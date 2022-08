Noi italiani facciamo bene a lamentarci della nostra classe politica, certo non possiamo essere soddisfatti e quindi guardiamo all’estero con una certa invidia.

Spesso, però, dando uno sguardo anche agli altri Paesi, sapete che … insomma … da altre parti non sono messi meglio … anzi.

Un esempio eclatante arriva dalla Finlandia, un Paese spesso dimenticato, sperduto nel nord dell’Europa, perennemente al freddo, nella parte nord del Paese, in Lapponia negli ultimi quindici giorni di giugno il sole non tramonta mai mentre negli ultimi 15 giorni di dicembre si vede il sole per poco più di due ore al giorno.

Ma a parte le condizioni climatiche, cosa conosciamo dei finlandesi? Poco o nulla, sappiamo che sono buoni piloti di rally e poco altro.

Anche dell’economia finlandese sappiamo poco o nulla. Negli anni ’90 si era imposta a livello mondiale una azienda finlandese, la Nokia, ricordo che, alla fine degli anni ‘90 il titolo Nokia, da solo, praticamente capitalizzava il 70% della Borsa finlandese.

Insomma se sapevi che performance aveva avuto il titolo Nokia sapevi anche la performance che aveva avuto la Borsa finlandese.

Sappiamo poi che alcune scelte strategiche sbagliate dal management ha ridimensionato di molto l’azienda che esiste ancora, ma come tutti sappiamo è ora attiva principalmente in infrastrutture di telecomunicazione.

Vabbé, ma in questo video vorrei parlarvi della Finlandia dal punto di vista politico.

La Finlandia è una Repubblica parlamentare, un po’ come la nostra, c’è un Presidente della Repubblica che ha alcuni poteri simili al nostro Capo dello Stato, la maggiore differenza è che viene eletto direttamente dal popolo.

Il Presidente della Repubblica, proprio come da noi, dà l’incarico di formare il Governo al Primo Ministro che là chiamano Ministro Capo, il quale, come da noi, nomina i vari Ministri.

E naturalmente c’è un Parlamento.

Ebbene poco più di tre anni fa, nel giugno del 2019 la coalizione di Centrosinistra, con a capo il Partito socialdemocratico dopo 16 anni batte la coalizione di centrodestra ed il Presidente del partito Socialdemocratico, Antti Rinne, diventa appunto Primo Ministro, o Ministro Capo, come dicono loro, di un Governo naturalmente di coalizione.

Ebbene nel Governo viene nominata Ministro dei trasporti e delle telecomunicazioni, un Ministero importante quindi, una ragazza giovanissima, Sanna Marin, di soli 34 anni.

Sanna Marin, tuttavia, non è una sconosciuta, è l’enfant prodige del Partito Socialdemocratico finlandese, a soli 29 anni infatti era seconda vicepresidente del partito, a trent’anni viene eletta in Parlamento ed a 32 anni diviene Prima vicepresidente del Partito.

Ma attenzione, la carriera fulminante della Marin non si ferma alla nomina a Ministro dei Trasporti e delle Telecomunicazioni, perché dopo soli sei mesi da quando si era insediato quel Governo uno dei cinque partiti della coalizione si sfila facendo cadere l’esecutivo.

Quindi viene formato un nuovo Governo, fra l’altro, curiosamente con gli stessi Partiti, quindi anche con il partito che sfilandosi aveva fatto cadere il Governo precedente, ma viene cambiato il Primo Ministro.

E sapete chi è stato nominato come nuovo Primo Ministro? Proprio Sanna Marin che quindi a 34 anni è la più giovane Primo Ministro che la Finlandia abbia mai avuto.

In quel momento era anche il più giovane Primo Ministro d’Europa, successivamente però in Austria hanno eletto Sebastian Kurz quando aveva solo 29 anni.

Ma torniamo a Sanna Marin ed alla Finlandia, che storia ha questa ragazza che ha bruciato le tappe?

Nella sua biografia viene spesso evidenziato il fatto di essere cresciuta da una coppia omogenitoriale, in pratica che era successo, i genitori si erano divisi quando lei era ancora in giovane età e successivamente, la madre, che aveva avuto l’affidamento della figlia, ha iniziato una relazione con un’altra donna.

