Il ministro Schillaci... "da sostituire"

Un video, quello odierno, che oltre a stigmatizzare, a biasimare un Ministro per un fatto gravissimo, al quale tuttavia siamo ancora in tempo a porre rimedio, è un video che vuole invece sottolineare il mio apprezzamento per un politico, non molto noto, e che quindi, a maggior ragione, va pubblicamente elogiato.

Come forse già sapete dal nostro Governo è stata resa nota una bozza del nuovo piano pandemico, ebbene sarebbe stato difficile proporre una schifezza peggiore di quella che, fortunatamente, al momento è solo una bozza, quindi si deve immediatamente porre rimedio, e cambiare questo piano radicalmente.

Avevo già detto in altre occasioni che il Ministro della Sanità, Orazio Schillaci, era assolutamente il peggior Ministro del Governo Meloni, non si riusciva a capire come fosse caduta la scelta su quella persona.

Se c’era una cosa che gli italiani avevano chiesto a gran voce con le elezioni del 25 settembre, era un radicale cambiamento al Ministero della Sanità.

Con i nefasti ultimi due Governi, il Conte due e Draghi, l’Italia aveva toccato il fondo, eravamo arrivati a livelli mai visti nel nostro Paese, non solo le persone sono state discriminate, si era arrivati addirittura a ghettizzare il dissenso.

Nemmeno nei peggiori regimi si era arrivati a tanto.

Naturalmente non può esserci un colpo di spugna, chi si è macchiato di quelle infamie deve risponderne, questo è ovvio, ma perlomeno ciò che ci si poteva attendere, anzi pretendere, dal nuovo Governo, che ha avuto la fiducia di un Parlamento totalmente rinnovato, era un cambiamento radicale per quanto riguarda la politica sanitaria.

Insomma è stato uno shock vedere che il nuovo piano pandemico praticamente era un copia incolla di quanto visto quando il Ministero era guidato da Roberto Speranza, insomma la bozza del nuovo piano pandemico di fatto è una serie impressionante di nefandezze.

Si è arrivati al punto che l’opposizione ha plaudito al nuovo piano pandemico, rimarcando la totale continuità con le efferatezze imposte alla popolazione dal Ministro della Sanità Roberto Speranza.

Personalmente sono rimasto inorridito quando ad un simile scempio non ci sono stati politici che hanno avuto un moto di ribellione.

Per fortuna leggo ora su Repubblica che il Consigliere regionale in Emilia Romagna, Matteo Montevecchi, della Lega, non ha usato giri di parole, ed ha chiesto a gran voce le dimissioni dell’attuale Ministro Orazio Schillaci, reo di aver riproposto, usiamo le parole di Montevecchi: "ricette fallimentari già viste e vissute" e per questo il Ministro della Salute, è "da sostituire".

Continuo poi a riportare le parole che il Consigliere Montevecchi ha utilizzato riferendosi al nuovo piano pandemico: "ci sono tristi riedizioni del passato che vanno ritirate", e per questo, quindi "il ministro Schillaci è in continuità con l'ex ministro Speranza, il suo sequel".

Il nuovo piano pandemico, infatti, prevede che in caso di nuova pandemia vengano riproposte misure folli come ad esempio la chiusura delle scuole e didattica a distanza, coprifuoco e lockdown, mascherine e distanziamento sociale.

Tutte misure, come sottolinea Montevecchi “per le quali è stato dimostrato che queste misure liberticide non hanno portato a migliorie, semmai provocato tanti danni”.

Il Consigliere regionale aggiunge poi che "come dimostrato da diversi studi, le mascherine sono state uno strumento inutile nella migliore delle ipotesi, non hanno mai impedito il contagio del virus. Sarebbe come pensare di fermare le zanzare con le inferriate". Ed anche il distanziamento sociale, "è stato messo in piedi sulla base di nessun dato scientifico" e pure il lockdown "non aveva alcun senso logico ed epidemiologico.

Insomma che il nuovo Governo proponga ora un piano pandemico che ricalca in tutto le nefandezze che tutti noi abbiamo subito è un insulto al buonsenso.

Naturalmente Montevecchi non ha risparmiato anche critiche alla misura più efferata, sottolineando che nella nuova bozza del piano pandemico, perché ricordiamo che, fortunatamente al momento non si tratta di un documento ufficiale, ma solo di una bozza, ed ecco ancora le parole del Consigliere Regionale emiliano, nella bozza di piano pandemico "non si parla di cure domiciliari precoci, ma viene riproposta la santificazione dei vaccini tout court, senza sapere nemmeno a quale patologia si possa andare incontro. Come se fosse un automatismo. Come si può stabilire questo a priori se nemmeno si conosce quale potrà essere questa ipotetica pandemia, non è dato sapere. Una sorta di atto di fede che deriva dall'ormai trito e ritrito motto 'crediamo nella scienza', dimenticandosi che non si può credere nella scienza, ma al limite seguire quel metodo scientifico abbandonato dai più".

Ma non si ferma qui, e Montevecchi, a mio avviso, conclude in maniera esemplare, a suo parere infatti il Governo Meloni: "dovrebbe smarcarsi da queste vecchie impostazioni prive di alcun fondamento scientifico e opporsi in modo chiaro e netto al nuovo trattato pandemico dell'Oms, che ricordo essere un ente sovvenzionato in larga parte da privati quindi da considerare non obiettivo e assolutamente non attendibile". Il governo "deve ritirare" la bozza di piano pandemico e "impedire la cessione di sovranità sanitaria all'Oms". Quanto a Schillaci, "andrebbe sostituito alla svelta, in realtà non andava proprio nominato, ma evidentemente qualcuno nel governo ha voluto pescare tra coloro che hanno sostenuto il green pass. In sostanza Schillaci rappresenta la continuità. Quella continuità di cui gli italiani volevano liberarsi".

Una volta tanto sentire un politico parlare in maniera chiara ci fa ritenere che non tutto è perduto.

A questo punto, però, mi aspetto che, come minimo, tutto il partito della Lega si schieri sulle posizione del Consigliere Montevecchi, se al contrario egli fosse emarginato si tratterebbe non solo dell’ennesima delusione, ma di una vera e propria indecenza.