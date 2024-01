Nasdaq vicino ad un crac?

Certo, mancano ancora alcune sedute al termine dell’anno borsistico, quindi dovremmo attendere prima di fare dei bilanci, ma ormai possiamo dire che questo 2023 sarà ricordato come un anno Boom per i mercati borsistici, in particolare per quelli dei Paesi occidentali.

Solo per fare alcuni esempi il nostro indice principale, il FtseMib40 è tornato a superare i 30.000 punti, non accadeva dal 2008, l’anno della terribile crisi finanziaria.

Giovedì della scorsa settimana, il Dax, l’indice principale della Borsa tedesca, ha superato per la prima volta nella sua storia quota 17.000 punti stabilendo così il nuovo massimo assoluto.

Ma oggi vorrei parlare in particolare della Borsa statunitense.

Come noto sono tre i principali indici di Borsa a New York, lo storico Dow Jones, il primo indice di Borsa, che mercoledì scorso ha ritoccato il massimo assoluto a quota 37.641,30 punti.

Lo S&P500, l’indice di riferimento della Borsa americana, al momento non ha ritoccato il massimo storico stabilito il 4 gennaio del 2022 ma è vicinissimo a questo livello ed è molto probabile che nei prossimi giorni possa superare anche questo record.

Infine il Nasdaq 100, ossia i maggiori 100 titoli del comparto tecnologico che vengono quotati a Time Square, il Nasdaq 100 ormai ritocca giornalmente il proprio massimo assoluto, è qualcosa di incredibile.

Questa che si sta concludendo è l’ottava settimana consecutiva che conclude con un guadagno.

Ma forse per dare veramente l’idea di quel che è accaduto sul listino dei principali titoli tecnologici basti dire che dall’inizio dell’anno il Nasdaq 100 ha guadagnato il 54,81%.

E naturalmente dovremmo chiederci quali motivazioni ci siano alla base di questa incredibile performance.

Probabilmente la risposta più banale è la grande escalation e le enormi aspettative alimentate dalla intelligenza artificiale.

Quindi ci sono economisti che, ritenendo superati tutti i limiti, prevedono che sui mercati ci si possa attendere una crisi di proporzioni bibliche, un vero e proprio crack paragonabile al più celebre crollo borsistico della storia, quello del 1929.

Un crollo simile sarebbe giustificato dalle valutazioni, considerate folli, che hanno raggiunto in particolare le capitalizzazioni di alcuni titoli.

Capitalizzazioni che davvero anch’io trovo lunari, sentite, sapete a quanto è arrivata la capitalizzazione di Borsa di Apple? A 3.000 miliardi di dollari, e quella di Microsoft 2.700 miliardi di dollari, ma poi ancora Google 1.700 miliardi di dollari, Amazon 1.500 miliardi di dollari e Nvidia 1.200 miliardi di dollari.

Insomma cinque titoli capitalizzano 10.000 e 100 miliardi di dollari, non so se riuscite a comprendere cosa significhi una cifra simile.

Forse per fare un raffronto tutti i titoli quotati alla Borsa italiana, sono oltre 400 capitalizzano in tutto 750 miliardi di euro, e all’interno ci sono dei titoli che noi consideriamo dei colossi, come Enel, Eni, Stellantis ecc. ecc. mentre, ripeto, solo quei cinque che vi ho citato capitalizzano 10.100 miliardi di dollari.

Mi ricordo quando Apple era stata la prima società al mondo a capitalizzare un trilione di dollari, ossia mille miliardi di dollari, non era vent’anni fa, era soltanto cinque anni fa, nel 2018.

Ebbene in questi ultimi cinque anni la sua capitalizzazione, che sembrava stratosferica e destinata quindi a scendere, si è invece triplicata, triplicata capite!

Da un trilione di dollari a 3 trilioni di dollari, pazzesco.

Ed allora chiediamoci: nella storia dei mercati finanziari è mai accaduto qualcosa di simile?

Direi di sì, ma non mi riferisco alla crisi del 2007/2008, bensì a quella del 2000, lo scoppio della bolla cosiddetta internet.

Naturalmente nella crisi del 2000 il ribasso riguardò tutti gli indici di Borsa, ma fu un vero e proprio crac per i titoli del Nasdaq, qui mi riferisco a tutti i titoli del Nasdaq, non solo a quelli del Nasdaq 100, ebbene l’indice dei titoli tecnologici dopo aver toccato 5.000 punti, nel marzo del 2000 precipitò.

Il crollo proseguì per due anni e mezzo fino al 30 settembre del 2002 quando toccò un minimo a 1.135 punti. Avete quindi idea delle proporzioni, da 5.000 punti a 1.135 punti.

Poi naturalmente come tutti sappiamo, cominciò a risalire ed oggi, il Nasdaq è vicino ai 15.000 punti.

Ebbene io non sono un catastrofista, mi limito ad analizzare quel che accade sui mercati, quindi non posso non segnalare che obiettivamente ciò a cui stiamo assistendo da inizio anno è senza dubbio qualcosa di anomalo.

Quindi ritengo che se davvero il boom avuto dal Nasdaq si deve in particolare alle previsioni di sviluppo che potrà avere l’introduzione in tanti aspetti della nostra vita dell’intelligenza artificiale, occorre chiedersi se il mercato ha prezzato correttamente i multipli di queste mega aziende oppure ha esagerato con valutazioni effettivamente stratosferiche.

Ognuno si deve fare una propria opinione, fortunatamente, infatti, nessuno conosce il futuro.