Mondo in bilico, borse sui massimi

Il mondo intero è una polveriera e le Borse, in particolare quelle americane continuano a salire, come spiegare razionalmente un comportamento dei mercati che appare perlomeno contraddittorio?

Almeno un motivo c’è, ed è interno agli Stati Uniti.

La notizia non ha avuto l’enfasi che meritava. Ricordate lo Shutdown?

Lo ricordo per i più distratti. Negli Stati Uniti una legge impone un tetto al debito pubblico, un importo che in teoria non dovrebbe mai essere superato. Naturalmente però sono state previste situazione emergenziali per cui con accordi, normalmente bipartisan, viene regolarizzata la situazione semplicemente innalzando il tetto al debito pubblico.

Ebbene queste “situazioni emergenziali” sono diventate la norma, quindi il tetto al debito è stato superato per diverse decine di volte, ed ogni volta la situazione è stata “sanata” aumentando il tetto.

In effetti la legge è molto severa, qualora infatti venisse superato il limite massimo fissato al debito pubblico il Tesoro non potrebbe effettuare nessuna spesa che non abbia una copertura.

Nel momento in cui si arriva a sforare il tetto alla spesa, qualora il Partito al Governo non avesse la maggioranza in entrambe le camere, si vedrebbe costretto a trovare un accordo con l’opposizione, la quale vorrà ottenere qualcosa in cambio della sua approvazione.

Tuttavia anche l’opposizione non può tirare la corda oltre un certo limite perché non è certamente una posizione popolare quella di bloccare la spesa pubblica.

Quindi, come detto, alla fine, in un qualche modo, un accordo lo si trova, e verrà alzato tetto al debito pubblico.

Ma ciò che ormai sta accadendo da diversi mesi è qualcosa di mai visto in precedenza. In pratica, il tetto non viene alzato, tuttavia non si concretizza lo shutdown, come è possibile? Come si rende possibile questo miracolo?

Ma dai lo sapete tutti che, almeno in politica, i miracoli non esistono, tuttavia, come si suol dire, la politica è l’arte del possibile, e a volte anche dell’impossibile.

Quindi il miracolo di non far scattare lo shutdown senza innalzare il debito pubblico è presto fatto, basta raggiungere un accordo bipartisan … un accordo per rimandare la decisione.

Si decide di non decidere.

Nel frattempo … il debito pubblico americano non si sa neppure a quale livello sia arrivato.

Non avrebbe dovuto superare i 31.400 miliardi di dollari, ma già tempo fa si diceva avesse raggiunto i 34.000 miliardi di dollari, al momento … se ne sono perse le tracce.

Ebbene il debito pubblico americano … non esiste più. E così non si riesce neppure a sapere quanta liquidità sia stata immessa sui mercati.

Certamente al momento una buona parte di quella liquidità sta gonfiando i mercati finanziari e, come detto, in particolare le Borse statunitensi.

In particolare è il Nasdaq che si è gonfiato come un pallore aerostatico.

Oggi il Nasdaq Composite ha terminato le contrattazioni facendo segnare l’ennesimo nuovo record storico a 15.300 punti ed il Nasdaq 100, ossia l’indice che riunisce le 100 maggiori aziende quotate sul Nasdaq ha superato per la prima volta nella storia i 17.000 punti.

E tutto ciò in un periodo nel quale il mondo è ridotto ad una enorme polveriera, e secondo alcuni addirittura sull’orlo del baratro.

Un mondo nel quale si parla tranquillamente di un possibile utilizzo di armi atomiche. Pazzesco.

Insomma si fa spesso riferimento all’orchestra del Titanic che continuava a suonare mentre la nave andava a fondo, temo proprio che la similitudine con la situazione odierna non sia fuori luogo.

Gli Stati Uniti sembra si siano incamminati verso una strada senza uscita, e ritengano quindi che la sola via di fuga sia una guerra mondiale. Fu così che negli anni ’40 con l’intervento in Europa si superò la crisi del ’29 e la cosa potrebbe ripetersi visto che il tentativo di uscire dalla crisi del 2007/2008 attraverso l’aumento spropositato del debito pubblico non ha dato, e non avrebbe potuto dare, gli effetti desiderati.

Il fatto che ritengo più preoccupante è la montagna di falsità che i media Occidentali continuano a profferire in continuazione.

L’aspetto angosciante è che ora le falsità hanno superato ogni limite di decenza e sono diventate di una estrema pericolosità.

Sappiamo tutti infatti che nessun popolo ama andare in guerra, ma basta inventarsi che c’è un nemico che vuole sterminarci per trasformare una persona tranquilla in uno spietato soldato.

E queste falsità stanno da un po’ di tempo compaiono sulle pagine dei nostri quotidiani nazionali, questo non è scherzare col fuoco, è molto, ma molto di più.

E intanto i violini del Titanic …