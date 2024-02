Moneta, una teoria innovativa

Non avevo dubbi che il video da me pubblicato ieri avesse creato un certo sconcerto, ma devo subito dire che la stragrande maggioranza di voi, almeno riferendomi ai commenti, ha apprezzato e si è dimostrata interessata.

Non avevo dubbi che il video da me pubblicato ieri avesse creato un certo sconcerto, ma devo subito dire che la stragrande maggioranza di voi, almeno riferendomi ai commenti, ha apprezzato e si è dimostrata interessata ad un altro video, sullo stesso tema, stavolta assolutamente di carattere accademico.

Vi dico subito che pubblicherò senza dubbio un tale video, così voi potrete avere un’idea del genio al quale io mi riferisco. Ovviamente le persone geniali devono rassegnarsi ad essere incomprese dai loro contemporanei, ma sono certo che fra alcuni decenni il compianto Bernard Schmitt verrà annoverato forse come il maggior economista che sia mai esistito.

E contemporaneamente la sua macroeconomia quantica sarà riconosciuta come la vera e unica scienza economica.

Vi avviso subito però che sarà l’unico video del genere, semplicemente perché sono concetti decisamente complessi, mi limiterò quindi ad un concetto basilare, dopo il concetto di forma numerica della moneta, che ho ignobilmente trattato nel video di ieri.

Vi anticipo quindi che l’argomento del video sarà il concetto di moneta flusso.

Avrete così anche una pallida idea di cosa assorbe i miei studi giornalieri, nonostante siano ormai più di dieci anni che mi dedico a questi studi, sono un principiante, d’altronde quando ci si raffronta a dei geni non si può che riconoscersi dei microbi.

Non ho la presunzione di comprendere il genio, ma di riconoscerlo sì!

E quando si riconosce il genio non si può far altro che rendergli onore, e cercare di apprendere, per quel che si è in grado di fare, dal suo immenso sapere.

Vedo quindi se riuscirò già domani a fare questo video, eventualmente il giorno successivo.

Oggi invece vorrei parlare appunto della reazione al mio video di ieri, come detto una reazione in gran parte positiva, ma in alcuni casi invece un tentativo patetico di difendere le proprie illogiche ed insensate convinzioni.

Potrei riferirmi a diversi argomenti, ma per semplicità mi limito ad uno solo.

Premetto che io capisco che, se per anni abbiamo avuto una convinzione, quando qualcuno ce la confuta, e soprattutto in maniera ineccepibile, è chiaro che possiamo rimanerci male, o meglio interdetti.

Ma poi, in quel momento, avviene la distinzione fra la persona ignorante, ma intelligente e la persona ignorante ed anche stupida.

Se io ho sempre sostenuto, naturalmente inconsciamente, in perfetta buona fede, ma una tesi sbagliata, ed una persona mi dimostra incontrovertibilmente che mi stavo sbagliando la reazione della persona intelligente deve essere “toh che stupido che sono, non avevo mai riflettuto sul fatto, hai ragione”.

La reazione della persona stupida è invece arroccarsi ancor di più sulla sua tesi sbagliata rifiutando di riconoscere che si è in errore.

Ed alcuni arrivano anche, non solo a rifiutare di accettare un tesi diversa seppur ineccepibile, ma ad attaccare fino all’insulto colui che invece si è limitato a farci notare, fra l’altro in maniera gentile, come fossimo in errore.

Una delle tesi che continua ad essere sostenuta nella rete è la cosiddetta moneta a debito. In pratica si sostiene che la moneta verrebbe creata attraverso un debito al quale il cliente sarebbe assoggettato nei confronti della Banca che quindi sarebbe la sua creditrice.

E’ evidentemente una sciocchezza, perché il cliente certo deve riconoscersi debitore nei confronti della Banca per il prestito ricevuto, ma contemporaneamente ottiene dalla banca un credito che viene assolto con un pagamento che la Banca effettua a nostro favore.

Insomma banalmente facendo il solito esempio del mutuo, è vero che io cliente mi indebito con la Banca impegnandomi a versare una serie di rate, ma è anche vero che la Banca mi ha pagato la casa che ho comprato e della quale sono diventato proprietario.

Quindi si tratta di un credito/debito. La cosa è di una banalità disarmante.

Ovviamente la cosa vale per qualsiasi apertura di credito che ci concede la Banca. Chiediamo un prestito per l’acquisto di un’automobile, ci impegniamo a restituire il prestito in un certo numero di rate, ma diventiamo proprietari dell’autovettura che ci ha pagato la Banca con un bonifico al concessionario di automobili.

Quindi insomma è evidente che chi parla di moneta a debito e moneta a credito, sta dicendo una baggianata, eppure ci sono ancora delle persone che nonostante l’ovvietà, ripeto, non solo insistono sulla loro tesi, ma offendono anche chi ha avuto solo il merito di far notare loro l’errore madornale che commettevano.

Certo se una persona è andato avanti anni e anni a sostenere la moneta a debito, e magari ha trovato anche chi, sempre nel web, gli diceva bravo! Ecco, forse vedersi crollare addosso tutte le sue certezze, probabilmente lo destabilizza e va un po’ fuori di testa.

Ecco diverso è chi invece non ha apprezzato il mio video di ieri perché non è arrivato a comprenderlo, ecco, in questo caso capisco perfettamente.

Io sto studiando da anni, e credetemi che ci ho messo del tempo per capire la creazione e distruzione della moneta nominale, la monetizzazione dell’economia da parte del sistema bancario, la formazione di un deposito bancario, la differenza essenziale fra moneta e reddito, ma poi questi sono solo i concetti basilari, vi assicuro che successivamente le cose si fanno molto più complicate e devo ammettere che a questi temi io ho dedicato e dedico tuttora molte ore notturne, quando il silenzio aumenta la concentrazione.

Tuttavia, anche in questo caso, occorre avere l’umiltà di dire “non capisco” “non ho capito”, non si deve avere l’arroganza di contestare ciò che non riusciamo a comprendere, anche quello, ossia criticare a priori ciò che non riusciamo a comprendere è un comportamento da stupidi.

Un’ultima cosa, io sono arrivato ad interessarmi di questi studi arrivando dalla finanza, ma occorre precisare che questi studi, sono prettamente economici, per la precisione macroeconomici, non finanziari.

La mia esperienza, forse l’ho già detto in altri video, è quella di aver avuto una fiducia totale del campo finanziario, ho sempre ritenuto che il mercato fosse un perfetto regolatore e quando non lo capivo era un mio limite, ma il mercato aveva sempre ragione.

Poi è arrivata la crisi del 2007/2008 e lì ho visto il mio mondo sgretolarsi davanti a me, allora ho cercato qualcosa di superiore alla finanza, proprio per capire.

Ed in questa ricerca sono arrivato ad abbracciare la Quantum macroeconomics che mi ha permesso di capire tante cose che ignoravo completamente, per me è stata una rivelazione.

Naturalmente questi studi non mi sono serviti per prevedere l’andamento dei mercati finanziari, ma, ad esempio, avevo assunto le conoscenze per poter criticare immediatamente alcune misure di carattere monetario, come il Quantitative easing di Draghi.

Ecco questo volevo dirvi. A domani.