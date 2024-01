Il "nuovo" patto di stabilità e crescita

Come avevo già precisato nel precedente video, il Patto di Stabilità e Crescita nasce con l’Unione europea ed entra in vigore contemporaneamente all’euro ossia il primo gennaio del 1999.

Per aderire all’euro occorreva soggiacere ad alcune imposizioni, e l’aspetto che tutti conosciamo era legato al rispetto di due parametri: il Deficit pubblico non doveva superare il 3% del Pil, ed il debito pubblico non doveva superare il 60% sempre del Pil.

Come noto l’Italia non rispettava il secondo parametro, ossia aveva un debito pubblica che superava ampiamente il 60% del Pil, ma fu ammessa ad utilizzare l’euro in base alla promessa che avrebbe “tendenzialmente riportato il proprio debito pubblico al di sotto del 60%”.

Ebbene il Patto praticamente non è mai stato rispettato, ma non solo dall’Italia, visto che diversi Paesi in tutti questi anni hanno aumentato a dismisura il proprio debito pubblico.

Considerato troppo rigido il Patto di Stabilità e crescita subì delle diverse riforme, in particolare per far fronte alla crisi finanziaria del 2007 e 2008 ed alla crisi dell’euro del 2011.

Prima della sua sospensione, causa pseudo pandemia, i Paesi che superavano la soglia del debito, fissata come detto, al 60% del Pil avevano a disposizione 20 anni per rientrare, quindi ogni anno avrebbero dovuto ridurre di un ventesimo la parte eccedente il 60%.

Insomma, solo per fare un esempio, se un Paese avesse avuto un rapporto debito Pil del 100% aveva 20 anni per farlo tornare al 60%, ed allora vent’anni per ridurre del 40% quel rapporto, quindi ogni anno avrebbe dovuto ridurre il rapporto debito Pil del 2%.

Capite bene che per l’Italia che superava abbondantemente la soglia del 100% era praticamente impossibile rispettare il Patto di Stabilità.

La pseudo pandemia tuttavia ha costretto i vari Governi ad indebitarsi ad un livello mai sperimentato in passato, quindi, qualora fosse stato reintrodotto il Patto di Stabilità e Crescita con le medesime regole in essere al momento della sospensione, non si sarebbero trovate in difficoltà solo l’Italia e la Grecia, ma sarebbero stati diversi i Paesi che non avrebbero potuto rispettarlo.

Era quindi necessario metter mano ad una riforma che avrebbe reso più flessibile il Patto, insomma vincoli meno stringenti.

Se il precedente Patto aveva un merito, forse il solo, era quello della semplicità, il rientro doveva avvenire in vent’anni, punto.

Naturalmente se si fosse voluto mantenere lo stesso assetto rendendo il Patto meno rigido si sarebbe potuto agire in due modi.

O si allungava la durata del rientro nel parametro del 60%, quindi si poteva prevedere che anziché in vent’anni il rientro dovesse avvenire in 40/50 anni, oppure si alzava il livello considerato accettabile, quindi ad esempio innalzare la percentuale del rapporto debito Pil dal 60 al 100%.

Ebbene, non si è agito in questa maniera, anche se in effetti il Patto di Stabilità e Crescita è stato reso certamente meno rigido, in particolare per quanto riguarda i prossimi anni.

I Paesi che non rispettano la percentuale del 60% sono divisi in due gruppi, quelli che hanno un rapporto debito Pil inferiore al 90% e quelli superiori al 90%.

Naturalmente i primi hanno vincoli meno stringenti per rientrare, ma ritengo che questo sia assolutamente logico.

In questo momento gli Stati che hanno un rapporto debito/Pil superiore al 60%, ma inferiore al 90% sono Germania, Finlandia e Austria, mentre superano il 90% Belgio, Francia, Spagna, Portogallo, Italia e Grecia.

Ed allora vediamo in cosa consiste questo nuovo Patto di Stabilità e Crescita.

I Paesi che hanno un rapporto debito/Pil superiore al 90% devono proporre piani di aggiustamento quadriennali, definiti in base alla spesa primaria netta, piani che prevedono, durante il periodo di aggiustamento, la riduzione di almeno un punto su Pil all’anno in media.

Questa è una condizione migliore, nel senso meno restrittiva, rispetto alla precedente formulazione del Patto, vi è inoltre la possibilità di estendere i piani ad una durata di sette anni, ma questi piani settennali personalmente riterrei siano da scartare perché sarebbero sotto osservazione del Consiglio e della Commissione dell’Unione europea.

Anche per quanto riguarda il deficit ci sono novità, i Paesi Ue non potranno limitarsi a un rapporto deficit/Pil al 3%, ma dovranno garantire un cuscinetto per le situazioni di crisi e scendere all’1,5%. L’Italia ad esempio passa da un obiettivo di medio termine di avanzo primario dello 0,25% a un deficit strutturale dell’1,5%.

Che conseguenze ci sono? Beh …

Se la spesa per interessi sul debito dovesse essere dal 4 al 4,5% per riuscire ad avere un deficit strutturale dell’1,5% l’avanzo primario dovrebbe essere del 2,5 o 3%

Un avanzo primario decisamente elevato, ovviamente sarà più semplice soddisfare questo requisito se i tassi di interesse dovessero ridursi.

Per questo motivo, ora che i tassi sono elevati (il tasso della Bce è tutt’ora al 4,5%), è previsto un periodo di ammorbidimento di queste condizioni fino al 2027.

Insomma non so se è tutto chiaro, ritengo di no, perché da un Patto molto rigido, ma perlomeno chiaro e semplice da comprendere si è passati ad una riforma più flessibile, ma certamente molto più “tecnica”.

Di sicuro, però, c’è un fatto, forse non ve ne siete accorti, ma negli anni della pseudo pandemia avete vissuto nettamente al di sopra delle proprie possibilità, questo è certo visto che i Governi che hanno gestito questa cosiddetta emergenza, mi riferisco quindi al Conte Due ed al Governo Draghi, hanno fatto crescere il debito pubblico in maniera vertiginosa.

Ora quindi arriva il conto da pagare, ce lo possono diluire nel tempo, ma il risultato non cambia, quindi attendiamoci nei prossimi anni privazioni e sacrifici.