OCSE, indagine economica sull'Italia

OCSE,(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), è l’organizzazione composta attualmente da 38 Paesi membri, sedici quelli fondatori, fra i quali l’Italia, ed in larga parte si tratta di Paesi sviluppati che hanno in comune un’economia di mercato.

E’ un’organizzazione di studi economici, considerata autorevole, per cui i suoi report hanno rilevanza internazionale.

Ebbene recentemente l’Ocse si è occupata del nostro Paese, la nostra Italia e, lo dico subito, il giudizio non solo non è stato magnanimo nei nostri confronti, ma è risultato direi molto severo.

Entriamo subito in argomento e leggiamo cosa dice l’Ocse dell’Italia:

Il debito pubblico elevato limita il margine di manovra della politica di bilancio, e fin qui possiamo essere d’accordo, è infatti banale rimarcare il fatto che se avessimo un debito pubblico più contenuto avremmo anche maggiori margini di manovra, ma allora secondo l’Ocse cosa serve? So che avete già capito, ecco cosa scrive l’Ocse: “servono riforme importanti, dalle pensioni alle tasse”.

Chiaro quali siano le riforme più importanti per l’Ocse? Ridurre la spesa pensionistica ed aumentare le tasse, questa è la ricetta per far scendere il debito, certo, anche in questo caso non possiamo darle torto, se riduciamo la spesa pensionistica e aumentiamo le tasse certamente riduciamo il debito, però bisogna vedere poi in quali condizioni verranno a trovarsi gli italiani.

Ma l’Ocse questa mia obiezione la conosce ed immediatamente ci dice … voi italiani fate pure come volete, continuate sulla strada che avete intrapreso ma ricordate che … e qua ripeto le parole scritte sull’Economic Survey, ossia l’Indagine economica riguardante l’Italia: «l’aumento della spesa per pensioni, sanità e assistenza di lungo termine, nonché l’incremento della spesa per gli interessi, porterà il debito pubblico a circa il 180% del Pil entro il 2040».

Servono di conseguenza dei correttivi, tenendo conto delle incertezze sulla crescita, prevista allo 0,7 per cento nel 2024, che invece l’Italia deve rafforzare.



Per l’Ocse è quindi necessario **riformare il sistema previdenziale **per contenerne la spesa, “anche introducendo un contributo di solidarietà a carico delle pensioni più ricche determinate con il vecchio sistema retributivo, e limitando tutte le possibilità di uscita anticipata dal lavoro”.

Insomma ridurre le pensioni calcolate con il retributivo, e fin qua sarebbe anche essere una misura che potrebbe riscuotere qualche consenso, non certo quella di “limitare tutte le possibilità di uscita anticipata dal lavoro”.

L’altro aspetto che l’Ocse vede come necessario da riformare riguarda le tasse.

In questo caso ritengo che fra voi ascoltatori ci sia un maggior consenso nei confronti delle ricette dell’Ocse, visto che ritiene determinante “limitare le forme di tassazione forfettaria (la flat tax), e spostare il peso delle tasse dal lavoro al patrimonio.

Quindi secondo l’Ocse andrebbero inasprite le “tasse sulla proprietà immobiliare e quelle sulle successioni”.

Misure che non pare proprio il Governo voglia adottare.

Ah, naturalmente non mancava anche il consiglio di “limitare l’uso del denaro contante, favorendo invece i pagamenti digitali”.

Ma se da un lato l’Ocse ci consiglia di ridurre la spesa pensionistica dall’altro ci invita invece ad aumentare alcuni investimenti, quindi una maggiore spesa, ed in quale settore?

So che anche a questa domanda sappiate già cosa risponde l’Ocse … “nel cambiamento climatico, a cui l’Italia è particolarmente esposta”.

E ti pareva. Sentite: “Servono investimenti per la mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico, ma anche un ripensamento degli incentivi fiscali per l’efficienza energetica degli edifici. Lo stop allo sconto in fattura, secondo l’Ocse, limita infatti l’accesso ai bonus da parte delle famiglie più povere e senza capienza fiscale”.

E per concludere l’immancabile raccomandazione di provvedere ad una riforma della giustizia, al rafforzamento della concorrenza e dell’efficienza amministrativa.

Insomma, verrebbe da dire, niente di nuovo sotto il sole, anche se, obiettivamente la giustizia in Italia dovrebbe subire una riforma radicale, il timore, però, è che l’eventuale riforma faccia più danni che benefici.

Insomma si teme che, come spesso è accaduto nel nostro Paese, le riforme si siano dimostrate dei boomerang, insomma hanno peggiorato la situazione anziché migliorarla.

L’Ocse non specifica quali siano le misure da intraprendere per “rafforzare la concorrenza e l’efficienza amministrativa” due aspetti che ovviamente trovano il mio assoluto consenso.

Certamente vedrei con favore una aumento della concorrenza e dell’efficienza amministrativa, ma come al solito, l’Ocse non ci consiglia quella che invece dovrebbe essere la strada maestra per far tornare a crescere la nostra Italia, ossia lasciare per sempre l’euro e tornare ad avere una nostra moneta.

Finché l’Ocse non ci consiglierà di lasciare l’euro e tornare ad avere una nostra moneta la riterrò sempre un’Organizzazione assolutamente non autorevole.