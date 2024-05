Il mondo sull’orlo del fallimento

Prima di iniziare il video odierno, vorrei specificare una cosa, nei vostri commenti a volte fate riferimento ad altre persone che postano video su You Tube o Facebook, ebbene sappiate che io sono una persona seria e, come tutte le persone serie parlo solo di argomenti che conosco non mi permetterei mai di trattare argomenti che non conosco esponendomi così al ridicolo.

Spero che questo sia chiaro a tutti.

Torno sul video di ieri, che prendeva spunto da un commento di una gentile ascoltatrice la quale citava un libro nel quale si ipotizza la sparizione di tutti i titoli esistenti al mondo, una sparizione dovuto al fallimento delle società depositarie di tutti i titoli del mondo che sarebbero diventate proprietarie, appunto, di tutti i titoli del mondo, o perlomeno tutti i titoli dematerializzati.

Cioè, se queste società depositarie di tutti i titoli del mondo dovessero fallire i loro fantomatici “creditori privilegiati” potrebbero rivalersi sui titoli depositati.

Lo so che tutto ciò fa ridere, ma cerchiamo di rimanere seri.

Allora facciamo un semplice ragionamento, se le società depositarie, come si sostiene in questo libro, sono proprietarie di tutti i titoli dematerializzati del mondo, queste società sono le società più ricche del mondo, ma che dico più ricche.

Sarebbero infatti proprietarie di tutte le azioni del mondo, tutte le obbligazioni del mondo tutti i titoli di Stato del mondo ed come se questo non bastasse anche di tutti i contanti del mondo.

Scusate ma si può solo ridere, dai.

Andiamo avanti a farci due risate.

Innanzitutto mi chiederei come fanno queste società a fallire? Per fallire una società deve contrarre una quantità di debito superiore ai propri attivi.

Ed allora società depositarie che hanno nei loro attivi, perché ne sono proprietarie, tutti i titoli del mondo, di tutte le azioni, tutte le obbligazioni, tutti i titoli di Stato, tutto il contante, come fanno a fallire? Come possono aver contratto debiti per un importo ancora superiore.

Cioè avete idea di che idiozie stiamo parlando. Un’idiozia più grande non si può nemmeno immaginare.

Ma poi perché i depositanti, ossia i piccoli risparmiatori che magari hanno investito solo poche migliaia di euro in obbligazioni dovrebbero temere di perdere i loro soldi solo qualora queste società presso le quali sono depositati i titoli dovessero fallire.

Se i loro titoli dematerializzati depositati, sono diventati di proprietà di queste società, di fatto li hanno già persi.

Alla scadenza dei titoli, quando gli investitori dovrebbero tornare in possesso dei soldi da loro investiti queste società depositarie potrebbero rispondere a loro e che volete? Adesso siamo noi i proprietari di questi titoli.

In più un’altra cosa, cari ascoltatori, mi dite spesso che non avete alcun investimento, né azioni, né obbligazioni né titoli di Stato, niente! Ed anche sul conto corrente a fine mese rimangono solo spiccioli, e allora? Di che vi preoccupate?

Pensate alle povere Blackrock, Vanguard, State Street ecc. ecc. che in un istante si vedono volatilizzare decine di trilioni di dollari, ossia decine di migliaia di miliardi di dollari, dovrebbero essere loro a preoccuparsi. O no?

Appunto, ma … perché Blackrock, Vanguard, State Street ecc. ecc. non si preoccupano che le loro decine di migliaia di miliardi di investimenti in azioni, obbligazioni, titoli di Stato ecc. ecc. sono diventati di proprietà delle varie Euroclear o Clearstream.

Cioè, veramente, capitemi, io non riesco a scendere ad un livello così basso, i cosiddetti ragionamenti da bar sono ad un livello enormemente superiore.

