Mes e riforma Mes: che confusione! Sarà perché...

Ormai non usiamo più espressioni come “hanno toccato il fondo” o cose del genere, i media mainstream ogni giorno scendono ad un livello più basso, quindi sembra proprio che il fondo non esista.

Però vorrei segnalarvi questo articolo perché chiaramente è un top da questo punto di vista. “La Repubblica” edizione online, ieri ora 1:05 certo è notte fonda, un orario insolito per pubblicare un articolo.

Allora non ho letto tutto l’articolo, ma fra poco capirete il perché, tuttavia ritengo non sia necessario aver letto tutto l’articolo per capire che veramente si è arrivati a toccare il fondo.

Allora cominciamo dal titolo che ritengo già eloquente “Un salva Stati senza l’Italia. Il Piano B delle Cancellerie europee dopo lo strappo di Meloni”

Dal nostro corrispondente Claudio Tito.

Visto che l’articolo inizia con la scritta Bruxelles, ritengo quindi che il giornalista Claudio Tito sia il corrisponde di Repubblica da Bruxelles, quindi sia un esperto per quanto riguarda l’Unione europea.

Ebbene, mi sembra anche si debba sottolineare che nel titolo non viene citato l’acronimo Mes, ma si dovrebbe intendere così “Un salva Stati”.

Forse nel titolo non cita il termine Mes perché sempre a firma Claudio Tito era stato pubblicato un articolo anche il giorno precedente, stavolta pubblicato a mezzanotte: “Mes, l’Italia torna inaffidabile e fa preoccupare alleati e mercati finanziari: “Ci saranno danni per tutta la Ue”

Ma torniamo all’articolo di ieri e leggiamo il sommario, cioè lo scritto che compare sotto il titolo e che dovrebbe servire ad aggiungere informazioni al titolo, quindi, di fatto, serve ad introdurre l’articolo vero e proprio. Sentite:

A Bruxelles si valuta l’ipotesi di siglare un nuovo accordo tra i 19 Paesi dell’Eurozona che hanno detto sì alla riforma. Roma resterebbe senza “scudo”

Mi sembra proprio un azzardo, anzi diciamola tutta, mi sembra proprio una sciocchezza. Cosa ci sta dicendo infatti il Giornalista?

Sappiamo tutti che un trattato europeo per entrare in vigore necessita dell’unanimità, d’altronde se non fosse così, ovviamente sarebbe il totale caos, cioè si arriverebbe al punto che ogni Stato potrebbe decidere a quale trattato aderire e a quale no, ed i vari trattati sarebbero in vigore solo per gli Stati che vi hanno aderito, insomma una cosa ridicola.

Ma la cosa ancor più ridicola non è l’accordo tra i 19 Paesi dell’eurozona che hanno detto sì alla riforma, la cosa più ridicola è “Roma resterebbe senza scudo”.

Qualcuno ha spiegato al giornalista Tito che il nostro Parlamento ciò che non ha ratificato è la riforma del Mes?

Tito sa che il Mes è tutt’ora in vigore in Italia visto che nel 2012 (io aggiungo purtroppo) è stato ratificato dal nostro Paese?

Sembrerebbe una domanda stupida figuriamoci se un giornalista dell’importanza di Tito non sa che il Mes è stato ratificato dall’Italia nel 2012 Governo Monti, eppure … il dubbio è lecito perché … sentite come inizia l’articolo.

“Un Mes a 19. Senza l’Italia. Ma con tutti gli altri Stati che condividono l’euro.”

Ma no Tito cosa dici? Un Mes a 19??? Senza l’Italia??? Non sai che l’Italia ha aderito al Mes ancora più di dieci anni fa? Te lo ripeto nel 2012!!!

Ma poi in effetti Tito si corregge infatti scrive: Il rischio più grande che il nostro Paese corre dopo il no in Parlamento alla ratifica della riforma del Meccanismo di stabilità, è proprio questo.

Ah bene! Tito si è corretto ed ha scritto giustamente che il “no” del nostro Parlamento è alla ratifica “DELLA RIFORMA” del Mes.

A questo punto, magari Tito teme di aver creato un po’ di confusione nei lettori, prima aveva erroneamente parlato di un Mes a 19 e poi aveva correttamente detto che a non esser stato ratificato dal nostro Parlamento non è il Mes, che è in essere dal 2012 e continua ad essere in vigore, ciò che il Parlamento italiano non ha ratificato è semplicemente la riforma del Mes.

Temendo quindi di aver creato un po’ di confusione fra i lettori, Tito pensa bene di precisare e scrive “Ossia che il Fondo Salva Stati sopravviva escludendoci”

Oh Tito! Oh che tu dici??? Ma allora davvero non hai capito? Il Fondo salva Stati, come lo definisci tu, io lo chiamerei il fondo affossa Stati, ma comunque non ha importanza come lo definiamo, insomma il Mes non sopravvive escludendoci.

Il Mes è tutt’ora in vigore, è vivo e vegeto e purtroppo noi ne facciamo parte, ciò che con il “no” del nostro Parlamento non è entrata in vigore è la riforma del Mes.

Ma la riforma non è entrata in vigore per tutti gli Stati, visto che non è stata approvata all’unanimità.

Ebbene purtroppo ritengo che non sia Tito ad avere le idee confuse sull’argomento, ma che le inesattezze come ad esempio “Roma resterebbe senza scudo” sia volute.

Ebbene mi fermo qui, perché? Mi chiederete, perché non ci dici come continua l’articolo?

Semplicemente perché non so neppure io come continua, infatti l’articolo è in esclusiva per gli abbonati Premium e capirete bene che personalmente non ho sottoscritto alcun abbonamento per leggere gli articoli di “Repubblica”.

Ma riflettendoci un attimo leggendo queste poche righe che sono fruibili a tutti, si capisce anche perché questo articolo sia riservato per gli abbonati Premium di Repubblica.

Solo gli abbonati Premium di Repubblica infatti, possono …