoci cari ascoltatori perché prenderci in giro con le parole è facile.

Se mi viene chiesto di approvare un trattato che ovviamente, come tutti i trattati prevederà una serie di regole ed io dico sì, ossia voto a favore di quel trattato, ma solo a patto che vengano cambiate e stravolte quasi tutte le regole principali, non sto dicendo sì a quel trattato sto dicendo NO a quel trattato!

Ed allora non facciamoci prendere in giro dai giri di parole.

Se si va in sede europea a dire io voto sì, ma se voi cambiate totalmente quella riforma, in pratica gli stai chiedendo che debba essere rifatto tutto da capo, la riforma del Mes deve essere stravolta e quindi occorrerebbe rifare tutto daccapo, trovare un accordo sulla nuova riforma che poi tutti gli Stati dovrebbero approvare, dai, ripeto, come minimo gli altri 19 Paesi ti mandano al diavolo.

E ti voti sì, poi se vuoi tornare al tuo Paese e raccontare quello che vuoi, anche che la riforma del Mes ti fa schifo puoi pure farlo, ma intanto hai votati sì e questo è quel che conta, quindi a noi non resta altro che chiedere la ratifica da parte del tuo Parlamento.

Che sia andata così lo si può evidenziare dal fatto che nel documento finale di quel Consiglio europeo si specifica proprio che il Consiglio europeo era arrivato alle stesse conclusioni alle quali era arrivato l’eurogruppo, quindi che la riforma era stata approvata all’unanimità, da tutti gli Stati.

Ed infine, se ciò non bastasse, abbiamo anche la certezza che Conte abbia dato il suo assenso dal fax col quale Di Maio delega l’Ambasciatore alla Farnesina ad apporre la firma di adesione per il nostro Paese. Fax datato 20 gennaio con il Governo Conte ancora in carica e firma apposta dall’Ambasciatore il 27 gennaio, il giorno dopo la caduta del Governo.

Punto! Chiaro?

Conte può dire che a lui la riforma del Mes faccia schifo o sia la miglior riforma del mondo, questo rientra nelle sue prerogative naturalmente è libero anche di cambiare opinione, ma su un fatto non ci sono discussioni, lui ha votato sì a quella riforma altrimenti l’Europa ci starebbe chiedendo ancora di dare l’assenso o meno a quella riforma, ed invece non ce lo chiede, ci chiede solo la sua ratifica, la ratifica parlamentare, che naturalmente, attenzione, potrebbe non arrivare, il Parlamento è sovrano ed il Parlamento oggi è composto in maniera diversa rispetto a quando Conte era Presidente del Consiglio.

Ma torniamo a Conte, dato che deve ammettere che al Consiglio europeo dell’11 dicembre ha votato sì alla riforma del Mes, non può sostenere di aver votato no, allora ieri ha cercato di sostenere che lui aveva avuto dal dibattito Parlamentare del 9 dicembre il mandato per approvare quella riforma, ed ora cito le sue parole.

Egli dice che nella risoluzione parlamentare al termine della seduta del 9 dicembre c’è scritto che: “Il mio Governo è impegnato a finalizzare l’accordo politico raggiunto all’eurogruppo e all’ordine del giorno dell’euro summit sulla riforma del trattato del Mes”.

Certo se la risoluzione parlamentare si fermasse qui Conte avrebbe ragione, ossia parrebbe che il mandato del Parlamento fosse risultato favorevole alla riforma del Mes … ma il fatto è che quella risoluzione non si ferma a quelle parole, ed è lo stesso Conte che correttamente va avanti e dice La ratifica del Parlamento che è l’atto finale, quello decisivo e risolutivo

“**In quella stessa delibera c’è stato anche il chiarimento se la rileggete di quella logica di pacchetto che io ho riassunto come Presidente del Consiglio, e cioè mi sono riservato di poi dare il mio personale parere **attenzione ora sentite bene ripeto sono sue parole …

OK alla ratifica solo in prospettiva di una riforma del Patto di stabilità e crescita veramente significativa, e anche nella prospettiva di modificare il MES di farne un accordo non più intergovernativo così come è stato, ma uno strumento realmente comunitario e completare anche l’unione bancaria. Da questo punto di vista quindi sono tutti passaggi assolutamente alla luce del sole.

Ebbene, questo, a mio avviso, è il passaggio definitivo. Lui dice ok alla ratifica, ed ora il clou, e poi è lui stesso che sottolinea alzando la voce “solo” in prospettiva di una riforma del Patto di stabilità e crescita veramente significativa e va bene questa riforma non è stata ancora compiuta, ma ecco l’aspetto fondamentale: e anche nella prospettiva di modificare il MES di farne un accordo non più intergovernativo così come è stato, ma uno strumento realmente comunitario e completare anche l’unione bancaria.

Attenzione questo passaggio è fondamentale, ossia l’eventuale accettazione della riforma del Mes sarebbe stata subordinata a questo aspetto che è sostanziale.

Il Mes infatti è un accordo intergovernativo, cioè un accordo fra Governi, cerco di spiegarmi, non è come tutte le altre istituzioni dell’Unione europea, che ne so come il Consiglio europeo che è un organismo formato dai Capi di stato e di Governo o l’eurogruppo che è formato dai ministri dell’economia, il Mes è un’Istituzione al di fuori delle strutture comunitarie è assolutamente indipendente.

Certo i fondi dei quali dispone vengono forniti dai diversi Stati europei, ma tanto per capirci tutti sappiamo che la Banca Centrale è autonoma non dipendente dalla politica, ma il Mes ha un’autonomia ancora molto superiore rispetto alla Banca Centrale europea.

Questo aspetto è sempre stato contestato dall’Italia che invece, con altri Paesi ha sempre richiesto che il Mes fosse uno strumento comunitario quindi dipendente dalle istituzioni comunitarie.

Ma di tutto ciò nella risoluzione del Consiglio europeo non se ne fa cenno. Quindi per smascherare Conte è semplicissimo, basterebbe domandargli, scusi Onorevole Conte, ma lei alla riunione del Consiglio europeo dell’11 dicembre 2020, cosa ha votato? Sì alla riforma del Mes oppure no alla riforma del Mes.

Finito qui, non può dire che ha votato no.

Al massimo può dire che ha votato sì riportando quelle raccomandazioni che derivavano dalla mozione Delrio in Parlamento, ma non sono state minimamente prese in considerazione dal Consiglio europeo, nella cui risoluzione riporta che la riforma del Mes è stata approvata all’unanimità. Quindi:

Dove ha torto Giuseppe Conte? Ha torto nel non dire chiaramente che lui alla riunione del Consiglio europeo ha votato sì alla riforma del Mes.

Dove ha ragione Conte? Ha ragione nello sfidare la Meloni, dicendo, come effettivamente ha detto, che tuttavia la ratifica definitiva spetta al Parlamento, quindi se alla Meloni ed al suo Governo questa riforma del Mes non sta bene è sufficiente che si presenti in Parlamento e chieda all’aula di votare no alla ratifica della riforma del Mes.

Ovviamente per l’attuale Governo un passaggio del Genere potrebbe essere pericolosissimo perché sappiamo che i parlamentari di Forza Italia sono favorevoli al Mes, quindi la Meloni rischierebbe addirittura di vedere cadere il proprio Governo che invece al momento sembra molto saldo.

Ricordiamo poi che il Mes tutt’ora esiste ed è uno strumento di una pericolosità estrema, qualora infatti un nostro Governo in futuro richiedesse l’intervento del Mes potremmo dire addio anche a quell’ultimo barlume di democrazia che ancora ci è rimasta.