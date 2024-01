Mutui, tassi in calo?

Un certo numero di italiani, che la Banca d’Italia stima all’incirca in un milione di persone, fino ad un anno e mezzo fa, per la precisione fino a luglio dello scorso anno, non badava alle decisioni sui tassi di interesse da parte della Bce.

Se ne erano quasi dimenticati poiché il tasso di riferimento, deciso appunto dalla Banca Centrale Europea, era fermo a zero dal marzo del 2016 insomma da più di sei anni.

Quindi la loro rata del mutuo, con il tasso di riferimento fermo a zero da diversi anni, variava di poco, era come avessero fatto un mutuo a tasso fisso solo che a condizioni migliori, ossia ad un tasso più basso di un mutuo a tasso fisso, non dico si trattasse di una manna, ma certamente tutte queste persone beneficiavano di una situazione decisamente anomala ed a loro favorevole.

Al solito quanto si ha un beneficio determinato da una situazione anomala, non si ritiene di essere stati dei fortunati per aver goduto di una situazione singolare a proprio favore, si pensa che tutto ciò sia normale.

E quando questa situazione anomala favorevole viene meno, non si ritiene di aver perso un beneficio, ma di subire un torto, un danno, un’ingiustizia.

E questo milione di italiani così hanno stramaledetto la Bce ed in particolare la Presidente, Christine Lagarde per aver aumentato così tanto i tassi di interesse.

In effetti dal luglio dello scorso anno al settembre di quest’anno ossia in quattordici mesi il tasso di riferimento è passato da 0 al 4,5%, insomma l’aumento è stato sensibile e soprattutto repentino.

Per questo milione di italiani sono stati dolori, hanno visto aumentare l’importo della rata del loro mutuo in maniera preoccupante, ma perlomeno da due mesi i tassi non sono stati ulteriormente aumentati.

Ora è auspicabile che la Bce proceda a ridurre il tasso di riferimento, anche se una simile decisione non sarà imminente, probabilmente la Bce per alcuni mesi manterrà i tassi invariati.

Tuttavia c’è una buona notizia per coloro che hanno un mutuo a tasso variabile, anche se di poco, di pochissimo le rate dei loro mutui dovrebbero iniziare a calare nonostante la Bce, come abbiamo detto, non ha ridotto il tasso di riferimento e non lo ridurrà certamente anche nei prossimi mesi.

Perché la rata dei mutui a tasso variabile, anche se di poco, ribadiamolo, tenderà a scendere?

Ma semplicemente perché il parametro al quale sono legati i mutui a tasso variabile non è il tasso di riferimento deciso dalla Bce, bensì l’euribor, normalmente quello a tre mesi.

L’euribor è un tasso interbancario quindi è certamente correlato al tasso di riferimento deciso dalla Bce, ma come tutte le variabili decise dal mercato è condizionato anche dalle attese.

In altre parole se si presume che i tassi decisi dalla Bce siano destinati a scendere è chiaro che il mercato cercherà di anticipare quella tendenza.

Per ora come dicevo le variazioni sono minime, ma il Presidente dell’ABI, l’Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, intervistato dal Corriere della Sera, ha segnalato che l’euribor a tre mesi che un mese fa aveva toccato il 4% oggi è al 3,93%.

E’ invece già sceso molto l’IRS a dieci anni, ossia il parametro di riferimento dei mutui a tasso fisso, passato dal 3,52% di ottobre all’attuale 2,59%. Ed allora chiediamoci: perché questo tasso è già sceso così tanto?

Per due motivi, principalmente perché, come detto, l’IRS è un tasso a 10 anni e non a tre mesi come l’euribor, ma poi perché l’IRS non è un tasso interbancario, ma è uno swap.

Non entriamo nei dettagli comunque diciamo che lo swap è un contratto derivato nel quale l’acquirente, temendo il rialzo dei tassi intende impegnarsi ad un tasso fisso, mentre il venditore ovviamente assume la posizione contraria.

Abbiamo detto che negli ultimi due mesi l’IRS è sceso di circa un punto percentuale. Questo cosa significa?

Significa che chi, nei mesi scorsi, ha optato per un mutuo a tasso fisso, se avesse ancora atteso un paio di mesi, oggi avrebbe stipulato il mutuo a condizioni decisamente migliori.

L’IRS a 10 anni lo possiamo ritenere un parametro che ci indica quanto il mercato ritiene che sarà il tasso di interesse medio nei prossimi 10 anni. E ripeto oggi l’IRS a 10 anni ha concluso le contrattazioni al 2,59%.

Forse non serve neppure specificare che i tassi applicati sui mutui sono superiori all’euribor per i mutui a tasso variabile e all’Irs per i mutui a tasso fisso. Perché naturalmente a questi tassi va aggiunto il cosiddetto spread ossia una percentuale che la Banca aggiunge al tasso di interesse e che risulterà il suo guadagno.

La Banca poi può avere ulteriori guadagni per l’applicazione di spese diverse, come ad esempio la spesa per la gestione della pratica, per l’incasso rata, oltre a guadagni derivanti dall’obbligatorietà della stipula di una assicurazione.

Infine non va dimenticato che l’interesse reale pagato da coloro che hanno contratto mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa è inferiore a quello realmente pagato perché gli interessi pagati su questi mutui sono detraibili fiscalmente nella misura del 19% su un massimo di 4.000 euro all’anno.

Naturalmente la domanda che sempre mi son sentito fare e cioè, oggi conviene di più stipulare un mutuo a tasso fisso oppure a tasso variabile, è una domanda senza risposta, semplicemente perché il mercato ogni giorno, anzi minuto per minuto opera in una certa direzione e cioè per rendere indifferente la scelta fra il tasso fisso e quello variabile.

In altre parole solo in futuro si saprà quale oggi, fra le due scelte, sarebbe stata da preferire, ma il futuro nessuno lo conosce quindi … decidete in base al lancio di una moneta … testa o croce?