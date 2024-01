parliamoci-chiaro

Mi trovo costretto dagli ultimi eventi a fare delle precisazioni che magari ad alcuni di voi potrebbero stonare, ma che invece io trovo assolutamente doverose.

Cerco, come mio solito, di fare chiarezza.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Nel post con il quale Gianluigi Paragone annunciava le sue dimissioni da Segretario di Italexit e che io ho commentato nel video dal titolo “Lettera aperta a Gianluigi Paragone” personalmente avevo contestato a Paragone il passaggio che riporto ora fedelmente:

Non nego che le recenti decisioni della maggioranza parlamentare rispetto alla mancata ratifica del Mes (decisione che ovviamente ho salutato con soddisfazione) riducono lo spazio politico per chi vede nell’Unione europea una sovrastruttura più carica di insidie che di risorse,

Trovavo questo passaggio totalmente assurdo, ma dato che sono una persona posata, l’ho definita una “affermazione perlomeno singolare”.

Oggi poi, visto che devo parlar chiaro, posso aggiungere che è una affermazione disonesta, in quanto è un’affermazione falsa.

Dico disonesta poiché mi è difficile pensare che possa essere derubricata ad un semplice errore, Paragone sa benissimo che il Parlamento non ha ratificato non il Mes, ma la riforma del Mes.

Il Mes c’è e continua ad essere pienamente esecutivo. Capite che sarebbe stata una cosa totalmente diversa se davvero il Parlamento italiano avesse espresso un voto per uscire dal Mes, cosa che naturalmente i partiti che formano l’esecutivo non prendono nemmeno in considerazione.

Nel Mes ci siamo ed è pienamente operativo, l’Italia, così come tutti gli altri Stati dell’Unione europea sarebbero chiamati ad intervenire con soldi dei loro cittadini qualora un qualsiasi Paese intendesse far ricorso al Mes.

Chiaro quindi? Nel Mes ci siamo e nessuno politico di questo Governo ha minimamente ipotizzato di poter uscire da questo meccanismo soffoca Stati.

Rifiutandomi di pensare che Paragone non sappia che la mancata ratifica non sia per il Mes, bensì per la riforma del Mes, non mi resta che ritenere che l’errore non sia un errore, ma un tentativo di accreditare a questo Governo quasi una patente di antieuropeismo che invece è proprio lungi dal rispecchiare la verità.

Prendiamo ancora tanti di quegli schiaffi dall’Europa che al confronto il personaggio dei Brutos era trattato molto meglio (so che questa la capiranno in pochi, ma la mia generazione i Brutos se li ricorda).

L’ultima sberla, che era un vero e proprio ceffone da far girare la testa a 360 gradi, l’abbiamo presa sul Patto di Stabilità.

Francia e Germania non ci hanno minimamente … mettete voi la parola successiva, nemmeno il Pd era mai stato trattato così, come una pezza da piedi.

Poi ho già detto tutto sulla vomitevole politica estera dell’esecutivo, veramente inqualificabile.

Con tutte queste premesse, tuttavia, io come avete visto ho apprezzato il no del Parlamento alla riforma del Mes, semplicemente per obiettività.

Alcuni di voi, però, hanno abboccato all’amo ed hanno creduto in questa narrazione ossia di un Governo euroscettico specialmente dal lato Lega.

Ed allora, mi spiace, ma è meglio che io eviti le frasi edulcorate e parli in maniera franca e diretta.

E’ vero, Fratelli d’Italia no, anche se alla prova del Governo si è già rimangiata buona parte di quel programma elettorale che gli è servito per acchiappare voti, dicevo Fratelli d’Italia no, ma la Lega invece sì.

La Lega ha votato la fiducia al Governo Draghi.

Lo ribadisco perché forse alcuni di voi se lo sono già dimenticati: la Lega ha votato la fiducia al Governo Draghi!!!

Cosa c’è stato nell’Italia repubblicana qualcosa di più vomitevole di quel Governo?

Un Governo che ha sospeso i medici ed il personale sanitario togliendo loro lo stipendio, un Governo che ha imposto un obbligo che per alcuni si è risultato una scelta fra vaccinarsi o morire di fame.

Mi spiegate cosa c’è di peggio di una cosa del genere. Cosa potevano fare di peggio?

E tutto questo è passato anche con i voti della Lega. E Gianni e Pinotto si sono trincerati dietro al non voto, non hanno avuto nemmeno il coraggio di votare contro questa operazione criminale.

Io non dimentico!

Con chi ha votato la fiducia al Governo Draghi … io non voglio avere nulla a che fare!!! Chiaro?

Non me ne frega niente se oggi ho lo zero virgola, io ho le mani pulite, loro le hanno sporche di sangue.

E’ ridicolo che oggi vengano a cantar vittoria per la mancata ratifica della riforma del Mes, l’aver votato la fiducia al Governo peggiore della storia è una macchia indelebile, non la si può cancellare.

Ed è perlomeno ridicolo il tentativo di difesa sostenendo che hanno votato la fiducia a quel Governo per entrare nell’esecutivo visto che se fossero rimasti fuori avrebbero contato nulla.

Un tentativo di difesa da perfetti idioti, perché è evidente che seguendo quel ragionamento ne consegue che si dovrebbe sempre votare la fiducia a qualsiasi Governo per esserci e quindi contare qualcosa.

Un ragionamento così stupido che riterrei offensivo nei confronti degli elettori che vengono così trattati da depensanti.

Spero di essere stato chiaro.