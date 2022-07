Venerdì scorso sono stati resi pubblici i tassi d’inflazione dei vari Paesi europei, sono dati preoccupanti, anche perché superiori alle attese, tuttavia non si devono passare informazioni non corrette.

Allora intanto i dati ufficiali, in Italia il tasso d’inflazione annuale si è attestato all’8%, le attese erano per un 7,4%, quindi diciamo che si tratta di un dato peggiore rispetto alle previsioni.

Il nostro dato è tuttavia risultato ancora migliore rispetto alla media degli Stati aderenti alla moneta unica, nell’eurozona infatti l’inflazione è arrivata all’8,6%.

Certo la nostra minore inflazione probabilmente non è neppure una buona notizia dato che potrebbe essere la spia di un’economia in crisi, i nostri prezzi, in altre parole, sarebbero cresciuti meno a causa di una crisi economica più accentuata.

Comunque, come già annunciato, la Bce tornerà ad aumentare i tassi nel mese in corso e certamente li aumenterà ancora prima della fine dell’anno.

E quando accadono cose del genere immediatamente i media mainstream lanciano allarmi, ma come sempre in maniera sconsiderata.

Chiariamo, cari ascoltatori, se i prezzi salgono mentre rimangono invariati stipendi e pensioni non è una buona notizia, e non è una buona notizia neppure per i lavoratori autonomi, su questo siamo tutti d’accordo.

E forse siamo d’accordo pure nel ritenere che il dato sull’inflazione calcolato dall’Istat sia anche sottovalutato, certo è molto probabile che sia sottovalutato perché allo Stato fa comodo che venga comunicato un dato inferiore a quello reale.

Premesso tutto questo, però, non si deve poi scadere nella disinformazione.

E la disinformazione mainstream purtroppo la conosciamo bene, se salgono i tassi a subirne le conseguenze sono coloro che hanno contratto debiti a tasso variabile, e gli italiani sappiamo che hanno stipulato in gran numero mutui a tasso variabile.

Ed ecco allora che i nostri media danno il peggio di sé.

Banalmente chi ha intenzione di stipulare un mutuo oggi rispetto a chi lo ha fatto anni fa certamente avrà condizioni più gravose, ma questo è ovvio. Tuttavia occorrerebbe anche prendere in considerazione i prezzi degli immobili, perché magari chi compra oggi lo fa a prezzi inferiori rispetto ad anni or sono.

Ma comunque prendiamo in esame chi ha già un mutuo in essere.

Allora, se a suo tempo ha stipulato un mutuo a tasso fisso naturalmente non vedrà aumentare la propria rata, dobbiamo quindi prendere in esame solo coloro che hanno in essere mutui a tasso variabile.

Nella quasi totalità dei casi il tasso del mutuo è indicizzato ad un indice europeo, l’Euribor a un mese o a tre mesi. Certo anche l’Euribor sarà destinato a salire, tuttavia fino ad oggi sia l’Euribor ad un mese che quello a tre mesi è ancora negativo.

Coloro che hanno un mutuo a tasso variabile non hanno visto salire la loro rata, nemmeno adesso, quella di luglio. Eppure … leggo su Repubblica: con la crescita dell’Euribor la rata rincara di 120 euro.

Io mi chiedo come si può scrivere una sciocchezza simile, che senso ha scrivere che la rata rincara di 120 euro, se non mi dici di che importo è il mutuo, e con quale durata.

Quel 120 euro senza sapere l’importo e la durata del mutuo è un numero scritto così, a casaccio, senza alcun significato.

Va tenuto conto inoltre che la quasi totalità dei mutui erogati in Italia hanno un ammortamento cosiddetto alla francese, questo affinché l’importo della rata rimanga costante (naturalmente se non ci sono variazioni di tasso).

Ma se la rata rimane costante, a variare ovviamente è la sua composizione, ossia la quota capitale e la quota interessi.

E dato che all’inizio il debito è maggiore sarà maggiore anche la quota interessi, ma questa quota interessi con il pagamento delle rate continuerà a diminuire e negli ultimi anni quindi gli interessi peseranno poco.

L’aumento dei tassi, è ovvio avrà un effetto solo sugli interessi, che, per quanto ho detto, negli ultimi anni della durata del mutuo sono sempre minori essendosi continuamente ridotto, rata dopo rata, il debito iniziale.

Quindi è chiaro che l’impatto che avranno le rate dei mutui dipenderà dalla durata residua del finanziamento, indicare delle cifre non è fare informazione. Anche perché nessuno di noi può sapere come varierà l’Euribor nei prossimi anni.

Ed ancora, alcuni si sono spinti a dare il maggior esborso globale.

Faccio un esempio, se la rata aumenta di 100 euro al mese ed il mutuo è ventennale è chiaro che 100 euro per 240 mesi fa 24.000 euro, che ovviamente suona come fosse un salasso. Certo 100 euro al mese sono cento euro al mese. Magari, ripeto, oggi si acquistano immobili ad un prezzo inferiore rispetto ad anni fa.

A mio avviso la cosa scandalosa non è che prossimamente le rate dei mutui possano aumentare, la cosa scandalosa è che gli stipendi e le pensioni non aumentino da anni.

L’Italia, ricordiamolo, è l’unico Paese europeo nel quale negli ultimi 30 anni gli stipendi reali sono diminuiti.

Diminuiti!!! Capito? Ovviamente in termini reali, non in termini nominali, ossia un dipendente trent’anni fa aveva uno stipendio medio che gli garantiva un migliore tenore di vita rispetto ad oggi. Il suo stipendio gli garantiva un maggior potere d’acquisto

Questo è lo scandalo italiano.

Non vi dico da cosa dipende questo scandalo perché lo sapete già! E poi diventerei noioso.