Comunque a parte questa particolarità Sanna Marin ha studiato all’Università una facoltà che possiamo assimilare alla nostra Scienze Politiche, conseguendo la laurea magistrale in scienze dell'amministrazione quando era già parlamentare.

Ebbene nei giorni scorsi ha fatto il giro del mondo un breve filmato nel quale si vedeva la Ministro Capo finlandese, Sanna Marin ad una festa scatenarsi come una ragazzina indemoniata, in atteggiamenti direi non consoni per una persona che riveste una carica così importante.

Ora poi è emerso un nuovo video nel quale la Marin viene ripresa nel privé di un club di Helsinki in atteggiamenti … lasciamo perdere, comunque insomma capisco la giovane età, ma per una persone come lei, oltretutto mamma di una bambina di 4 anni, forse se evita alcune cose è meglio, ma non è questo il motivo per il quale ho voluto fare questo video.

Intanto una cosa veramente esilarante. Ovviamente si è scatenata la caccia a colui che ha reso pubblici quei filmati ripeto molto sconvenienti per Marin.

Ebbene sapete dall’entourage della Ministro Capo finlandese cosa è spuntato? Ossia chi ci sarebbe dietro alla pubblicazione di quei video compromettenti?

Gli hacker russi!!!

Gli hacker russi!!! Io pensavo che solo in Italia si tirasse fuori la baggianata degli hacker russi, invece anche in Finlandia arrivano a questi livelli così esilaranti.

Comunque, ripeto, ho voluto fare un video sul Primo Ministro finlandese Sanna Marin non per la storia di questi filmati, ma per sottolineare come il mondo si sia letteralmente capovolto.

Allora, in uno Stato come la Finlandia, dopo sedici anni, il Centrodestra perde le elezioni, dopo sei mesi viene fatto fuori così, senza un motivo apparente il leader della coalizione di Centrosinistra che era riuscito dopo così tanto tempo a vincere le elezioni.

Al suo posto viene messa diciamo la sua “vice”, una ragazza giovanissima di soli 34 anni e quindi senza alcuna esperienza.

Questa ragazza appena nominata Primo Ministro rilascia dichiarazioni in linea con ciò che ci si poteva attendere da lei, ha sottolineato infatti di essere molto propensa allo sviluppo di temi legati all’ecologia, all’istruzione, al welfare ed alle politiche sociali.

Ma poi come si comporta?

E’ uno dei primi leader in Europa a schierarsi apertamente per Volodymyr Zelensky, ed appoggiare l’Ucraina con una “assistenza militare” definita “molto preziosa” dallo stesso Zelensky.

Fra le sue dichiarazioni va ricordato “La Russia ha attaccato l’Ucraina uccidendo civili, bambini, madri, vecchi”. Mi verrebbe da chiosare che invece il suo Zelensky ai bambini del Donbass ha portato caramelle e cioccolattini.

Ma poi, e qui direi che siamo al paradosso dei paradossi, la Marin è arrivata a dire che "La decisione di chiedere l’adesione alla Nato è un atto di pace e non di guerra”.

Ebbene, ma capite cari ascoltatori che il mondo si è capovolto? Queste persone, le persone come la Marin, una volta non le vedevamo andare in giro con la bandiera della pace?

Ah, mi dite che hanno il coraggio di andare ancora in giro con la bandiera della pace?

I quattro governi di centrodestra che si sono susseguiti in Finlandia negli ultimi sedici anni non hanno mai neppure rasentato la possibilità di chiedere di entrare a far parte della Nato, ora che al Governo c’è una giovane di sinistra pacifista, invece.

Ma una volta i pacifisti non erano contro la NATO? Ed adesso cosa è successo? Sono diventati favorevoli alla Nato? Aderire alla Nato è un atto di pace?

Ed allora vi chiedo, cari ascoltatori.

Ma secondo voi la rapida carriera politica di Sanna Marin può essere collegata all’aperto sostegno che ha manifestato a favore dell’Atlantismo?