Terzo ed ultimo video di JP, ma per questa settimana, senza dubbio JP ci terrà informati con le notizie dagli Stati Uniti ancora molto presto. Al momento sentiamo le sue ultime.

Altro problemino per Joe a novembre, però ecco bisogna spiegare bene il fatto di questo voler far votare persone senza nessun documento di identificazione.

Non è una cosa recente. Ci si è arrivati un passetto alla volta.

Il primo passo, anno 1993 Bill Clinton firma una legge che permette ai singoli Stati che, se hanno dei cittadini iscritti al dipartimento dei motoveicoli possono automaticamente essere iscritti nelle liste elettorali.

Capite l’assurdità? Se arriva una persona negli Stati Uniti e prende la patente … allora può votare? Ma che stranezza è mai questa? Ma sentiamo ancora JP.

Questo veniva giustificato dal fatto che da noi, in tutti gli States, sia la patente che la carta di identità la si fa al dipartimento dei motoveicoli. La vostra motorizzazione per farla breve.

Come ebbi già modo di dirvi in un’altra occasione, nel 1994 alle elezioni di medio termine i democratici di Bill Clinton presero una stangata memorabile dato che persero il congresso dopo ben 40 anni di dominio.

Così furono costretti a fare molti passi indietro, e questo provvedimento fu ritirato.

Verrebbe da dire, scampato pericolo, sì, ma solo temporaneamente perché …

Come sapete, con l’arrivo del pifferaio magico quello del teatro con tanto di Barack e burattini, per i democratici silenziosamente ha riportato in vita ciò che nel 1994 avevano dovuto rinunciare ossia il “diritto” ( messo tra virgolette) di votare senza documento di identificazione.

Negli Stati repubblicani bisogna avere documenti e provare di essere cittadini perché lì veramente si rischia di brutto.

Negli Stati democratici invece …

Questo aspetto non solo non è di poco conto, ma forse può essere determinante per l’esito delle elezioni, ed ecco perché.

Siamo ormai a 6 mesi dalle elezioni. Come spiegavo ad alcuni dei tuoi ascoltatori che mi scrivono spesso, in 44 stati si sa già dove andranno i voti.

Mancano ancora 6 stati quelli chiamati: “battle ground” ossia “campi di battaglia”, i famosi swing states.

Sono Stati con un massimo di 20 collegi elettorali, quindi pochi collegi elettorali, ma decisivi, ed è lì che, come al solito, si deciderà la partita.

Non certo nei due Stati con più collegi elettorali ovvero la California democratica con 55 ed il Texas repubblicano con 38.

Quindi non serve fare grandi brogli, è sufficiente fare brogli in pochi piccoli Stati per vincere le elezioni.

La paura di brogli è altissima e siamo molto preoccupati.

Un’altra cosa importante tanto quanto la presidenza è quella di avere almeno una forte maggioranza al Senato.

Niky Haley, ricorderete l’ultima candidata repubblicana ad arrendersi allo strapotere di Trump nelle primarie, perlomeno una cosa l’ha detta giusta:

Se non hai almeno due terzi del Senato il presidente non va da nessuna parte.

Questo è il problema. Non basta che Trump vinca le elezioni, deve anche avere una maggioranza che approvi quello che lui vuole fare.

Essendo in clima elettorale secondo voi poteva mancare la polemica sull’aborto? Certo che no!

E’ l’argomento che i democratici amano, e nel quale ogni volta i repubblicani si insabbiano, finendo per fare una figura di … sì avete capito.

Quando in Arizona hanno tirato fuori una legge del 1864 che vietava l’aborto, da notare che la legge fu fatta prima che l’Arizona diventasse Stato, diventò Stato solo nel 1912. Insomma quando hanno tirato fuori quella legge … figuratevi … Apriti cielo.

I democratici subito a buttare benzina sul fuoco per creare un incendio per distogliere gli elettori dai problemi che loro stessi avevano creato.

E come al solito i repubblicani, che sono una armata brancaleone, ci sono cascati. Sempre ci cascano e va a finire che litigano tra di loro.

Eppure dovrebbero aver imparato la lezione osservando i loro oppositori i democratici.

Ed invece no, evidentemente non hanno ancora capito la lezione.

E arriviamo a Joe. Il mitico Joe che ha tirato fuori delle preformances degne di Oggi le comiche.

I giornalisti gli chiedono: Signor Presidente cosa dice della legge arcaica dell’Arizona del 1864 che vieta l’aborto?

Lui risponde: votate per me, votate per un Presidente di questa era, io sono il Presidente giusto, il Presidente del ventesimo secolo.

Uno dei suoi addetti gli si avvicina e gli suggerisce: Signor Presidente siamo nel ventunesimo secolo e lui: cosa? Ventun … a sì ventunesimo secolo.

Ma sì dai ventesimo o ventunesimo secolo cosa cambia.

Ma il nostro Joe lui vuole lasciare un ricordo della sua presidenza. Lui non si ferma, va oltre, lui quando parte … va via come Valentino Rossi ai tempi d’oro.

Sentite perché questa è veramente unica

Joe è arrivato a creare un piccolo incidente diplomatico, quando ha raccontato che durante la seconda guerra mondiale suo zio in Nuova Guinea era stato mangiato dai cannibali (anche qui Marcotti ha il testo originale) e questi cannibali si sono divorati pure le ossa, non hanno lasciato nulla del povero zio.

Ovviamente c’è stata una protesta formale del Primo Ministro della Nuova Guinea che era molto arrabbiato per questo fantasioso racconto.

C’è stato infatti chi ha perso il suo tempo per cercare conferme al racconto di Joe e della fine che avrebbe fatto il suo povero zio.

Naturalmente non risulta affatto che lo zio sia stato mangiato dai cannibali, i quali non avrebbero lasciato nemmeno le ossa.

Joe è veramente un personaggio dello spettacolo, forse per questo è affine a Zelensky.

Poi guai a chi mette in dubbio il suo curriculum scolastico, sentite anche questa.

Nella campagna elettorale per il Senato, nel 1988, Joe raccontò di aver conseguito tre lauree e di esser stato il miglior studente dell’Università.

Ebbene risulta che abbia una sola laurea e nella classifica dei migliori studenti si piazzò al 76esimo posto su 85.

Ma Joe, non è certo l’unico Presidente che ne ha combinate di tutti i coloro, magari nei prossimi video vi parlerò anche di JFK.

Per il momento un caro saluto ed un abbraccio a tutti voi.

JP