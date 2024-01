L'opposizione fa il suo lavoro (ma lo fa male)

Certo l’opposizione fa l’opposizione e dato che se è all’opposizione significa che in Parlamento ha meno voti della maggioranza, finché la maggioranza non si sfascia la situazione politica tende a cristallizzarsi.

La maggioranza continua a governare e la minoranza rimane relegata all’opposizione.

Per cambiare la situazione la minoranza deve cercare di far sfasciare la coalizione di maggioranza, magari utilizzando mezzucci.

E’ quindi naturale che l’opposizione cerchi in tutti i modi di creare zizzania all’interno della maggioranza, ed ogni mezzo, o quasi, è lecito.

Naturalmente la maggioranza deve evitare proprio tutte le trappole che l’opposizione giornalmente cerca di posizionare.

Personalmente ritengo che il modo migliore per non cadere nelle trappole innescate dall’opposizione sia quello di rilasciare meno dichiarazioni possibili da parte degli uomini di Governo, ma non solo, a mio avviso andrebbe sconsigliato ai politici della maggioranza di rispondere ai giornalisti mentre si sta camminando per strada.

Il motivo a mio avviso è banale, si è per strada quindi si sta andando da qualche parte, normalmente si sta andando ad una riunione, magari si è anche in ritardo, quindi ci si trova in una situazione diciamo di stress.

Ed è così più probabile che magari non si sia concentrati sulla risposta da dare ai giornalisti che, come lupi famelici, ti aggrediscono, ponendoti domande volutamente provocatorie.

Insomma magari in quelle condizioni il politico usa un termine non appropriato, che può essere frainteso, non so se sono riuscito a rendere l’idea.

Basta quindi una mezza parola fuori posto o fuori contesto ed il resto ce lo mette la disinformazione mainstream, maestra nel travisare il significato delle parole.

Il Ministro Giorgetti a mio avviso è proprio caduto in una trappola del genere, mentre camminava con cinque microfoni che i giornalisti gli mettevano a dieci centimetri dalla bocca ha usato un’espressione a mio avviso infelice, insomma che non avrei detto, non solo perché era sbagliata, ma perché era certo che poi la disinformazione mainstream avrebbe stravolto il significato.

La frase era: “Il ministro dell’economia e delle finanze aveva interesse che il Mes fosse approvato per motivazione di tipo economico finanziario”.

Ripeto la frase è totalmente infelice, lo voglio sottolineare, personalmente non l’avrei mai pronunciata, ma come detto, la disinformazione mainstream ci ha messo del suo, dapprima riproponendo la frase pronunciata da Giorgetti in questo modo: “Io avrei ratificato il Mes”.

Il che era già una forzatura, ma poi andando ben oltre, ossia mettendo sulla bocca di Giorgetti frasi totalmente inventate, come ad esempio il fatto che il nostro Ministro dell’Economia avrebbe assicurato ai partner europei che il Mes sarebbe stato ratificato.

E’ vero che normalmente la ratifica è quasi un atto formale, come ho già detto in un altro video ratificare significa “convalidare un atto, un operato di un organo di rango inferiore”. Ma occorre capire che in questo caso l’organo ratificante, ossia il Parlamento sovrano, nel frattempo era cambiato.

Se i Governi precedenti avessero portato la ratifica della riforma del Mes in Parlamento con ogni probabilità tale riforma sarebbe stata ratificata, ma il parlamento a settembre del 2022 è notevolmente cambiato.

E l’aspetto quasi ridicolo di tutta la vicenda è che i partiti che compongono l’attuale Governo vengono accusati di aver agito con coerenza, come hanno sempre dichiarato in campagna elettorale.

Fratelli d’Italia è sempre stata contraria al Mes, e ha votato contro, la Lega è sempre stata contraria al Mes, e ha votato contro, Forza Italia è sempre stata favorevole al Mes, e si è astenuta.

Quindi se ci pensate bene cari ascoltatori effettivamente c’è da ridere, se ci pensate bene, noi siamo così abituati a che i Partiti che vanno al Governo si comportano in maniera contraria rispetto a quanto sostenuto in campagna elettorale, al punto che quando non si ritrattano le promesse elettorali, quando si mantiene la coerenza si viene attaccati.

E se viene fatto notare che quei partiti sono stati coerenti con il loro programma elettorale, la risposta che viene data è “E allora? Hanno abiurato in tante occasioni che non si capisce perché proprio sul Mes dovevano invece essere coerenti e mantenere le promesse elettorali”.

Insomma è proprio un mondo all’incontrario anziché stupirsi quando i politici si contraddicono ci si stupisce quando rispettano le promesse fatte.

Oltretutto l’opposizione è stata anche sfortunata nel senso che dopo la bocciatura della riforma del Mes sui mercati finanziari non c’è stata alcuna reazione negativa, segno che non era certamente la riforma del Mes ad avere un’influenza sui conti pubblici.

Purtroppo quindi ha ragione Giorgetti a dire che il problema dell’Italia non è il Mes ma il debito.