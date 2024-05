Nuovi BTP Valore. E se fossero un flop?

E sono quattro, quello che inizierà lunedì prossimo 6 maggio sarà la quarta emissione di BTP Valore. Ricordo brevemente di cosa si tratta, perché ritengo che ormai tutti voi conosciate questo particolare titolo del debito pubblico.

Come naturalmente dice il nome, il BTP Valore è un BTP, ossi un Buono del Tesoro Poliennale, quindi un titolo del debito pubblico, e come tutti i titoli del debito pubblico ha mantenuto la tassazione delle rendite al 12,5%, mentre per tutti gli altri prodotti finanziari la ritenuta fiscale sui proventi è del 26%.

Prima dell’introduzione di questi particolari titoli dicevamo che le caratteristiche dei BTP fossero sostanzialmente due, ossia essere titoli a tasso fisso e con durata poliennale, ossia di più anni.

Ecco il BTP valore ha mantenuto solo la seconda caratteristica, ossia ha una durata poliennale, il tasso invece può variare durante la vita del titolo.

Ma la caratteristica che maggiormente contraddistingue il BTP Valore è quella di essere un titolo esclusivamente riservato alla clientela retail, insomma non può essere sottoscritto da investitori istituzionali come ad esempio Banche, Fondi di investimento, Assicurazioni, Fondi Pensione ecc. ecc.

Fra le caratteristiche poi del BTP Valore una particolarmente interessante è quella di attribuire un bonus a coloro che sottoscrivono il titolo in emissione e lo mantengono fino alla scadenza naturale.

Questo “bonus” è un premio quindi che ha come giustificazione quella di ridurre la volatilità dell’asset di investimento, insomma si viene incentivati a non vendere il titolo prima della sua scadenza naturale.

L’emissione, che partirà lunedì prossimo, come detto, è la quarta, ed ha caratteristiche del tutto simili alla terza emissione, si potrebbe quasi definire un clone, le piccole differenze sembrano essere state inserite proprio per non dire che i due titoli fossero totalmente identici.

Identica la durata complessiva di sei anni divisa in due distinte di tre anni. Nel primo triennio il tasso minimo garantito è stato fissato al 3,35%, che diventerà del 3,9% nel secondo triennio.

Anche la frequenza dell’erogazione degli interessi è rimasta invariata, gli interessi verranno quindi corrisposti con cadenza trimestrale.

Ribadisco che il rendimento minimo garantito significa ovviamente che questo rendimento può solo essere aumentato, anche se nelle scorse emissioni si è sempre verificato che il rendimento minimo garantito è poi risultato anche il rendimento effettivo.

Confermata anche l’entità del bonus finale allo 0,8%.

Ebbene questi rendimenti, ripeto del tutto simili alla precedente emissione, di fatto possono essere ritenuti dei rendimenti “in crescita” poiché dall’ultima emissione sono state confermate, ed anzi hanno preso sempre più corpo, le aspettative di un ribasso dei tassi da parte della Bce.

Riduzione dei tassi che dovrebbe iniziare a Giugno, ma che poi dovrebbe proseguire anche nei mesi successivi.

Quindi aver mantenuto sostanzialmente i rendimenti precedenti con i tassi che tutte le previsioni vedono in calo, diciamo che è un incentivo alla sottoscrizione di questa, ripeto, quarta emissione.

Ma eccoci diciamo alla caratteristica principale di questa emissione.

Ebbene, è una emissione “straordinaria”, insomma non era prevista, come dobbiamo quindi interpretarla?

Mi sembra banale la risposta: il Governo ha necessità, ora più che mai, di fare cassa, ha bisogno di soldi, e come si sa, ogni Governo ha solo tre modi per aumentare le proprie risorse.

Le prime due, ossia aumentare le entrate, o diminuire le spese, sono evidentemente impopolari, ed allora si ricorre sempre di più alla terza via, ossia “farsi prestare i soldi”, in questo caso dalle famiglie italiane, quindi emettere titoli del debito pubblico che così continuerà ad aumentare.

Se poi, come in questo caso, si ricorre ad una emissione “straordinaria”, beh, il messaggio non può che essere negativo.

Il piatto piange, occorre far cassa perché presto l’Europa, ci chiederà sempre maggiori sacrifici, leggasi nuovo patto di stabilità, è il nostro Governo quindi cerca di farsi un gruzzoletto per far vedere all’Europa che qualcosa in cassa c’è ancora.

Ovviamente il Ministro del Tesoro, il leghista Giancarlo Giorgetti, ha decantato ancora tutti i pregi che caratterizzano questa tipologia di investimento per le famiglie italiane.

Ricordiamo che soprattutto appunto per il buon successo riscontrato nelle precedenti emissioni la percentuale del nostro debito pubblico direttamente in mano alle famiglie italiane è decisamente aumento, ora si calcola sia del 12%.

Ma ricordiamo che gli italiani detengono anche titoli del debito pubblico diciamo … indirettamente, avendo in portafoglio fondi di investimento che investono in questo asset.

Ma ricordiamo anche che la maggior parte del nostro debito pubblico è in mano alla Banca d’Italia (25,4%) ed alle Banche ordinarie, o meglio dovremmo dire più precisamente, alle Istituzioni Finanziarie Monetarie (23,7%).

Gli investitori stranieri, anche in questo caso dovrei dire più precisamente “non residenti”, sono in calo ora al 26,9%.

Ebbene sono curioso di vedere come risponderanno i risparmiatori italiani, ossia se decreteranno un successo anche a questa emissione oppure se questo strumento comincerà a segnare il passo.

Sappiamo che i depositi dei risparmiatori italiani sui propri conti correnti continuano ad essere cospicui e i rendimenti sugli stessi quasi azzerati, questo appunto porterebbe a ritenere che ci siano ancora investitori disposti a sottoscrivere titoli del nostro debito pubblico, ma non ci resta che attendere per vedere appunto la risposta degli italiani.

Certo se questa emissione risultasse un flop per il Governo non potrebbe esserci una notizia peggiore.

Giorgetti e la Meloni incrociano le dita.