Allora, conoscete qualcuno al mondo che non si è visto riconoscere i propri titoli perché la società depositaria gli ha risposto “che vuoi tu? Siamo noi i proprietari di quei titoli”.

E naturalmente la stessa cosa per quanto riguarda i depositi sui conti correnti.

Quando depositiamo i nostri risparmi sul conto corrente, quei soldi diventano di proprietà della Banca vero?

Bene, vi è mai successo, o avete mai sentito qualcuno che vi ha detto che la Banca si sia rifiutata di fare un pagamento per conto del cliente pur avendo la disponibilità dei fondi sul conto?

Faccio un esempio, ho sul conto corrente 5.000 euro e voglio fare un bonifico per pagare la fattura di un meccanico per 500 euro e la Banca mi risponde, no non ti faccio il bonifico perché sono io ora la proprietaria dei 5.000 euro tu sei solo il depositante.

Oppure avete sempre 5.000 disponibili sul vostro conto corrente andate in uno sportello cassa della Banca chiedete di prelevare 200 euro ed il dipendente vi dice che non ve li dà perché adesso è la Banca ad essere proprietaria di quei 5.000 euro voi siete solo il depositante.

Capite cari ascoltatori che, al di là delle parole, dei termini, poi occorre capirne il significato.

Certo l’autorità giudiziaria può imporre alla Banca di bloccare dei conti correnti per motivi di carattere legale, ma questo è tutto un altro discorso.

Occorrerebbe poi fare un’altra osservazione, nessuna Banca in Italia, ma non solo in Italia è mai fallita, nel senso che sia stata interessata da una proceduta fallimentare come noi tutti le conosciamo.

Certo saranno stato azzerato il valore delle azioni, magari anche quello di alcune obbligazioni, ma la risoluzione è avvenuta attraverso un’incorporazione in un altro Istituto bancario che acquisisce la Banca “in fallimento” ad un prezzo simbolico.

Il motivo è che il sistema bancario ha una funzione che non si può interrompere, altrimenti sarebbe il caos, le Banche sono deputate al funzionamento del sistema dei pagamenti, essenziale per il funzionamento di tutto il sistema finanziario.

Certo in ultima istanza è la Banca Centrale deputata al sistema dei pagamenti, ma è la Banca Centrale in quanto la si deve considerare la Banche delle Banche ordinarie nazionali.

Certo nei casi più problematici, in attesa della risoluzione di una crisi bancaria la Banca Centrale può imporre uno blocco all’operatività di una Banca sull’orlo del crac, ma esiste comunque un fondo interbancario di garanzia dei depositi ed lo Stato garantisce i correntisti fino ad un importo di 100.000 euro.

Ebbene per concludere, guardate che sono io che da tempo lancio allarmi sul fatto che la situazione finanziaria del mondo intero non è mai stata così critica, o almeno dal dopoguerra ad oggi, quindi sappiate che io sono preoccupato quanto voi se non più di voi.

Ma sono preoccupato per l’ammontare gigantesco dei debiti sia pubblici che privati.

E’ chiaro che se andremo incontro ad una crisi epocale il valore delle azioni, delle obbligazioni, dei titoli di Stato crollerebbe, ma non perché fallirebbero le società che custodiscono tali titoli che, come detto, sono per la quasi totalità titoli dematerializzati.

Guardate cari ascoltatori, sappiate che occorre essere competenti anche quando si fanno delle critiche, altrimenti si corre il rischio di far la figura da cioccolatai pur avendo ragione.

E per finire sapete cosa vi dico? Forse l’autore del libro è solo una persona che da anni ha fatto investimenti short, ossia al ribasso, in questo momento si trova in continua perdita perché il mercato borsistico sta vivendo il più lungo trend rialzista della storia, ed allora ha scritto quel libro per seminare panico e sperare quindi che crolli il mercato, cosicché lui possa rifarsi delle perdite subite.

Se fosse così, sapete che vi dico? Lo capisco perfettamente!