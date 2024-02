I nostri stipendi come quelli cinesi?

I primi dati sulle immatricolazioni delle auto nel mese di gennaio sono più che positivi, in Europa sono salite del 12,1%, certo un dato dovuto in gran parte al mercato tedesco.

Questi infatti le percentuali di crescita nei principali Paesi europei: Germania +19,1%, Italia +10,6%, Francia +9,2% e Spagna +7,3%.

Si sa però che l’Italia pur risultando seconda in questa classifica, dietro alla sola Germania, presenta un’anomalia rispetto a tutti gli altri Paesi europei, da noi crescono molto di meno le immatricolazioni di auto elettriche.

Ebbene il motivo è del tutto scontato, le auto elettriche sono molto care, almeno per il portafogli degli italiani.

Ed allora riferiamoci a Stellantis l’azienda che raggruppa 14 diversi marchi, ricordiamo solo i cinque più importanti: Fiat, Peugeot, Citroen, Opel, Chrysler.

Ebbene Stellantis ha cominciato bene l’anno in Europa con un +15% a gennaio, quindi oltre la media, ma il conglomerato nato dalla Fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA come noto è sbilanciato a favore dei transalpini.

Si sono alzate diverse voci allarmanti sul futuro della produzione di auto in Italia. Sappiamo che il settore automobilistico in Italia è in continua contrazione da decenni, non è quindi una novità.

Ma ogni volta ci veniva detto che la riduzione della produzione di autovetture nel nostro Paese si sarebbe fermata, anzi di più, ci veniva assicurato che erano in programma investimenti importanti che sarebbero stati creati nuovi posti di lavoro ecc. ecc. ebbene tutte promesse disattese.

Ed eccoci ad oggi.

Dunque se uniamo due problemi, il primo: gli italiani non comprano auto elettriche perché costano troppo, ed il secondo, in Italia si producono poche automobili, pare che ci sia una soluzione per entrambi.

Produrre in Italia auto elettriche diciamo … a buon mercato, per quanto si possa usare questo termine.

Ma attualmente il mercato delle auto elettriche di fascia bassa è dominato dai marchi cinesi, e questo sembra giustificato da motivazioni scontate, in Cina il costo del lavoro è molto inferiore rispetto agli standard europei.

Noi, in generale, non conosciamo ancora il nome dei marchi cinesi che producono queste auto elettriche diciamo … economiche, anche se si ipotizza che a breve il nostro mercato potrebbe essere invaso proprio da questi nuovi marchi, uno dei quali è la Leapmotor. Ricordo solo che leap in inglese significa “salto”.

Ebbene Stellantis nello scorso mese di ottobre ha acquisito il 20% della Leapmotor per la bellezza di un miliardo e mezzo di euro.

Insomma Stellantis ha valutato sette miliardi e mezzo di euro un’azienda cinese nata solo otto anni fa.

Ebbene chiariamo subito, per ora siamo solo alle fasi interlocutorie, ma è stata annunciata una cosiddetta joint venture fra le due aziende, il 51% andrà a Stellantis ed il 49% a Leapmotor per costruire auto elettriche, è stato ipotizzato anche il numero, sarebbero 150.000 vetture all’anno, sapete dove dovrebbero essere costruite queste automobili elettriche, ripeto a basso prezzo?

Sono sicuro che ciascuno di voi, mi risponderebbe a Shenzhen o da quelle parti, ed invece no, quelle auto dovrebbero essere prodotto … nello stabilimento di … Mirafiori.

Appena ho sentito questa notizia ho pensato subito ad una cosa, ma allora, ormai gli stipendi ed i salari in Italia sono già concorrenziali con quelli cinesi, siamo già così caduti in basso?

Chiarisco subito, il mio pensiero non deve essere frainteso, se si creano posti di lavoro in Italia sono il primo a rallegrarmene, ben vengano, ma fino a non molto tempo fa si diceva che in Italia si costruivano sempre meno automobili per l’elevato costo del lavoro.

Per cui si ribadiva spesso che dei marchi del gruppo Stellantis in Italia sarebbero rimasti gli stabilimenti della Maserati e dell’Alfa Romeo, insomma auto di alta gamma.

Ora invece si parla di auto elettriche che dovrebbero costare meno di ventimila euro.

Come sapete sempre in questi giorni si parla del rinnovo del contratto dei metalmeccanici, ed i sindacati chiedono aumenti per 280 euro mensili, oltre ad un aumento del welfare ed una riduzione delle ore lavorate.

Mi sembrava una richiesta eccessiva, ma se i nostri salari oggi sono concorrenziali a quelli cinesi, vuol proprio dire che siamo rimasti indietro, e di molto.

Ed in effetti Luca Cordero di Montezemolo, intervistato sull’argomento, non ha usato mezze parole, riferendosi a Stellantis ha detto: o si produce in Italia, o non si possono dare incentivi.

La ritengo una richiesta di assoluto buonsenso, anche se l’Europa non è molto d’accordo con misure considerate protezionistiche “nazionali”.

Io ricordo poi che la parola “incentivi” deve essere tradotto con “soldi pubblici” in altri termini, soldi delle nostre tasse, insomma dare soldi pubblici a chi poi li porta all’estero a me sembra proprio una bestemmia.

Ed allora vediamo quale sarà lo sviluppo del settore automobilistico in Italia, certo che siamo caduti proprio in basso.