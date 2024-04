Olimpiadi Parigi 2024, le peggiori della storia

Non sono ancora cominciate, inizieranno il prossimo 26 luglio, ma le Olimpiadi, che quest’anno si terranno a Parigi, possiamo già dire che saranno le peggiori Olimpiadi della storia.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

In passato ricordiamo tutti i boicottaggi. Gli Stati Uniti, ad esempio, non presero parte alle Olimpiadi svoltesi nel 1980 a Mosca e quattro anno dopo l’Unione Sovietica non presentò propri atleti alle Olimpiadi di Los Angeles.

Ma quelle erano decisioni, a mio avviso dissennate, prese dagli Stati, o meglio dai loro governanti, insomma erano decisioni politiche, quando la politica dà il peggio di sé.

Il Comitato Olimpico Internazionale, purtroppo, in quei casi, non poteva che subire queste folli decisioni dei Governi, e ribadire che la politica doveva star fuori dallo sport che invece incarna sempre nobili valori.

A Parigi invece accadrà qualcosa di assurdo, il Comitato Olimpico Internazionale ha perso completamente la faccia ed è egli stesso a mostrare il peggio del peggio, abiura i valori dello sport e si mette al pari della peggior politica.

Allora, sappiamo tutti che il Comitato Olimpico dovrebbe incarnare i nobili valori dello sport, valori quali la lealtà, il rispetto reciproco, la disciplina, ma soprattutto l’etica.

Conosciamo tutti il simbolo delle Olimpiadi, i cinque cerchi rappresentano come noto i cinque continenti, e questi cerchi sono concatenati fra di loro per rappresentare la fratellanza di tutti i popoli.

Ed invece ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi è lo stesso Comitato Olimpico Internazionale a limitare drasticamente la partecipazione di atleti appartenenti a due Stati, una decisione che definirei paranoica.

Sentite e ditemi voi come si può definire questa decisione:

Il Comitato olimpico internazionale ha deciso che a Parigi 2024 potranno partecipare non più di 54 atleti russi e 28 bielorussi, che gareggeranno come atleti neutrali.

A questo punto possiamo così dire che i membri del Comitato Olimpico Internazionale sono il peggio del peggio, sono peggio dei politici perché anziché difendere i valori dello sport si dimostrano succubi nei confronti della peggior politica.

Naturalmente non mi ascolteranno, figuriamoci, ma personalmente mi sento in dovere di invitare i tre italiani che attualmente fanno parte dell'assemblea del CIO, ossia Giovanni Malagò, Ivo Ferriani e Federica Pellegrini, ed i Membri Onorari del CIO, Franco Carraro, Mario Pescante ed Emanuela Di Centa, dicevo, mi sento in dovere di chiedere loro di fare un gesto che li renderebbe nobili, dare le dimissioni dalla propria carica prendendo così le distanze da questa assurda decisione.

Perché, lo ribadisco, i politici hanno sempre dato il peggio di sé ed allora quasi non mi sorprendo che continuino su questa strada, un giorno arriveranno pure a toccare il fondo.

Ed in questo caso a dare il peggio di sé è la sindaca di Parigi, forse la ricordate, è la socialista Anne Hidalgo, un personaggio molto chiacchierato in Francia.

Ha provato per ben due volte a farsi eleggere in Parlamento, ma non c’è mai riuscita, nel 2022, poi si è candidata per le presidenziali ottenendo un vero e proprio plebiscito, l’1,75%, penso sia record del mondo negativo per un candidato alle Presidenziali.

Ebbene la Hidalgo in questi giorni è andata a Kiev, a far cosa?

È la sindaca di Parigi, se ne stia a Parigi e cerchi di disinfestare la città che governa dai milioni e milioni di topi che ormai hanno invaso non solo le banlieu, ma anche il centro della città e le zone turistiche.

Invece questa se n’è andata a Kiev per rilasciare una dichiarazione veramente delirante, la Hidalgo ha infatti detto che … riporto le testuali parole “gli atleti russi e bielorussi non saranno benvenuti alle Olimpiadi di Parigi”.

E sentite quale sarà comunque il trattamento che il Comitato Olimpico Internazionale riserva ai pochi atleti russi e bielorussi che saranno ammessi.

Alle Olimpiadi di Parigi 2024, gli atleti russi, così come quelli bielorussi, non potranno sfilare alla cerimonia di apertura, non potranno portare la propria bandiera, non potranno ascoltare il proprio inno in caso di vittoria di una competizione, e non potranno indossare qualsivoglia genere di simbolo nazionale.

Oltre a ciò, le squadre non saranno ammesse, e anche gli atleti provenienti dall’esercito verranno esclusi dalla competizione.

Ebbene se fossi un atleta russo eviterei proprio di andare in quella topaia di città.